หัวเว่ย คลาวด์ ชูวิสัยทัศน์ AI ปลอดภัยในงาน Cybersec Asia 2026

หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย ประกาศวิสัยทัศน์สำคัญบนเวทีระดับภูมิภาค มุ่งขับเคลื่อนการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ปลอดภัยและมีเป้าหมายชัดเจน ตอบรับกระแสความตื่นตัวขององค์กรธุรกิจที่ต้องการนำ AI มาขยายศักยภาพและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบงานทั่วทั้งภูมิภาค
นายสุรศักดิ์ วนิชเวทย์พิบูล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย ระบุว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังเปลี่ยนผ่านจากยุค Digital Transformation เข้าสู่ “การเปลี่ยนผ่านสู่ความอัจฉริยะในระดับองค์กร” ซึ่งมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเร่งกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ
“การเริ่มต้นใช้งาน AI ไม่ควรเริ่มจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว องค์กรจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เตรียมความพร้อมด้านข้อมูล และวางรากฐานด้านธรรมาภิบาลและความมั่นคงปลอดภัยให้แข็งแกร่ง ก่อนที่จะขยายผลการใช้งาน AI ในวงกว้าง”
หัวเว่ย คลาวด์ ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มสำคัญของการใช้งาน Hybrid AI ที่กำลังได้รับความนิยม โดยแนะให้องค์กรผสมผสานการใช้งานระหว่างโมเดลแบบโอเพ่นซอร์สสำหรับจัดการข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง และบริการ AI บนคลาวด์สำหรับงานที่เน้นนวัตกรรม แนวทางนี้จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างการบริหารต้นทุน ความยืดหยุ่น และความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งยังช่วยลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน
เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว หัวเว่ย คลาวด์ ชูจุดแข็งด้านโครงสร้างเทคโนโลยีแบบครบวงจร (End-to-End) ที่พัฒนาขึ้นเองทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตั้งแต่ชิปประมวลผล AI Ascend, แพลตฟอร์มพัฒนา, ไปจนถึงโมเดลขนาดใหญ่
ปัจจุบัน หัวเว่ย คลาวด์ มีศูนย์ข้อมูล ถึง 3 แห่งในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นจุดเด่นสำคัญในการตอบโจทย์เรื่อง อธิปไตยของข้อมูล และการปฏิบัติตามกฎหมายปกป้องข้อมูล PDPA อย่างเคร่งครัด พร้อมการรับรองมาตรฐานระดับโลกกว่า 170 รายการ
“หัวเว่ยเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายเดียวที่ออกแบบและพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง จุดแข็งนี้ช่วยให้เราสามารถมอบประสิทธิภาพที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่ยืดหยุ่น และความคุ้มค่าด้านต้นทุนสำหรับงาน AI ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ในด้านความปลอดภัย หัวเว่ย คลาวด์ ยึดหลักการรักษาความปลอดภัยตลอดวงจรชีวิตของ AI ครอบคลุมตั้งแต่คุณภาพข้อมูล ความน่าเชื่อถือของโมเดล ไปจนถึงการควบคุมสิทธิ์เข้าถึง และการตรวจสอบภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ด้วยระบบเฝ้าระวังที่ขับเคลื่อนด้วย AI
“AI ที่น่าเชื่อถือ เริ่มต้นจากความเข้าใจว่าข้อมูลใดสามารถนำมาใช้ได้ ใครมีสิทธิ์เข้าถึง และจะตรวจสอบผลลัพธ์อย่างไร ความปลอดภัยไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องที่ตามมาภายหลัง เป้าหมายของเราคือการช่วยให้องค์กรเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้าน AI ให้เป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้ ปลอดภัย และยั่งยืน”