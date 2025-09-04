Samsung เปิดตัว Galaxy S25 FE พร้อม Tab S11 ซีรีส์

ซัมซุง ย้ำจุความคุ้มค่ากับสมาร์ทโฟนระดับแฟลกชิป เปิดตัว Galaxy S25 FE สานต่อความสำเร็จจากรุ่นก่อนหน้า ให้ลูกค้าที่ใช้งาน A ซีรีส์ เดิมอัปเกรดมาสัมผัสประสบการณ์มือถือเรือธง ในระดับราคา 2 หมื่นต้นๆ จัดเต็มทั้งกล้อง และ AI ให้ใช้งาน ส่วน Galaxy Tab S11 ซีรีส์ ที่มีให้เลือกทั้งหน้าจอ 11 นิ้ว และ 14.6 นิ้ว
สำหรับ Galaxy S25 FE มากับหน้าจอขนาด 6.7 นิ้ว ขอบจอบางลงเหลือเพียง 1.5 มม. มีให้เลือกด้วยกัน 4 สี ได้แก่ Navy, Icy Blue, White และ Jet Black ตัวเครื่องทำงานบนชิป Exynos 2400 ที่สามารถจัดการพลังงานได้ดี พร้อมอัปเกรดระบบระบายความร้อนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
กล้องหลักที่ให้มาความละเอียด 50 ล้านพิกเซล พร้อมกับเลนส์มุมกว้าง 12 ล้านพิกเซล และเลนส์เทเลโฟโต้ 8 ล้านพิกเซล กล้องหน้า 12 ล้านพิกเซล โดยมากับ AI ProVisual Engine: ช่วยประมวลผลภาพถ่ายให้คมชัดและสวยงามยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ Skin Tone ที่ได้รับการตอบจาก S24 FE ว่าถ่ายแล้วผิวสวย สีสด ไม่ดรอป ถูกใจคนไทย
แบตเตอรีที่ให้มาขนาด 4,900 mAh รองรับการชาร์จเร็วที่ 45W เช่นเดียวกับ S25 ซีรีส์ โดยมากับ One UI 8.0 ที่รองรับการอัปเกรดระบบปฏิบัติการ และความปลอดภัยต่อเนื่อง 7 ปี รวมถึงฟรี Google AI Pro 6 เดือน ให้สมัครใช้งานกันด้วย
ส่วนฟีเจอร์ทางด้าน AI ในรุ่นนี้ รองรับทั้ง Generative Edit ในการใช้ AI ลบคน, ลบวัตถุ และเติมภาพด้วย Generative AI Fill รวมถึง Circle to Search ใช้ค้นหาข้อมูลจากภาพได้ง่ายๆ เพียงวงกลม และ Gemini Live ผู้ช่วย AI ที่สามารถตอบคำถามได้หลากหลาย ตั้งแต่การบ้านไปจนถึงคำปรึกษาชีวิตส่วนตัว และยังสามารถเปิดกล้องเพื่อถามเกี่ยวกับวัตถุที่เห็นได้
ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายของ Samsung Galaxy S25 FE มีด้วยกัน 2 รุ่นคือ ความจุ 128 GB ราคา 22,900 บาท และ 256 GB ราคา 25,900 บาท โดยเปิดให้สั่งซื้อออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ เวลา 19.00 น. ทาง https://www.samsung.com/th/smartphones/galaxy-s/galaxy-s25-fe-navy-128gb-sm-s731bdbbthl/?prday1 และวางจำหน่ายหน้าร้านในวันที่ 5 กันยายน
ขณะที่ Galaxy Tab S11 ซีรีส์ จะมีให้เลือก 2 รุ่นคือ S11 ขนาดหน้าจอ 11 นิ้ว และ S11 Ultra ขนาดหน้าจอ 14.6 นิ้ว ให้จอที่ 120 Hz ความสว่างสูงสุด 1,600 nits ตัวเครื่องมีความบาง เบา และยังแข็งแรงทนทานเช่นเดิม ซึ่งในรุ่น Ultra จะมีการเคลื่อบสารลดแสงสะท้อนที่หน้าจอด้วย
โดย Tab S11 Ultra จะมีความบางอยู่ที่ 5.1 มม. น้ำหนัก 695 กรัม ขณะที่ Tab S11 จะอยู่ที่ 5.5 มม. น้ำหนัก 482 กรัม ตัวเครื่องทำงานบนชิป MediaTek Dimensity 9400+ สิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาใน Tab S11 ซีรีส์ คือ Quick Tools ที่ทำงานร่วมกับ S Pen เพียงกดปุ่มข้างปากกา ก็จะสามารถเข้าสู่โหมดการจดโน้ต หรือทำงานได้สะดวก
ภายใน Samsung Note มีการเพิ่มฟีเจอร์ AI เข้าไปอย่างการจัดหน้า สรุป แปล หรือคิดเลข รวมถึงปรับปรุง Samsung DeX ให้สามารถใช้งานร่วมกับจอมอนิเตอร์เป็นจอเสริมเพิ่มเติมได้ ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการทำงานได้มากขึ้น
นอกจากนี้ ยังปรับปรุง S Pen ดีไซน์ใหม่ ให้เป็นรูปทรง 6 เหลี่ยม เหมือนดินสอสมัยก่อน และมีหัวปากกาแบบ Cone Shape ทำให้การจัดใช้งานได้ถนัดมือ และควบคุมการเอียงได้ดีขึ้น โดยรองรับการทำงานกับ Tab S11 ซีรีส์ เท่านั้น