"เบนซ์ อาปาเช่" เดือด! โพสต์จวกแรง ปมมีคนคอมเมนต์ ลบหลู่ "อาม่า" ที่จากไปแล้ว

เบนซ์ อาปาเช่ ถึงกับต้องออกมาโพสต์เดือดกลางโซเชียล หลังมีบุคคลใช้ชื่อ "คุณแจ็ค" เข้ามาแสดงความเห็นจาบจ้วงถึง "อาม่าเหม่งทึ้ง" ที่เสียชีวิตไปนานแล้ว เจ้าตัวลั่น "ด่าผมไม่โกรธ แต่อาม่าไปทำอะไรคุณ?" ชี้แอดมินทนไม่ไหวต้องเปิดชื่อให้ดู หวิดเกิดดราม่าใหญ่ แฟนคลับแห่ให้กำลังใจเพียบ!
วันนี้ (5 พ.ย.) นายอัครเดช โยธาจันทร์ หรือ เบนซ์ อาปาเช่ อินฟลูฯ ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อกรณีที่มีบุคคลเข้ามาแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ ลบหลู่ถึง "อาม่าเหม่งทึ้ง" ซึ่งเป็นคุณย่าที่จากไปอย่างสงบเมื่อหลายปีก่อน
โดยเบนซ์ อาปาเช่ ได้โพสต์ข้อความตัดพ้อและตั้งคำถามถึงผู้ที่ใช้ชื่อบัญชีว่า "คุณแจ็ค" ที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยระบุว่า
"ด่าอะไรผมก็ไม่เคยโกรธ แต่อาม่าจากไปหลายปีแล้วผมไม่รู้ว่าอาม่าไปทำอะไรคุณแจ็คถึงต้องพิมพ์แบบนี้ คุณคอมเม้นเอามันส์โดยคิดว่าไม่มีใครรู้ แอดมินเค้ายังทนไม่ไหวกดเปิดชื่อให้ผมดู ผมแค่อยากรู้ว่าทำไมถึงเม้นแบบนี้"
โพสต์ดังกล่าวได้สร้างความเดือดดาลให้กับผู้ที่ติดตามเบนซ์ อาปาเช่ และผู้ที่รักและเคารพ "อาม่าเหม่งทึ้ง" เป็นอย่างมาก ซึ่งหลายคนเรียกร้องให้เบนซ์ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้แสดงความคิดเห็นรายนี้
สำหรับ “อาม่าเหม่งทึ้ง” เน็ตไอดอลคู่ขวัญ หรือ นางสุนันท์ ชัยสาธิตพร เป็นที่รู้จักและรักของแฟนๆ ทั่วประเทศจากคลิปวิดีโอตลกน่ารักที่ "เบนซ์ อาปาเช่" ผู้เป็นหลานชายได้ถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันและบุคลิกที่ไม่เหมือนใครของอาม่าลงในเพจ "Benz Apache - เบ๊น อาปาเช่"
อาม่าได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (รวม 8 ปี) แต่ยังคงอยู่ในความทรงจำและเป็นที่รักของผู้คนจำนวนมาก