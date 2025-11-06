"โพสต์นิรนามบน Facebook" แอดมินรู้หมด? ไขเคส "เบนซ์ อาปาเช่" เดือดคอมเมนต์ลบหลู่อาม่า

เปิดความจริงที่หลายคนอาจไม่รู้เรื่องโพสต์แบบไม่ระบุตัวตน (Anonymous Posting) ในกลุ่ม Facebook เพราะแม้จะเป็นโพสต์แบบไม่เปิดเผยชื่อในกลุ่ม แต่แอดมินจะรู้ทั้งหมดว่าผู้โพสต์เป็นใคร และมีสิทธิ์นำเอาข้อมูลไปส่งให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคอมเมนต์นั้นได้ในบางกรณี
การโพสต์แบบไม่ระบุตัวตนแต่แอดมินรู้ตัวตนได้ นั้นเป็นประเด็นที่สังคมสนใจจากกรณีที่นายอัครเดช โยธาจันทร์ หรือ เบนซ์ อาปาเช่ อินฟลูฯ ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อกรณีที่มีบุคคลเข้ามาแสดงความคิดเห็นในลักษณะลบหลู่ถึงคุณย่าที่จากไปอย่างสงบเมื่อหลายปีก่อน โดยชี้ว่า"แอดมินทนไม่ไหวต้องเปิดชื่อให้ดู" นำไปสู่การขอโทษ และเกิดเป็นข้อถกเถียงถึงความเป็นส่วนตัวบนโลกโซเชียล
จากข้อมูลนโยบายและฟีเจอร์ของ Facebook (อัปเดตตามข้อมูลล่าสุด ณ ปี 2025) สามารถสรุปเป็น 3 ส่วน เพื่อให้เข้าใจง่าย ดังนี้
1. การโพสต์แบบไม่ระบุตัวตนทำงานอย่างไร?
Facebook นั้นอนุญาตให้กลุ่ม (Group) เปิดใช้งานฟีเจอร์ "Anonymous Posts" สำหรับสมาชิกที่ต้องการโพสต์โดยไม่แสดงชื่อผู้ใช้จริงในโพสต์หรือคอมเมนต์ โดยอาจแสดงเป็น "Anonymous" แทนชื่อโปรไฟล์
แต่ความเป็นส่วนตัวนี้เป็นเพียงเปลือกชั้นนอก เพราะ Facebook ยังคงบันทึกข้อมูลตัวตนจริงของผู้โพสต์ไว้ในระบบเบื้องหลัง เช่น ชื่อบัญชี, IP Address, และข้อมูลโปรไฟล์ เพื่อป้องกันการละเมิด เช่น สแปม, ล่วงละเมิด, หรือเนื้อหาต่อต้านชุมชน โดยผู้ใช้ทั่วไปในกลุ่มจะเห็นเฉพาะ "Anonymous" เท่านั้น ไม่รู้ตัวตนจริง
2. แอดมินกลุ่ม รู้ได้จริงไหมว่าใครเป็นคนโพสต์?
จริง แอดมินจะรู้แม้สมาชิกจะเปิดใช้งาน Anonymous Posts ในกลุ่ม เพราะแอดมินมีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือ "Group Insights" หรือ "Manage Posts" ที่แสดงตัวตนจริงของผู้โพสต์ทุกโพสต์แบบไม่ระบุตัวตน โดยสามารถคลิกดูชื่อโปรไฟล์, รูปโปรไฟล์, และข้อมูลพื้นฐานของผู้โพสต์ได้ทันที โดยไม่ต้องขอ Facebook ช่วย
เหตุผลที่ Facebook มอบอำนาจให้แอดมินกลุ่มกดปุ่ม "View Author" เพื่อเปิดเผยตัวตนโพสต์นิรนามได้ นั้นคือเพื่อให้แอดมินจัดการกลุ่มได้เต็มที่ เช่น ลบโพสต์ที่ไม่เหมาะสม, แบนสมาชิก, หรือตรวจสอบการละเมิด โดยไม่ให้ผู้โพสต์ซ่อนตัวได้ 100%
3. แอดมินสามารถเอาข้อมูลไปส่งให้คนที่ได้รับผลกระทบได้ไหม?
ไม่สามารถทำได้โดยตรง เพราะนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook (Community Standards และ Privacy Policy) ห้ามแอดมินเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกอื่น ๆ ให้บุคคลภายนอก รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคอมเมนต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Facebook หรือทางกฎหมาย ซึ่งหากแอดมินฝ่าฝืน ก็อาจถูกแบนบัญชีหรือกลุ่มถูกเพิกถอนสิทธิ์ เพราะถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR ในยุโรป หรือ PDPA ในไทย
ทางเลือกที่ถูกต้องสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ คือรายงานต่อ Facebook โดยผู้ใช้ที่ถูกคอมเมนต์รบกวนสามารถรายงานโพสต์/คอมเมนต์นั้นได้โดยตรง ผ่านปุ่ม Report เพื่อให้ Facebook เข้าตรวจสอบและอาจเปิดเผยตัวตนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ หากเป็นคดีอาญา เช่น หมิ่นประมาท
ขอบข่ายของแอดมินนั้นสามารถลบโพสต์, แบนผู้โพสต์, หรือรายงานแทนได้ แต่มีข้อห้ามบอกชื่อโดยตรง โดยในกรณีรุนแรงที่คอมเมนต์นั้นอาจเป็นการคุกคามหรือผิดกฎหมาย สามารถแจ้งความกับตำรวจ แล้วขอให้ Facebook เปิดเผยข้อมูลผ่านหมายศาล ซึ่ง Facebook จะร่วมมือกับหน่วยงานกฎหมายต่อไป
สำหรับคุณย่า “อาม่าเหม่งทึ้ง” เน็ตไอดอลคู่ขวัญ หรือ นางสุนันท์ ชัยสาธิตพร เป็นที่รู้จักและรักของแฟนๆ ทั่วประเทศจากคลิปวิดีโอตลกน่ารักที่เบนซ์ อาปาเช่ ผู้เป็นหลานชายได้ถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันและบุคลิกที่ไม่เหมือนใครของอาม่าลงในเพจ "Benz Apache - เบ๊น อาปาเช่" ด้านล่างเป็นตัวอย่างของคลิปวิดีโอที่มีผู้ชมเกิน 8 แสนครั้ง.