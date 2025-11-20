Xiaomi ไตรมาส 3 ปี 68 ธุรกิจ EV พลิกทำกำไร

Xiaomi เผยไตรมาส 3 ปี 2568 สร้างปรากฏการณ์การเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยรายรับรวม 1.131 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 22.3% จากปีก่อนหน้า ส่งผลให้มีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วสูงถึง 11.3 พันล้านหยวน พุ่งขึ้นกว่า 80.9% ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ความสำเร็จนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์องค์กร "Human x Car x Home" ที่ขับเคลื่อนการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจอย่างสมดุล
เรื่องราวสำคัญในไตรมาสนี้อยู่ที่กลุ่มธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart EV) และโครงการใหม่ ที่เริ่มทำกำไรจากการดำเนินงานเป็นบวกครั้งแรกที่ 700 ล้านหยวน จากรายรับ 29.0 พันล้านหยวน ซึ่งเติบโตขึ้นเกือบ 200% โดยมียอดส่งมอบรถยนต์ในไตรมาสเดียวทะลุ 1 แสนคัน นำทัพโดย "Xiaomi YU7" รถ SUV สมรรถนะสูงที่ครองแชมป์ยอดขายอันดับ 1 ในกลุ่ม SUV ขนาดกลาง-ใหญ่ติดต่อกัน 3 เดือน รวมถึงความสำเร็จในการขยายศูนย์บริการกว่า 402 แห่งทั่วจีน
ทางด้านธุรกิจหลักอย่างสมาร์ทโฟนยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยรั้งอันดับ 3 ของโลกต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 21 ด้วยยอดส่งมอบ 43.3 ล้านเครื่อง สร้างรายรับ 46.0 พันล้านหยวน โดยเฉพาะความสำเร็จในกลยุทธ์เจาะตลาดพรีเมียมที่เห็นผลชัดเจนจากสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธง Xiaomi 17 Series และรุ่นท็อปอย่าง Xiaomi 17 Pro Max ที่กวาดแชมป์ยอดขายในช่วงเทศกาล 11.11 ในกลุ่มมือถือราคาสูง สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ในระดับไฮเอนด์ที่เพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ IoT และไลฟ์สไตล์ยังเติบโตควบคู่กันไป โดยมีรายรับ 27.6 พันล้านหยวน และสร้างสถิติสำคัญด้วยยอดอุปกรณ์ IoT ที่เชื่อมต่อบนแพลตฟอร์ม AIoT ทะลุ 1,000 ล้านเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้บริษัทยังได้เดินหน้าเปิดโรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งแรกที่รองรับการผลิตเครื่องปรับอากาศได้ถึง 7 ล้านเครื่องต่อปี รวมถึงการเติบโตของรายรับจากบริการอินเทอร์เน็ตที่พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมยอดผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกกว่า 741 ล้านราย
ความสำเร็จในไตรมาสนี้ยังเป็นผลมาจากการทุ่มงบลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) สูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 9.1 พันล้านหยวน เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีหลักอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดตัวระบบปฏิบัติการ Xiaomi HyperOS 3 โมเดลเสียง AI และโซลูชันบ้านอัจฉริยะแห่งอนาคต โดยเสียวหมี่ตั้งเป้าที่จะเพิ่มงบลงทุนวิจัยในปี 2569 ให้สูงกว่า 3 หมื่นล้านหยวน เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกอย่างยั่งยืน