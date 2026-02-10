Xiaomi มอบเครื่องฟอกอากาศ โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก

เสียวหมี่ ประเทศไทย ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพอันเกิดจากฝุ่น PM 2.5 มลภาวะและสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ รวมไปถึงแบคทีเรียและไวรัส โดยเฉพาะกับกลุ่มเปราะบางเช่นเยาวชน เสียวหมี่ ประเทศไทยจึงเดินหน้าช่วยเหลือสุขภาพของคนไทยอย่างต่อเนื่อง
พร้อมมอบเครื่องฟอกอากาศ Mijia Smart Air Purifier Max และ Mijia Smart Air Purifier 6 รวม 10 เครื่อง ที่จะช่วยปกป้องเยาวชนไทยจากฝุ่น PM 2.5 มลภาวะและสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ อาทิ เกสรดอกไม้ ขนสัตว์เลี้ยง ไรฝุ่นและเชื้อรา รวมไปถึงเชื้อแบคทีเรียและไวรัสไม่ว่าจะเป็น H1N1, E.coli และ S.aureus อีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์มีมูลค่ารวมกว่า 121,900 บาท ให้แก่โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาและดูแลสุขภาพให้กับเยาวชนไทย