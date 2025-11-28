HUAWEI ระดมจิตอาสา ส่งถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมใต้

หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ระดมพลังจิตอาสา ส่งมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ โดยบริษัทได้จัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์และอุปกรณ์จำเป็นในการยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน
ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาดใหญ่ หัวเว่ย ประเทศไทย ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่ “เติบโตในไทย สร้างประโยชน์ให้กับไทย” มากว่า 26 ปี พร้อมเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต เร่งขับเคลื่อนภารกิจในการสนับสนุนและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในครั้งนี้อย่างไม่รอช้า โดยระดมพลังพนักงานจัดทำถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด พร้อมส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจให้ทุกคนร่วมก้าวผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน
โดยมีนายเจสัน ลี กรรมการบริหารบริษัท พร้อมด้วยพนักงานอาสาหัวเว่ย ได้จัดเตรียมสิ่งของจำเป็น ได้แก่ ถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด ที่มีอาหารแห้ง นม น้ำดื่ม และน้ำผลไม้ รวมทั้งเพาเวอร์แบงก์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพอากาศในการอำนวยความสะดวกส่งสิ่งของไปให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ต่อไป เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังเล็กๆ ที่สะท้อนเจตนารมณ์ขององค์กรในการยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยในทุกวิกฤต