เลอโนโว เปิดลิสต์โน้ตบุ๊ก เติมไลฟ์สไตล์ สร้างสรรค์-เล่นเกม-ทำงาน

เลอโนโว (Lenovo) ยกอุปกรณ์ไอทีที่มาพร้อม AI ขั้นสูง มุ่งตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชัน ไม่ว่าจะเป็นวัยเรียน วัยทำงาน สายเกมเมอร์ หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ โดยชูจุดเด่นที่ชิป AI และ Lenovo AI Engine+ เจเนอเรชันใหม่ ช่วยจัดการพลังงาน ระบายความร้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ลื่นไหล
วรพจน์ ถาวรวรรณ ผู้จัดการทั่วไป เลอโนโว ประจำไทย และภูมิภาคอินโดจีน กล่าวว่า เลอโนโว ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่จะมาตอบโจทย์ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลส่งความสุข ไม่เพียงแต่ทรงพลังในด้านฮาร์ดแวร์ แต่ยังมาพร้อมฟีเจอร์ AI ที่เป็นเสมือนผู้ช่วยส่วนตัว
โดยจะมีความสามารถเสริมทั้ง Lenovo Learning Zone สำหรับการเรียน และแอปพลิเคชัน AI อื่นๆ เพื่อให้เป็นของขวัญที่มีคุณค่า ช่วยต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนการใช้งานของผู้บริโภคชาวไทยในทุกๆ วัน
เบื้องต้น เลอโนโวได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซื้อ เริ่มจาก IdeaPad ในการเป็นอุปกรณ์คู่คิดวัยเรียนและคนทำงานรุ่นใหม่ ซึ่งจะเน้นความคุ้มค่า ดีไซน์บางเบา แต่ประสิทธิภาพครบครัน เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และ First Jobber
โน้ตบุ๊กในกลุ่มนี้ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Core และ AMD Ryzen รุ่นล่าสุด หน้าจอความละเอียดสูงถึง 2.5K มาพร้อม Lenovo Learning Zone แพลตฟอร์ม AI ช่วยการเรียนรู้ ทั้งการจดบันทึกอัจฉริยะ (AI Notes), สรุปเนื้อหา, ตรวจไวยากรณ์, แก้โจทย์คณิตศาสตร์ และวางแผนการอ่านหนังสือ
ในรุ่น Lenovo IdeaPad Slim 5 บางเบา พกพาสะดวก ราคาเริ่มต้น 25,990 บาท, Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 ปรับพับได้ 360 องศา รองรับปากกา เหมาะสำหรับสายจดและสเก็ตช์ ราคาเริ่มต้น 29,990 บาท
ถัดมาในกลุ่ม Legion สำหรับผู้ที่มองหาความแรงขั้นสุด ไม่ว่าจะเล่นเกมระดับ AAA หรือตัดต่อวิดีโอความละเอียดสูง มาพร้อมระบบระบายความร้อนขั้นสูง หน้าจอรีเฟรชเรตสูง และกราฟิกการ์ดแยกที่ทรงพลัง
มีรุ่นเด่นอย่าง Lenovo Legion 5 แล็ปท็อปเกมมิ่งประสิทธิภาพสูง ตอบสนองฉับไว ราคาเริ่มต้น 48,990 บาท, Lenovo Legion Go 2 เครื่องเล่นเกมพกพา (Handheld) ดีไซน์กะทัดรัด เล่นเกมพีซีได้ทุกที่ ราคาเริ่มต้น 37,990 บาท พร้อม Lenovo Legion Pro 32UD-10 จอมอนิเตอร์ 32 นิ้ว UHD สีตรง รีเฟรชเรทสูง
ตามด้วยในไลน์อัปอย่าง Yoga แล็ปท็อปสำหรับมืออาชีพ ดีไซน์หรูหรา วัสดุอะลูมิเนียม พร้อมหน้าจอที่ให้ค่าสีแม่นยำที่สุด มาพร้อมฟีเจอร์อัจฉริยะ Smart Modes ปรับจูนเครื่องตามการใช้งาน, Smart Share ส่งไฟล์ระหว่างมือถือและคอมฯ ด้วย AI และ Smart Care บริการดูแลหลังการขายแบบเรียลไทม์
อย่าง Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition บางเบา แบตเตอรี่อึด เหมาะกับสายงานนอกสถานที่ ราคาเริ่มต้น 38,990 บาท และ Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition ประสิทธิภาพระดับเวิร์กสเตชัน เพื่องานตัดต่อและกราฟิกหนัก ๆ ราคาเริ่มต้น 85,990 บาท
นอกจากฮาร์ดแวร์ที่แข็งแกร่ง เลอโนโวยังเสริมทัพด้วย Lenovo AI Now ผู้ช่วย AI ภายในเครื่องที่ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) แบบ Local ทำให้ประมวลผลได้รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูง โดยไม่ต้องอัปโหลดข้อมูลขึ้น Cloud ช่วยในการค้นหาไฟล์ สรุปเอกสาร ปรับตั้งค่าเครื่อง และจัดการ Knowledge Base ส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ