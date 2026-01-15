เปิดตัว REDMI Note 15 ซีรีส์ เน้นถึก ทน เริ่มต้น 6,699 บาท

เสียวหมี่ ประเทศไทย เปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่ล่าสุด REDMI Note 15 ซีรีส์ มาพร้อมกัน 4 รุ่น ทั้ง REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 5G และ REDMI Note 15 ยกเครื่องใหม่ภายใต้คอนเซปต์ "REDMI Titan" เน้นความทนทาน ในราคาที่คุ้มค่า
จุดเด่นที่สุดของซีรีส์นี้คือความทนทาน โดยรุ่นท็อปอย่าง Pro+ 5G และ Pro 5G ได้รับการรับรองมาตรฐาน SGS Premium Performance โดยโครงสร้างตัวเครื่องได้รับการออกแบบใหม่ให้ซับแรงกระแทกหลายชั้น ใช้กระจกหน้าจอ Corning Gorilla Glass Victus รองรับการตกกระแทกได้สูงถึง 2.5 เมตร
นอกจากนี้ ยังยกระดับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นสู่ระดับสูงสุด IP69 และ IP69K ซึ่งสามารถทนต่อการแช่น้ำลึก 2 เมตรได้นาน 24 ชั่วโมง พร้อมเทคโนโลยี Wet Touch 2.0 ที่ช่วยให้สัมผัสหน้าจอได้ลื่นไหลแม้เปียกน้ำ ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่พร้อมลุยในทุกสถานการณ์
ขณะเดียวกัน เสียวหมี่นำเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ซิลิคอน-คาร์บอน (SiC) มาใช้ใน REDMI Note Series เป็นครั้งแรก ทำให้สามารถใส่แบตเตอรี่ความจุสูงในบอดี้ที่บางลงได้ ใน REDMI Note 15 Pro+ 5G มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 6500mAh รองรับชาร์จไว 100W HyperCharge
ในด้านการถ่ายภาพ รุ่น Pro ทั้งสองรุ่นมาพร้อมเซนเซอร์ใหม่ 200MP HPE ขนาด 1/1.4 นิ้ว รองรับการซูมแบบ In-sensor zoom 2x และ 4x โดยไม่เสียรายละเอียด ผสานการทำงานกับ AI เพื่อฟีเจอร์ต่างๆ เช่น AI Remove Reflection (ลบเงาสะท้อน) และ AI Beautif
ด้านประสิทธิภาพ REDMI Note 15 Pro+ 5G ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 7s Gen 4 ส่วน Note 15 Pro ทำงานบนชิป MediaTek Dimensity 7400-Ultra ที่ปรับความเร็วในการชาร์จเร็วลงมาที่ 45W แทน
ส่วนในรุ่นเริ่มต้นอย่าง REDMI Note 15 5G และ REDMI Note 15 จะมากับขนาดหน้าจอ 6.77 นิ้ว ทำงานบนชิป Snapdragon 6 Gen 3 และ MediaTek Helio G100-Ultra ตามลำดับ กล้อง 108 ล้านพิกเซล โดยแบต REDMI Note 15 จะอยู่ที่ 6000 mAh ส่วน REDMI Note 15 5G แบต 5520 mAh
สำหรับราคาจำหน่ายของ REDMI Note 15 Series เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2569 โดย REDMI Note 15 Pro+ 5G 12GB+512GB ในสี Mocha Brown, Glacier Blue, Black ราคา 14,990 บาท รับฟรี Xiaomi Smart Air Purifier 4 compact
ส่วน REDMI Note 15 Pro 5G มากับสี Titanium Color, Mist Purple, Black รุ่น 12GB+512GB: ราคา 12,990 บาท รับฟรี Mi Smart Standing Fan 2 Lite รุ่น 8GB+256GB: ราคา 9,999 บาท รับฟรี Xiaomi Backpack REDMI Note 15 5G 8GB+256GB ราคา: 8,499 บาท และ REDMI Note 15 (4G) 8GB+256GB ราคา 6,699 บาท