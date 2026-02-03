จากสายบุญ สู่สายเทค! ย้อนรอย "ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต" รวมเรื่องอารมณ์-การเงิน-สังคม ในแอป Zoul

ย้อนรอยเส้นทางชีวิตน่าทึ่ง "ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต" จากสายบุญ วันนี้ครูอ้อยผันตัวสู่สายเทคโนโลยีด้วยการก่อร่างแอปพลิเคชันซึ่งรวมเรื่องอารมณ์ การเงิน และสังคมไว้ด้วยกัน ถือเป็นก้าวใหม่น่าสนใจของบุคคลหนึ่งที่เคยเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยนับล้าน ผ่านการผสมผสานระหว่างจิตวิญญาณ การพัฒนาตัวเอง และล่าสุดคือเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพจิตระดับโลก
ดร.ฐิตินาถ ณ พัทลุง หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ "ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต" เป็นผู้เขียนหนังสือชุด "เข็มทิศชีวิต" ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ขายดี และเป็นไลฟ์โค้ชสายบุญที่เน้นปฏิบัติธรรม การทำสมาธิ และการเปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึก
แม้จะมีนามสกุล ณ พัทลุง แต่ครูอ้อยเกิดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2512 ที่จังหวัดสงขลา จากครอบครัวฐานะดี พ่อเป็นนักธุรกิจใหญ่ในภาคใต้ เธอเรียนจบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในลอนดอน เริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นนักธุรกิจเพชรและเครื่องประดับ จนประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย
จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อครูอ้อยหันเข้าสู่ทางธรรม หลังจากเผชิญความสูญเสียและความท้าทายในชีวิตส่วนตัว เช่น การสูญเสียสามีและมรดกที่เป็นหนี้ก้อนโต (เคยมีข่าวว่าหนี้ 100 ล้าน แต่เธอเคลียร์ได้ภายในเวลาไม่กี่ปี) เธอจึงเกษียณจากธุรกิจเพชรตอนอายุราว 35 ปี แล้วอุทิศตนให้กับการปฏิบัติธรรม จัดคอร์ส "เข็มทิศชีวิต" ฟรีและเสียเงิน ทำบุญ สอนสมาธิ และเขียนหนังสือที่ผสมผสานหลักพุทธธรรมเข้ากับการพัฒนาตัวเอง จนมีผู้ติดตามจำนวนมากในช่วงปี พ.ศ. 2550-2560
ช่วงนั้นครูอ้อยโด่งดังมาก มีทั้งคนดังในวงการบันเทิงเข้ามาเรียนคอร์ส มีการไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก มีคลิปสัมภาษณ์ในรายการดัง ๆ แต่ก็เคยมีดราม่าและข่าวลบเกี่ยวกับคอร์สและชีวิตส่วนตัว ทำให้ครูอ้อยค่อย ๆ หายหน้าจากสื่อไทยไปพักใหญ่
@theschoolofhardknocks She’s a BILLIONAIRE 🤯 I interviewed a Billionaire entrepreneur in Beverly Hills and I asked her how she got RICH! Since she started with $3 million in debt, I asked her how someone can escape the cycle of poverty in today’s world. I also asked her for a lesson about business she would give to an entrepreneur that is not taught in college. Since she owns ten companies around the world, I asked her how important it is to travel and leave your hometown. Lastly, I asked her the best advice she’d give to the younger generation. #wealth #entrepreneur #financialfreedom #motivation ♬ original sound - The School of Hard Knocks
จนกระทั่งช่วงหลัง โดยเฉพาะปลายปี 2568 ถึงต้นปี 2569 ครูอ้อยกลับมาด้วยความเซอร์ไพรส์ บนภาพลักษณ์ใหม่ จากไลฟ์โค้ชสายบุญ กลายเป็นนักธุรกิจหญิงข้ามชาติในลุคไฮโซสุดหรู ผมสวย ผิวดี แต่งตัวระดับโลก ใช้ชีวิตในประเทศโมนาโก ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่อยู่อาศัยของมหาเศรษฐีระดับโลก
ล่าสุดครูอ้อยปรากฏตัวในคลิปสัมภาษณ์จากช่องต่างประเทศชื่อดัง "The School of Hard Knocks" บน TikTok และแพลตฟอร์มอื่น ๆ โดยแนะนำตัวว่าเป็นชาวไทยแต่พำนักที่โมนาโก เผยว่าเริ่มรวยตั้งแต่อายุ 28 ปี ปัจจุบันมีธุรกิจกว่า 10 แห่งทั่วโลก เน้นการลงทุน การวางแผนการเงิน และ IP Licensing (ลิขสิทธิ์ทางปัญญา)
ครูอ้อยเผยอย่างถ่อมตัวว่ามีรายได้มหาศาล เช่น เคยทำเงิน 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,500 ล้านบาทกว่า) ในเวลาแค่ 6 เดือน โดยยังให้คำแนะนำเด็ด ๆ ว่า "จงเป็นเพื่อนกับคนรวยอย่างน้อยหนึ่งคน เพราะพวกเขาจะสอนคุณให้รวย และอาจให้เงินคุณเริ่มธุรกิจ คนจนจะทำให้คุณตกต่ำลง" ซึ่งกลายเป็นไวรัลและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในไทย
สิ่งที่เชื่อมโยงครูอ้อยกับวงการเทคโนโลยีในตอนนี้ คือบทบาทใหม่ของครูในฐานะผู้ก่อตั้งและ CEO ของแอปพลิเคชัน Zoul (ออกเสียงว่า "โซล") ซึ่งเป็นแอปด้านสุขภาพจิต (mental health) ที่ผสมผสานการทำสมาธิ การนอนหลับ และการดูแล wellbeing ทั้งด้านอารมณ์ การเงิน และสังคม
คำจำกัดความของแอปนี้คือการไม่ได้เป็นแค่แอปทำสมาธิหรือ meditation ธรรมดา แต่เป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งสร้าง "emotional, financial, and social freedom" ให้ผู้ใช้ทั่วโลก
Zoul พัฒนาโดย ดร. DDnard ชื่อใหม่ที่ครูอ้อยใช้ในเวทีสากล โดยร่วมมือกับบุคคลสำคัญ เช่น ดัชเชสแห่งยอร์ก (Sarah Ferguson) และมีข่าวเผยแพร่ในสื่อระดับโลกอย่าง Forbes Thailand, Yahoo Finance ว่าเป็น "mental health tech" ที่เปลี่ยนชีวิตคน ด้วยประสบการณ์กว่า 27 ปีในการจัด retreat สมาธิฟรี การกุศล และตอนนี้สเกลขึ้นเป็นเทคโนโลยีระดับโลก
จากสายบุญที่สอนให้คนเปลี่ยนจิตใจ มาสู่สายเทคที่นำเครื่องมือดิจิทัลมาช่วยเหลือสุขภาพจิตระดับโลก นี่คือก้าวใหม่ที่น่าทึ่งของครูอ้อย
สังคมไทยคิดเห็นกับการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ในหลายแง่มุม แต่ไม่ว่าจะแง่มุมไหน การพลิกจากเข็มทิศชีวิตในหนังสือ สู่เข็มทิศดิจิทัลในแอป Zoul นั้นถือว่าน่าสนใจ ซึ่งหากใครดาวน์โหลด Zoul จะพบว่ามีความพยายามนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับสุขภาพจิตอย่างจริงจัง
แพลตฟอร์มนี้มีเป้าหมายที่จะผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกเข้ากับวิทยาศาสตร์สมองสมัยใหม่ โดยนำเสนอเซสชั่นเสียงแนะนำกว่า 2,000 รายการใน 17 ภาษา เน้นเรื่อง "การทำสมาธิระหว่างเดินทาง" สำหรับหัวข้อต่างๆ เช่น การลดความเครียด และการสร้างทัศนคติที่ดีต่อความมั่งคั่ง
ครูอ้อยยังเปิดให้เรียนรู้ผ่านวิดีโอบทเรียนฟรีและหลักสูตรต่าง ๆ ในหน้า Facebook Dr. DDnard และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ รวมถึง Podcast ที่สามารถรับฟังข้อคิดและบทเรียนจากหลักสูตรเข็มทิศชีวิตได้ในรูปแบบ Podcast บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
ใครที่สนใจติดตั้ง สามารถค้นหาชื่อ "Zoul" ได้ทั้งใน App Store และ Google Play Store ได้เลย.