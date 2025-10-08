Meta ไฟเขียวใช้ข้อมูลจาก AI Chat ยิงโฆษณาใน Facebook และ Instagram

เมต้า (Meta) วางเดิมพันใหญ่ หวังให้ “การแชตกับ AI” กลายเป็นขุมทองข้อมูลสำหรับโฆษณาในอนาคต ล่าสุดประกาศอัปเดตระบบแนะนำคอนเทนต์และโฆษณาใหม่ ที่จะใช้ข้อมูลจากบทสนทนาของผู้ใช้กับผู้ช่วยอัจฉริยะ Meta AI มาช่วยปรับแต่งสิ่งที่แต่ละคนเห็นในแพลตฟอร์มอย่าง Facebook และ Instagram ดีเดย์เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคมนี้ และผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2025
***Meta ผสานโลก AI กับธุรกิจโฆษณา
การประกาศครั้งนี้สะท้อนกลยุทธ์ของ Meta ที่ต้องการเชื่อมโยงการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในเทคโนโลยี Generative AI เข้ากับธุรกิจโฆษณาหลักของบริษัท ซึ่งเป็นรายได้หลักของ Meta มายาวนาน
ปัจจุบัน ผู้ช่วยอัจฉริยะ Meta AI ถูกผนวกรวมอยู่ในทุกแอปของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, WhatsApp และ Messenger รวมถึงมีแอปและเว็บไซต์แยกของตัวเอง โดยมีผู้ใช้งานต่อเดือนมากกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลก
คริสตี้ แฮร์ริส (Christy Harris) ผู้จัดการฝ่ายนโยบายข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของ Meta อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการพัฒนา "ตามธรรมชาติ” ของระบบ personalization หรือการปรับแต่งประสบการณ์เฉพาะบุคคล เช่น หากผู้ใช้คุยกับ Meta AI เพื่อวางแผนเที่ยวกับครอบครัว ระบบอาจแนะนำ Reels เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว หรือแสดงโฆษณาโรงแรมที่สอดคล้องกับบทสนทนานั้น
นอกจากนี้ เสียงพูดของผู้ใช้ที่โต้ตอบกับ Meta AI ผ่านแว่นตาอัจฉริยะ Ray-Ban Meta ก็จะถูกนำมาใช้เป็น “สัญญาณ” ให้ระบบแนะนำคอนเทนต์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น
***ไม่สามารถปิดได้
Meta ยืนยันว่าผู้ใช้จะไม่สามารถปิดการใช้ข้อมูลจาก AI เพื่อปรับการแนะนำคอนเทนต์ได้ เว็นแต่กรณีที่ไม่เคยพูดคุยหรือพิมพ์ข้อความกับ Meta AI เลย ระบบนี้ก็จะไม่ถูกนำมาใช้กับบัญชีนั้น
อย่างไรก็ตาม การอัปเดตนี้จะยังไม่รวมถึงข้อมูลจากการสนทนาใน WhatsApp เว้นแต่ผู้ใช้จะเชื่อมบัญชีกับแอปอื่นในเครือ เช่น Instagram
Meta ระบุว่า ระบบใหม่จะเปิดใช้งานในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปภายหลัง เมื่อผ่านขั้นตอนการปรับให้สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านข้อมูลส่วนบุคคลของทุกภูมิภาค.