เปิดตัว Xiaomi 17 Series พร้อม Leitzphone รุ่นพิเศษ

เสียวหมี่ (Xiaomi) เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุด Xiaomi 17 Series อย่างเป็นทางการ ชูจุดเด่นความร่วมมือเชิงลึกกับ Leica ที่ยกระดับจากการวิจัยร่วมกันสู่การสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์แบบครบวงจร พร้อมเปิดตัว Leica Leitzphone รุ่นฉลอง 100 ปี และสร้างเสียงฮือฮาด้วยการเผยโฉม Xiaomi Vision Gran Turismo รถไฟฟ้าไฮเปอร์คาร์ต้นแบบสำหรับคอเกมทั่วโลก
Xiaomi 17 Ultra ก้าวขึ้นมาเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการด้วยดีไซน์ที่บางเบาที่สุดเท่าที่เคยมีมาในตระกูล Ultra ด้วยความบาง 8.29 มม. แต่แฝงไปด้วยความแข็งแกร่งจากโครงสร้าง Xiaomi Guardian Structure และกระจก Xiaomi Shield Glass 3.0
จุดเด่นของรุ่นนี้คือมากับกล้องหลักเซนเซอร์ 1 นิ้วแบบ LOFIC ที่ใช้เซนเซอร์ Light Fusion 1050L ที่เก็บรายละเอียด HDR ได้เหนือชั้นในทุกสภาพแสง มีระบบซูมออปติคัลแบบกลไก ด้วยกล้องเทเลโฟโต้ 200MP ระยะ 75-100 มม. มาตรฐาน Leica APO ที่ซูมได้คมชัดต่อเนื่อง และขยายระยะดิจิทัลได้สูงสุดถึง 400 มม. รองรับการบันทึก 4K 120fps Dolby Vision และ ACES Log
สำหรับผู้ที่ชอบความคล่องตัว Xiaomi 17 มาพร้อมตัวเครื่องบางเพียง 8.06 มม. แต่ไม่ลดละเรื่องประสิทธิภาพด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 8 Elite Gen 5 เช่นเดียวกัน ได้หน้าจอ M10 OLED ให้ความสว่างสูงสุดถึง 3,500 nits และขอบจอบางเฉียบเพียง 1.18 มม.
ตัวกล้องมากับ Leica Triple Camera กล้องหลัก Light Fusion 950 และเลนส์เทเลโฟโตแบบลอยตัว (Floating Lens) ที่ถ่ายมาโครได้ใกล้ถึง 10 ซม. แบตเตอรี่ซิลิคอนความหนาแน่นสูง ความจุ 6,330mAh รองรับชาร์จไว 100W แม้ตัวเครื่องจะบางเบา
ปิดท้ายด้วย Leica Leitzphone powered by Xiaomi เฉลิมฉลองครบรอบ 1 ศตวรรษของ Leica เสียวหมี่ได้ร่วมสร้างสรรค์สมาร์ทโฟนรุ่นพิเศษ โดดเด่นด้วย Leica Camera Ring วงแหวนควบคุมแบบกายภาพที่ให้ผิวสัมผัสเหมือนการหมุนเลนส์จริง และโหมด Leica Essential ที่จำลองโทนภาพจากกล้องรุ่นไอคอนิกอย่าง Leica M9 และ M3
Xiaomi 17 Ultra มีให้เลือก 3 สี Black, White, Starlit Green วางจำหน่ายในรุ่น 16GB+512GB 44,990 บาท และ 16GB+1TB 48,990 บาท ส่วน Xiaomi 17 มี 4 สี Black, Ice Blue, Alpine Pink, Venture Green รุ่น 12GB+256GB 29,990 บาท และ 12GB+512GB 32,990 บาท
รุ่นพิเศษ Leica Leitzphone powered by Xiaomi 16GB+1TB สี Black 59,990 บาท จำนวนจำกัด 400 เครื่องทั่วประเทศ โดยมีโปรโมชันพิเศษ ผู้ที่สั่งซื้อล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ - 6 มี.ค. 2569 รับ Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro และประกันตัวเครื่อง/หน้าจอ รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 30,000 บาท พร้อมสิทธิ์นำเครื่องเก่ามาแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท