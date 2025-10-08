กูเกิล เพิ่มแพ็ก AI Plus เน้นราคาประหยัด เดือนละ 189 บาท ในไทย

กูเกิล (Google) ประกาศเปิดเริ่มให้บริการ AI ใหม่สำหรับผู้ใช้ในประเทศไท ทั้ง Google AI Plus แพ็กเกจสมาชิกที่รวมเครื่องมือ AI ในราคาเดือนละ 189 บาท และ เริ่มเปิดใช้งาน โหมด AI (AI Mode) ในการค้นหาข้อมูลบน Google Search ซึ่งรองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบ
สำหรับ Google AI Plus คือแพ็กเกจสมาชิกรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงเครื่องมือ AI ได้ง่ายขึ้่น ในราคา 189 บาทต่อเดือน พร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้สมัครครั้งแรก รับส่วนลด 50% นาน 6 เดือน (เดือนละ 95 บาท)
ในแพ็กเกจ AI Plus นี้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง Veo 3 Fast โมเดลสร้างวิดีโอ, Whisk และ Flow เครื่องมือสร้างภาพและภาพยนตร์ด้วย AI สุดล้ำได้โดยตรงผ่านแอป Gemini รวมถึงการเข้าถึง Gemini 2.5 Pro ทั้งในแอป Gemini และใน NotebookLM
ขณะเดียวกัน Gemini จะถูกรวมเข้ากับแอปฯ ที่คุ้นเคยอย่าง Gmail, Google Docs และ Sheets เพื่อช่วยร่างอีเมล, วางแผนงาน, หรือสร้างสไลด์นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับพื้นที่เก็บข้อมูลขนาด 200 GB และสามารถแชร์สิทธิประโยชน์ทั้งหมดในแพ็กเกจให้กับสมาชิกในครอบครัวได้สูงสุดถึง 5 คน
นอกเหนือจากแพ็กเกจสมาชิก Google ยังได้เปิดให้ใช้งาน โหมด AI (AI Mode) บน Google Search ในภาษาไทยอย่างเป็นทางการ ช่วยให้สามารถพิมพ์คำถามที่เป็นธรรมชาติเหมือนการสนทนา เพื่อรับคำตอบที่ชัดเจนและสรุปมาให้ภายในไม่กี่วินาที
รวมถึงรองรับการถามต่อเนื่อง, การใช้คำสั่งเสียง, และการใช้ Google Lens เพื่อค้นหาจากสิ่งที่เห็นแต่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ โดยโหมด AI ผสานความสามารถของโมเดลเข้ากับฐานข้อมูลที่ดีที่สุดของ Google เช่น Knowledge Graph และข้อมูลสินค้าหลายพันล้านรายการแบบเรียลไทม์ ทำให้ได้คำตอบที่แม่นยำและมีคุณภาพสูง
Google ระบุว่า พฤติกรรมการใช้งานโหมด AI ของผู้คนทั่วโลกมีการค้นหาด้วยคำถามที่ยาวกว่าแบบเดิมเกือบ 3 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการที่ซับซ้อน ตั้งแต่การวางแผนการเดินทางไปจนถึงการทำความเข้าใจในหัวข้อที่ยากๆ