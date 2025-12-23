6 เรื่องน่ารู้ HUAWEI MatePad 12 X (2026)

HUAWEI MatePad 12 X (2026) พร้อมเปิดตัววันที่ 25 ธันวาคม 2568 พร้อมมายกระดับประสบการณ์การทำงานและสร้างสรรค์บนแท็บเล็ต ด้วยการผสานฟังก์ชันระดับพีซีอย่างแอป PC-level WPS Office 3.0 และหน้าจอ Ultra-Clear PaperMatte และปลดล็อกจินตนาการไม่รู้จบด้วย HUAWEI M-Pencil Pro
1.พลังระดับพีซี เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่า
คนรักงานเตรียมเฮกับประสบการณ์การทำงานระดับพีซีด้วย PC-level WPS Office 3.0 ที่หัวเว่ยนำเสนอบน HUAWEI MatePad 12 X (2026) ครบครันไปด้วยฟังก์ชันเสมือนทำงานบนพีซีขนาดพกพาได้ง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซ (UI) ที่ออกแบบมาให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์เสมือนการใช้งานบพีซี สามารถผูกสูตรคำนวณเพิ่มเติม ใส่ไฟล์แนบ คัดลอก วาง และสร้างกราฟแบบปรับแก้ได้
รวมถึง ทั้งแถบเครื่องมือ Toolbar แถบสถานะ Status bar รองรับการเปิดไฟล์ได้ทั้งแบบ Multi-tab และแบบ Multi-Window ทำให้สามารถจัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น Word, Excel หรือ Powerpoint โดยข้อมูลทั้งหมดจะซิงค์ผ่านคลาวด์ อีกทั้งสามารถลากข้ามสมาร์ทดีไวซ์เพื่อถ่ายโอน แชร์ไฟล์ คัดลอกและวางได้ผ่านการเชื่อมต่อ SuperHub กับอุปกรณ์อื่นของหัวเว่ยที่ใช้ HUAWEI ID เดียวกันได้
นอกจากนี้ ยังรองรับการทำงานขั้นสูงร่วมกับ AI App ที่เสริมประสิทธิภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดรูปแบบเอกสาร และคำแนะนำอัจฉริยะ ให้งานของคุณเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น และยังสามารถสั่งพิมพ์งานได้อย่างราบรื่น เสมือนยกออฟฟิศมาไว้ในมือคุณ
HUAWEI MatePad 12 X (2026) รองรับเทคโนโลยี NearLink เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม ไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดแม่เหล็กอัจฉริยะ HUAWEI Smart Keyboard ให้การพิมพ์ที่รวดเร็วและแม่นยำด้วยปุ่มกดขนาดใหญ่ 16.5 มม. และระยะการกด 1.5 มม. รวมไปถึงHUAWEI M-Pencil Pro มอบประสบการณ์การทำงานแบบครบวงจร ผู้ใช้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน AppGallery ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดแอปพลิเคชันที่ใหญ่ที่สุดของโลก และมีแอปให้เลือกมากถึง 1.4 ล้านแอป ทั้งเกม การศึกษา ไลฟ์สไตล์ แฟชัน บันเทิง และอีกมากมาย เพื่อเสริมประสบการณ์ใช้งานระดับพีซีและความบันเทิงครบครัน อีกทั้งยังวางใจได้ในความปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนตัว
2.หน้าจอ Ultra-Clear PaperMatte Display 12 นิ้ว คมชัดพร้อมถนอมสายตา
หัวเว่ยแสดงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่คิดถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักจึงออกแบบหน้าจอ Ultra-Clear PaperMatte Display ขนาด 12 นิ้ว ที่ผสานเทคโนโลยีการกัดผิวระดับนาโน (Nanoscale Anti-glare Etching) ช่วยลดแสงสะท้อนลงถึง 90% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า จึงลดความเมื่อยล้าสายตาเมื่อใช้งานต่อเนื่อง
พร้อมผิวสัมผัสที่เหมือนกระดาษเมื่อเขียนลงบนแท็บเล็ต ขณะเดียวกันก็มีความคมชัดและลื่นไหลด้วยความสว่างสูงสุด 1000 nits อัตราการรีเฟรชหน้าจอ 144Hz และความละเอียด 2800×1840 พิกเซล รวมทั้งรองรับ P3 Wide Color Gamut และ HDR Vivid ให้สีสันที่สมจริงจากทุกมุมมองอัตราส่วนหน้าจอ 3:2 ที่เพิ่มพื้นที่การแสดงผล 10% เมื่อเทียบกับหน้าจอ 16:10 ทั่วไป จึงเหมาะสำหรับการทำงานและอ่านหนังสือ
3.ปากกา HUAWEI M-Pencil Pro ใหม่ อัจฉริยะสุดเท่าที่หัวเว่ยพัฒนามา
HUAWEI MatePad 12 X (2026) รองรับการใช้งาน HUAWEI M-Pencil Pro ปากกาสไตลัสระดับสูงสุดของหัวเว่ย ณ ขณะนี้ที่สามารถตอบสนองต่อการสัมผัสได้อย่างชาญฉลาด ปลายด้ามมีปุ่ม Star Ring ซึ่งทำหน้าที่เป็นปุ่มลัดอัจฉริยะ (Quick Button) สามารถตั้งค่าเพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันโปรดได้ตามต้องการ หรือกดเพื่อเปิด HUAWEI Notes ได้ทันใจ
นอกจากนี้ ยังออกแบบมาให้ตอบสนองต่อการใช้ท่าทางที่หลากหลายอย่างการบีบด้ามปากกา (Pinch) เพื่อเรียกเมนูวงกลม (Radial Menu) มีการตอบสนองต่อการเขียน (Tactile Feedback) เพื่อให้การใช้งานรู้สึกเป็นธรรมชาติ และมาพร้อมปลายปากกาที่เปลี่ยนได้ 3 แบบ ได้แก่ปลายปากกาสำหรับเขียนพู่กัน ปลายปากกาสำหรับเขียนตัวอักษรเล็ก และปลายปากกาธรรมดา
4.จดโน้ตบน HUAWEI Notes เวอร์ชันใหม่ที่สมาร์ทยิ่งกว่าเดิม
HUAWEI MatePad 12X (2026) มาพร้อมกับ HUAWEI Notes เวอร์ชันใหม่ที่อัปเกรดปอีกขั้นให้เป็นเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่เข้าใจทุกความต้องการในการจดบันทึก โดยมี AI Handwriting Enhancement (รองรับภาษาอังกฤษและจีน) ช่วยปรับลายมือให้สวยงามเป็นระเบียบ รองรับการลากข้อมูลข้ามหน้ากระดาษ เพื่อการจัดการข้อมูลที่ง่ายดายยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังสามารถแบ่งหน้าจอโน้ตเป็น 2 จอได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส เพิ่มความรวดเร็วในการจดเล็กเชอร์และอ้างอิง โดยมาพร้อม Resource Center ที่มีปกสมุดให้เลือกกว่า 130 แบบ กระดาษ 60 แบบ และสติกเกอร์กว่า 400 แบบให้เลือกใช้ และฟีเจอร์ magic memos ที่ให้ปรับขนาดสติกเกอร์ได้ตามต้องการ
5.ยกระดับงานสร้างสรรค์ระดับมือโปรด้วย GoPaint
ครีเอเตอร์สามารถปลดปล่อยจินตนาการอย่างอิสระมากกว่าเดิม ด้วยประสบการณ์การใช้แปรงพู่กันที่หลากหลายและสมจริง โดยเมื่อใช้ HUAWEI M-Pencil วาดเขียนบนแอปฯ ซึ่งนอกจากการบีบเพื่อเปิดเมนูลัดแล้ว ยังสามารถหมุนปากกา (Rotate) เพื่อปรับทิศทางหัวแปรงให้เป็นเส้นหนา และเส้นบางได้เหมือนการใช้ปากกามาร์กเกอร์ หรือพู่กันวาดจริง และแตะสองครั้ง (Double-tap) เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์แบบทันใจ
เมื่อต้องการเลือกสีที่ตรงกับภาพ สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วย Intelligent Color Card โดยจิ้มสีจากภาพมาเก็บไว้ในการ์ดสี โดยมีแปรงหลากหลายกว่า 150 แบบ ที่มาพร้อมพารามิเตอร์ที่ปรับแต่งได้กว่า 80 รายการ ตั้งแต่แปรงสีน้ำมัน 3 มิติ (3D Oil Brush) ไปจนถึงแปรงแบบทรูคัลเลอร์ (True-color Brush) แปรงสีน้ำ และแปรงกระจายสีเป็นต้น
6.ดีไซน์ Unibody บางพกง่ายแต่ทรงพลังด้วยแบต 10,100 mAh
HUAWEI MatePad 12 X (2026) โดดเด่นด้วย ตัวเครื่องโลหะ Unibody เคลือบ e-coating พร้อมผงไมก้าธรรมชาติ มอบสีสันที่ละมุนตาและทนทาน ผิวสัมผัสประกายมุกหรูหรา บางเฉียบเพียง 5.9 มม. และเบาเพียง 555 กรัม ถึงแม้จะบางและเบาแต่มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 10,100 mAh ใช้งานได้สูงสุด 14 ชั่วโมงสำหรับการเล่นวิดีโอ และรองรับ 66W SuperCharge ที่ชาร์จเต็มในเวลาเพียง 85 นาที ขับเคลื่อนด้วยระบบระบายความร้อน 3D Dissipation Architecture ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขึ้น 27% และลดอุณหภูมิได้ถึง 10 องศาเซลเซียส
เป็นเจ้าของ HUAWEI MatePad 12X (2026) ได้โดยเมื่อพรีออเดอร์ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ถึง 4 มกราคม 2569 พร้อมรับสิทธิประโยชน์สุดคุ้มด้วยของสมนาคุณมูลค่ารวมถึง 15,660 บาท ได้แก่ Huawei Smart Magnetic Keyboard มูลค่า 6,990 บาท HUAWEI M-Pencil Pro มูลค่า 5,490 บาท 66W SuperCharge Power Adapter มูลค่า 1,690 บาท HUAWEI Bluetooth Mouse มูลค่า 1,490 บาท พร้อมการติดตั้งแอปพลิเคชันฟรีได้แก่ PC-level WPS Office 3.0 มูลค่า 3,990 บาท HUAWEI Notes มูลค่า 1,990 และ GoPaint มูลค่า 1,990 บาท พร้อมส่วนลดเก่าแลกใหม่ 2,000 บาท