GISTDA จับมือ GIS นำข้อมูลดาวเทียม-สถิติเชิงพื้นที่ สางปมประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA เดินหน้าจับมือบริษัท จีไอเอส จำกัด (GIS) ดึงข้อมูลดาวเทียมของ GISTDA ไปต่อยอดในทุกภารกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน วางเป้าสำคัญดันข้อมูลเชิงพื้นที่หรือภูมิสารสนเทศ ให้เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลเชื่อมโยงแบบครบวงจร
ดร.ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ประธานบริษัท จีไอเอส จำกัด กล่าวระหว่างการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของ GISDA และ GIS ว่าเป็นความร่วมมือที่ผสานจุดแข็งของระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างรากฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาระบบดิจิทัลของประเทศในระยะยาว ทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ไม่ใช่เพียงเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น แต่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างแท้จริง
“เราพร้อมนำเทคโนโลยีและโซลูชันด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เรามีความเชี่ยวชาญ มาช่วยต่อยอดข้อมูลที่มีคุณค่าจาก GISTDA ให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทุกภารกิจ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและระบบบริหารจัดการประเทศให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม”
จีไอเอสนั้นเป็นผู้ให้บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบครบวงจร ในกลุ่มบริษัทซีดีจี สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือนี้ คือการนำข้อมูลดาวเทียมจำนวนมหาศาล มาผสานกับแพลตฟอร์ม GIS ระดับองค์กรของบริษัท จีไอเอส เพื่อสร้างโซลูชันที่ใช้ได้จริง ตั้งแต่งานเร่งด่วน เช่น การตรวจจับพื้นที่เสี่ยงภัย การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้ที่ดิน การออกแบบผังเมือง ไปจนถึงการวางรากฐานข้อมูลของประเทศในระยะยาว
***ต่อยอดจากข้อมูลทุกจุดบนประเทศไทย
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA แสดงความเห็นว่าประเทศไทยควรมี "ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันทั้งประเทศ” เพื่อให้การตัดสินใจเชิงนโยบายทำได้อย่างถูกต้อง รอบด้าน และมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เชื่อว่าการร่วมมือกับภาคเอกชนครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ข้อมูลอวกาศถูกนำไปใช้จริงในชีวิตประชาชน ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ
“GISTDA มุ่งผลักดันให้ข้อมูลอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นฐานข้อมูลกลางที่ประเทศใช้ร่วมกันอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้าน ความร่วมมือกับบริษัท จีไอเอส จำกัด ครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการต่อยอดข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ทำให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำไปใช้งานจริงในหลากหลายภารกิจ ตั้งแต่การบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาและวางแผนเมือง การวางรากฐานการพัฒนาที่ตอบโจทย์ทุกภาคส่วน เดินหน้าสู่เป้าหมายการยกระดับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของชาติร่วมกัน ไปจนถึงการพัฒนาโซลูชันที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว”
ผลลัพธ์ที่คนไทยจะเห็นในอนาคต อาจเป็นการมี “Digital Geo-Infrastructure” ของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ผูกโยงข้อมูลทุกมุมของประเทศเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ดิน น้ำ ป่า เมือง ชุมชน ไปจนถึงระบบเศรษฐกิจ
ดังนั้น ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น อาจเป็นได้ทั้งการป้องกันภัยพิบัติที่แม่นยำขึ้น เมืองที่วางแผนได้ชัดเจนและยั่งยืน ธุรกิจที่ใช้ข้อมูลพื้นที่เพิ่มความได้เปรียบ รวมถึงภาครัฐที่ตัดสินใจบนฐานข้อมูลจริง และประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น.