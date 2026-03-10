xs
ทนายอนันต์ชัย ร้อง 'กขค.' สอบแพลตฟอร์มล็อกขนส่ง เสี่ยงผูกขาดตลาด ดันราคาสินค้าพุ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทนายอนันต์ชัย บุก 'กขค.' ร้องสอบแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 'ล็อกขนส่ง' จำกัดทางเลือกผู้ค้า-ผู้ซื้อ เสี่ยงผูกขาดตลาด ดันต้นทุนพุ่ง ประชาชนอาจต้องจ่ายแพงขึ้น

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.69 นายอนันต์ชัย ไชยเดช หรือ ฉายาทนายกระดูกเหล็ก พร้อมตัวแทน สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นแห่งประเทศไทย เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ หลังพบว่ามีการ กำหนดผู้ให้บริการขนส่งไว้ล่วงหน้าเพียงไม่กี่ราย จนผู้ขายและผู้ซื้อ ไม่สามารถเลือกบริษัทขนส่งได้เอง ทั้งที่ในหลายพื้นที่มีผู้ให้บริการรายอื่นที่ใกล้กว่า เร็วกว่า หรือค่าบริการถูกกว่า

ผู้ร้องเรียนระบุว่า ปัจจุบันแพลตฟอร์มออนไลน์บางแห่งกำหนดผู้ให้บริการขนส่งเฉพาะ เช่น TikTok ใช้ J&T Express / Shopee ใช้ SPX Express และ Lazada ใช้ LEX Express เป็นหลัก ทำให้ร้านค้าบนแพลตฟอร์ม แทบไม่มีสิทธิเลือกใช้บริการขนส่งรายอื่น

สถานการณ์ดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการ ล็อกขนส่ง ในระบบแพลตฟอร์ม ซึ่งสร้างภาระให้ผู้ค้าจำนวนมาก เพราะต้องเดินทางไปส่งสินค้าที่จุดรับพัสดุของบริษัทที่แพลตฟอร์มกำหนด แม้จะอยู่ไกลกว่า ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เสียเวลา และเสี่ยงทำให้การจัดส่งล่าช้า


ขณะเดียวกัน ภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ค้า มักถูกผลักต่อไปยังผู้บริโภคในรูปแบบราคาสินค้าที่สูงขึ้น ทำให้ประชาชนต้องจ่ายแพงขึ้น ทั้งที่ไม่มีสิทธิเลือกบริษัทขนส่งที่ถูกกว่า หรือบริการที่รวดเร็วกว่าด้วยตนเอง

ผู้ร้องเรียนจึงขอให้ กขค. ตรวจสอบว่า การกำหนดผู้ให้บริการขนส่งในลักษณะดังกล่าว เข้าข่ายการผูกขาด หรือเป็นการจำกัดการแข่งขันทางการค้า หรือไม่ ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560

พร้อมเตือนว่า หากปล่อยให้แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ กำหนดบริษัทขนส่งเพียงไม่กี่รายในระบบ อาจทำให้ตลาดขนส่งถูกครอบงำ การแข่งขันลดลง ผู้ให้บริการรายอื่นถูกกันออกจากตลาด และท้ายที่สุด ผู้บริโภคอาจต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น โดยไม่มีสิทธิเลือกบริการที่เหมาะสมกับตนเอง



