ข่าวปลอม!ทำเนียบนายกฯอิสราเอลโต้ 'เนทันยาฮู'ยังไม่ตายและสบายดี

ทำเนียบนายกรัฐมนตรีอิสราเอล ออกมาปฏิเสธข่าวลือเมื่อวันเสาร์(14มี.ค.) ที่บ่งชี้ว่านายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู เสียชีวิตในเหตุลอบสังหาร ในปฏิบัติการของอิหร่านตอบโต้การโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯและอิสราเอล
ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวอนาโดลู สื่อมวลชนตุรกี สอบถามไปยังทำเนียบนายกรัฐมนตรีอิสราเอล ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างบนสื่อสังคมอออนไลน์ที่หนาหูขึ้นเรื่อยๆว่า "เนทันยาฮู ถูกลอบสังหาร"
ในเรื่องนี้ทำเนียบนายกรัฐมนตรีอิสราเอลตอบกลับว่า "มันเป็นข่าวปลอม นายกรัฐมนตรีสบายดี" อย่างไรก็ตามในรายงานข่าวไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม
ไม่กี่วันที่ผ่านมา เกิดข่าวลือแพร่สะพัดบนสื่อสังคมออนไลน์ ตามหลังอิสราเอลเผยแพร่วิดีโอคำปราศรัยของเนทันยาฮู ซึ่งมันโหมกระพือการคาดเดาว่าอาจเป็นคลิปที่สร้างโดยเอไอ โดยผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าในวิดีโอดังกล่าว พบเห็นเขามี 6 นิ้วระหว่างปราศรัย
(ที่มา:เอเจนซี/อนาโดลู)