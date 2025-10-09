Gemini มี AI Plus ทำไม ChatGPT จะออก Go บ้างไม่ได้?

กลายเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันในการดึงดูดผู้ใช้งาน ผู้ช่วย AI ระหว่าง 2 ยักษ์ใหญ่ Google และ OpenAI ที่หวังจับตลาดผู้ใช้งานในไทยในวงกว้างขึ้น ด้วยการเพิ่มตัวเลือกแพ็กเกจราคาประหยัดมาให้ใช้งานกัน เริ่มจาก Gemini ที่ออกแพ็กเกจ AI Plus ในราคาเดือนละ 189 บาท ตามมาด้วย ChatGPT Go ที่ให้บริการในราคาเดือนละ 259 บาท
ข้อมูลที่น่าสนใจคือ ไทย กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้งานเครื่องมือ AI เติบโตมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นแนวโน้มของการปรับตัว ตอบรับเทคโนโลยีของคนไทย ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก
ก่อนหน้านี้ เจสัน ควอน (Jason Kwon) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ OpenAI ได้มาเยือนประเทศไทยเมื่อเดือนที่ผ่านมา และได้เน้นย้ำถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ ChatGPT ในไทย ซึ่งมียอดผู้ใช้งานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าในช่วงปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้ AI ในชีวิตประจำวันของผู้คนจำนวนมาก
นิค เทอเล่ย์ (Nick Turley) รองประธานและหัวหน้าบริษัท ChatGPT กล่าวว่า ผู้คนหลายล้านคนทั่วประเทศไทยกำลังหันมาใช้ ChatGPT เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ด้วย ChatGPT Go จะทำให้เทคโนโลยี AI ขั้นสูงสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ในราคาที่คุ้มค่า เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากมัน
ChatGPT Go ปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูง
แผนบริการ ChatGPT Go จะขับเคลื่อนด้วย GPT-5 ซึ่งเป็นโมเดลภาษาที่ล้ำสมัยที่สุดของ OpenAI ในปัจจุบัน โดยผู้สมัครสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าแผนบริการฟรี ไม่ว่าจะเป็น ขีดจำกัดการส่งข้อความเพิ่มขึ้น 10 เท่า สร้างภาพได้มากกว่าเดิม 10 เท่า
สามารถอัปโหลดไฟล์และรูปภาพได้มากกว่าเดิม 10 เท่า เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูล ให้หน่วยความจำยาวนานขึ้น 2 เท่า ทำให้ ChatGPT จดจำบริบทการสนทนาได้ดีขึ้น ตอบกลับได้ตรงใจและเป็นส่วนตัวมากขึ้น
ฟีเจอร์เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การแปลภาษา, ช่วยทำการบ้าน, เขียนอีเมล, หาไอเดียสร้างสรรค์ ไปจนถึงการให้คำแนะนำต่างๆ
ตัวเลือกที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
ChatGPT Go เป็นหนึ่งในสามแผนบริการหลักที่ OpenAI นำเสนอในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย Go (259 บาท/เดือน) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการเข้าถึงฟีเจอร์หลักๆ ในราคาที่ย่อมเยา ซึ่งเป็นแพ็กเกจใหม่ที่จะมาเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานในไทย
ตามด้วย Plus (699 บาท/เดือน) สำหรับผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพระดับพรีเมียม ตอบสนองรวดเร็ว และได้สิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร สุดท้าย Pro (6,999 บาท/เดือน) สำหรับมืออาชีพและองค์กรที่ต้องการเครื่องมือระดับสูง การปรับแต่ง และการใช้งานแบบไม่จำกัด
การเปิดตัว ChatGPT Go ในไทยเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตลาดใน 16 ประเทศทั่วเอเชีย โดยต่อยอดความสำเร็จจากประเทศอินเดีย ซึ่งหลังจากเปิดตัวแผนบริการนี้ สามารถเพิ่มจำนวนผู้สมัครสมาชิกแบบชำระเงินได้กว่า 2 เท่าภายในเดือนเดียว