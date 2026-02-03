xs
หัวเว่ย จับตลาดเน็ตบ้านพรีเมียม เปิดตัว HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ เปิดตัวเราเตอร์รุ่นเรือธง HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro พลิกมาตรฐานเราเตอร์ด้วยดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ พร้อมเทคโนโลยี WiFi 7 ทรงพลัง เสริมทัพด้วยสมาร์ทโฟนจอพับ HUAWEI Mate X7 และสมาร์ทวอทช์รุ่นพิเศษ HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro เตรียมวางจำหน่ายพร้อมกันกุมภาพันธ์นี้

สำหรับ HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro มาในคอนเซปต์ดีไซน์ 'ขุนเขา' พร้อมขยับเซกเมนต์เราเตอร์ไปสู่ระดับพรีเมียมด้วย HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro เป็นครั้งแรกที่แบรนด์นำแนวคิด “ความงามจากธรรมชาติ ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัย” มาใช้ในการออกแบบ

ตัวเครื่องมีความประณีตหรูหราดั่งประติมากรรมขุนเขา พร้อมลูกเล่นระบบแสงที่ปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลา มอบความรู้สึกอบอุ่นและส่งพลังด้านบวกให้กับที่พักอาศัย รองรับการทำงานบน WiFi 7 มาตรฐานใหม่ ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 3.6 Gbps ใช้งานสตรีมคอนเทนต์ 8K หรือการเล่นเกมออนไลน์ที่ไร้ความหน่วง

ขณะเดียวกัน ยังให้สัญญาณทะลุทะลวงและเสถียรด้วยขุมพลัง Mesh ที่ออกแบบมาเพื่อบ้านที่มีพื้นที่กว้างหรือหลายชั้น และมีระบบระบายความร้อนอัจฉริยะ Shark Fin Heat Dissipation System มั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพจะไม่ตกแม้มีการใช้งานหนักต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง


HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro ควบคุมมและจัดการเครือข่ายได้ง่ายดายผ่านแอปพลิเคชัน HUAWEI AI Life วางจำหน่ายในราคามาที่ 4,990 บาท และพิเศษสำหรับชุด HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro Suite (พร้อมตัวกระจายสัญญาณ Extender) ราคา 7,990 บาท


พร้อมกันนี้ ยังเสริมทัพด้วยนวัตกรรมจอพับและสมาร์ทวอทช์ระดับพรีเมียม ด้วย HUAWEI Mate X7 สมาร์ทโฟนจอพับที่เน้นความถึกทนระดับสูงสุด ด้วยกระจก Crystal Armour Kunlun Glass และโครงสร้างบานพับเหล็กกล้า 5 ชิ้นส่วน

มาพร้อมกล้อง True-to-Colour และเลนส์ Periscope ขนาดเล็กครั้งแรกในวงการ รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K Ultra HDR ที่ให้ไดนามิกเรนจ์สูงถึง 17.5 EV พร้อมเปิดจอง 6 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมของสมนาคุณมูลค่ากว่า 25,000 บาท


ส่วน HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro ความร่วมมือครั้งสำคัญกับแบรนด์กอล์ฟระดับตำนานจากญี่ปุ่น ดีไซน์ Black & Gold สุดหรู อัดแน่นด้วยฟีเจอร์สำหรับนักกอล์ฟมืออาชีพและระบบตรวจวัดสุขภาพ ECG อย่างละเอียด วางจำหน่ายในราคา 11,490 บาท (พร้อม Premium Box Set)

