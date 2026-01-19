HUAWEI เปิดตัวหูฟังไร้สาย FreeClip 2 ดึง ‘เจฟ ซาเตอร์’ ขยายฐานผู้ใช้

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) เดินหน้าทำตลาดหูฟังไร้สายต่อเนื่อง เปิดตัว HUAWEI FreeClip 2 หูฟังไร้สายดีไซน์ Open-ear รุ่นใหม่ สานต่อความสำเร็จจากรุ่นแรก เน้นอัปเตดการประมวลผล ปรับน้ำหนัก และขนาดให้เบา - เล็กลง ดึง "เจฟ ซาเตอร์" ขยายฐานลูกค้ากลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เปิดราคา 25 ม.ค.
สำหรับ HUAWEI FreeClip 2 มีการปรับดีไซน์ C-Bridge ที่เชื่อมส่วน Acoustic Ball และ Comfort Bean เข้าด้วยกัน มีการปรับปรุงโครงสร้างภายใต้ชื่อ "Airy C-Bridge" โดยใช้วัสดุโลหะ Shape-memory หุ้มซิลิโคนที่มีความนุ่มขึ้น 25% ส่งผลให้ตัวหูฟังมีน้ำหนักเบาลงเหลือเพียง 5.1 กรัมต่อข้าง
หัวเว่ย ระบุว่า การออกแบบใหม่นี้อ้างอิงจากฐานข้อมูลสรีระหูของผู้ใช้งานทั่วโลก เพื่อแก้ปัญหาความไม่กระชับ และเน้นการสวมใส่แบบไม่รู้สึกว่าสวมอยู่ แล้วยึดแน่นไม่ตก ส่วนตัวเคสชาร์จได้รับการออกแบบใหม่ให้มีการจัดวางหูฟังแบบซ้อน ทำให้ขนาดเล็กลง 17% และน้ำหนักเบาลง 14% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า
ภายในยกระดับคุณภาพเสียง ด้วยการนำหน่วยประมวลผล AI NPU ที่มีกำลังการประมวลผลสูงสุด 51.2 GOPS (เพิ่มขึ้น 10 เท่าจากรุ่นก่อน) มาใช้งานร่วมกับอัลกอริทึมตัดเสียงรบกวนแบบหลายช่องทาง และไมโครโฟน 3 ตัว (ไมค์รับเสียง 2 ตัว + VPU 1 ตัว) เพื่อแยกเสียงพูดออกจากเสียงรบกวนแวดล้อม เพิ่มความคมชัดขณะสนทนา
ด้านระบบเสียง ใช้ไดรเวอร์ไดอะแฟรมแบบวงจรแม่เหล็กคู่ สามารถเพิ่มแรงขับย่านเสียงต่ำ (Bass) ได้ถึง 100% พร้อมระบบ Adaptive Volume ปรับระดับเสียงตามสภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี Direct Sound ที่ช่วยลดการรั่วไหลของเสียงออกจากตัวหูฟัง เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
สำหรับการใช้งานจริง HUAWEI FreeClip 2 รองรับการฟังเพลงต่อเนื่องสูงสุด 9 ชั่วโมง และใช้งานรวมกับเคสชาร์จได้สูงสุด 38 ชั่วโมง รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว HUAWEI SuperCharge ชาร์จ 10 นาที ฟังได้ 3 ชั่วโมง รวมถึงรองรับการชาร์จไร้สาย
ตัวหูฟังผ่านมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP57 รองรับการเชื่อมต่อสองอุปกรณ์พร้อมกัน (Dual Connection) ทั้งระบบ iOS, Android และ Windows และยังคงฟีเจอร์การสั่งงานด้วยท่าทาง และการขยับศีรษะ
HUAWEI FreeClip 2 มีให้เลือก 4 สี ได้แก่ สีฟ้า, สีขาว, สีดำ และสีโรสโกลด์ โดยจะเปิดพรีออเดอร์ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มกราคม 2569 ผู้ที่สั่งจองล่วงหน้าจะได้รับบริการ HUAWEI Loss Care (สิทธิ์ซื้อหูฟังข้างเดียวลด 50% รับประกัน 1 ปี) และเครื่องประดับหูฟัง Star Style รวมมูลค่าของสมนาคุณ 1,198 บาท โดยคาดว่าจะปรับราคาให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นอยู่ราว 4,xxx บาท