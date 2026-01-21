เปิดใช้แล้ว Google Cloud Region ในไทย คาด 5 ปี สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 1.4 ล้านล้านบาท

Google Cloud ประกาศเปิดตัว Cloud Region ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ภายใต้แผนการลงทุนมูลค่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกสู่ประเทศไทย พร้อมเดินหน้าโครงการเชิงกลยุทธ์ทั้ง ‘PanyaThAI’ และ ‘ChaiyoGCP’ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย AI
การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นระยะยาวของ Google ในการพัฒนา Ecosystem ด้านดิจิทัลของไทย โดยมีการคาดการณ์ว่าภายใน 5 ปีข้างหน้า Cloud Region แห่งนี้จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้สูงถึง 1.4 ล้านล้านบาท (4.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) และก่อให้เกิดการจ้างงานเฉลี่ยถึง 130,000 ตำแหน่งต่อปี
สำหรับ Cloud Region ในกรุงเทพฯ ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์องค์กรภาครัฐและอุตสาหกรรมที่ต้องปฏิบัติตตามกฎหมายไทย เช่น ภาคการเงินและการธนาคาร โดยให้บริการผ่านโซน (Zones) จำนวน 3 โซน เพื่อความเสถียรสูงสุด ช่วยให้องค์กรสามารถจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศ สอดคล้องกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อย่างครบถ้วน พร้อมระบบเข้ารหัสข้อมูลหลายชั้นที่เป็นค่าเริ่มต้น
Karthik Narain ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และธุรกิจของ Google Cloud กล่าวว่า Cloud Region ในไทยนำโครงสร้างพื้นฐานระดับเดียวกับที่ขับเคลื่อนบริการของ Google ทั่วโลก มาสู่มือองค์กรไทยโดยตรง ช่วยวางรากฐานให้ธุรกิจและสตาร์ทอัปไทยเติบโตในยุค AI ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมความสามารถในการควบคุมข้อมูลของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ Google Cloud Region เริ่มให้บริการตั้งแต่ 16 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ก่อนเริ่มประกาศให้พันธมิตรที่สนใจใช้งานในวันนี้ (21 ม.ค 69)
อรรณพ ศิริติกุล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กูเกิล คลาวด์ ให้ข้อมูลว่า จะมาช่วยตอบโจทย์ทั้งเรื่องความเร็ว (Low Latency) ในการให้บริการลูกค้าธนาคาร และการปฏิบัติตามมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
โดย Cloud Region กรุงเทพฯ จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายทั่วโลกของ Google ที่ครอบคลุมกว่า 200 ประเทศ ผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสงทั้งบนบกและใต้น้ำ รวมถึงโครงการ ‘TalayLink’ ที่เชื่อมต่อไทย-ออสเตรเลีย ช่วยให้การรับส่งข้อมูลมีความหน่วงต่ำ (Low Latency) ระดับมิลลิวินาที
นอกจากเรื่องความเร็ว Google Cloud ยังวางตำแหน่งให้ Region นี้เป็นเกตเวย์สู่บริการ AI ระดับองค์กร ผ่านโครงการ PanyaThAI ซึ่งร่วมมือกับ 15 องค์กรชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น จุฬาฯ, SCB, True Digital, KBTG ฯลฯ เพื่อนำโซลูชัน Agentic AI และ Vertex AI มาประยุกต์ใช้ โดยใช้โมเดลอัจฉริยะอย่าง Gemini เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจริง
เอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ระบุว่า Google Cloud จะกลายเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยสนับสนุนทิศทาง AI-first ของทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ทำให้เราสามารถบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และส่งมอบบริการดิจิทัลที่เจาะจงรายบุคคล ให้กับผู้บริโภคชาวไทยได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากการลงทุนด้าน Infrastructure แล้ว Google ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนา "คน" โดยเผยว่าโครงการ ChaiyoGCP ประสบความสำเร็จด้วยยอดการเข้าเรียนรู้ผ่านห้องฝึกอบรมปฏิบัติการ (Labs) กว่า 110,000 ครั้ง ซึ่งกว่า 70% เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ AI
รวมถึงสานต่อความสำเร็จ Googleตั้งเป้าเพิ่มการฝึกอบรมให้ถึง 125,000ครั้งภายในครึ่งปีแรกของปี 2026 พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม Google Skillsแหล่งรวมหลักสูตรฟรีกว่า 3,000 รายการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรไทยสู่ตลาดแรงงานยุค AI อย่างเต็มตัว