สหรัฐฯอ้าปากค้าง!จีนปาดหน้าเปิดตัวต้นแบบระบบป้องกันโลก ขณะที่'โกลเดนโดม'ของอเมริกายังได้แค่คิด

มีข่าวว่าจีนได้เริ่มทดลองใช้งานต้นแบบระบบป้องกันโลก ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งได้รับฉายาว่า "โกลเดนโดม" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะที่มันมีศักยภาพตรวจตราภัยคุกคามทางนิวเคลียร์หลายพันลูกทั่วโลกแบบเรียลไทม์ส ความคืบหน้าดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่คู่ปรับอย่างสหรัฐฯ ก็มีความคิดริเริ่มด้านการป้องกันโลกของตนเอง ที่มีชื่อเสียงแบบเดียวกันว่า "โกลเดนโดม" เช่นกัน แต่มันยังอยู่ในขั้นกรอบความคิดเท่านั้น
บรรดานักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในโครงการของจีน แถลงว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการประจำการต้นแบบหนึ่งๆ สำหรับ "กระจายการแจ้งเตือนล่วงหน้า ที่ตรวจจับได้โดยแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่" ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอบแนวทางการรับมือกับภัยคุกคามระดับโลก ด้วยการบูรณาการข้อมูลจากเครือข่ายเซ็นเซอร์ที่หลายหลายทั่วอวกาศ, มหาสมุทร, ท้องฟ้าและพื้นผิว
หน้าที่หลักๆของมันคือระบุและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของภัยคุกคามต่างๆนานาแบบเรียลไทม์ส มอบข้อมูลที่สำคัญอย่างเช่นวิถีการบินของอาวุธ ชนิดอาวุธ และแยกแยะระหว่างหัวรบจริงๆกับตัวล่อ เพื่อช่วยเหลือระบบสกัดกั้น
พวกนักพัฒนาอ้างว่าแพลตฟอร์มนี้สามารถรองรับข้อมูลปริมาณมหาศาลด้วยความเร็วสูง แม้เครือข่ายการสื่อสารทางทหารที่มีข้อจำกัดในปริมาณข้อมูลที่สามารถรับส่งได้ในช่วงเวลาหนึ่งๆและอยู่ในสภาพแวดล้อมของการถูกแทรกแซงก็ตาม ศักยภาพนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบูรณาการข้อมูลจากแพลตฟอร์มทางทหารต่างๆที่พัฒนาโดยบรรดาซัพพลายเออร์ที่ต่างกันออกไป และถูกใช้งานในภูมิภาคที่มีความแตกต่างกัน
สวนทางกับแนวคิด "โกลเดนโดม" ของสหรัฐฯ ที่เสนอโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อเดือนพฤษภาคม มันมีเป้าหมายทลายอุปสรรคทางภูมิรัฐศาสตร์ สำหรับการแบ่งกันข้อมูลทั่วโลกในด้านการป้องกันขีปนาวุธ อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวดูเหมือนจะล้าหลังต้นแบบของจีนอย่างมากในแง่ของการพัฒนา จนถึงทุกวันนี้ ยังไม่มีการจัดทำแผนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพื้นฐานพื้นฐานใดๆ ไม่ว่าจะเพตากอนหรือบริษัทผู้รับเหมารายใด ก็ยังไม่ได้นำเสนอหนทางแห่งความเป็นไปได้จริง สำหรับบริหารจัดการกระแสข้อมูลหรือบรรลุความเห็นเป็นเอกฉันท์ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการของระบบหนึ่งๆ
ความแตกต่างในด้านความคืบหน้าดังกล่าว เน้นย้ำให้เห็นถึงช่องว่างในศักยภาพด้านการป้องกันขีปนาวุธของโลก โดยเวลานี้ดูเหมือนจีนกำลังก้าวมาเป็นผู้นำในด้านปฏิบัติการระบบแจ้งเตือนล้วงหน้าอย่างครอบคลุมทั่วโลก
(ที่มา:เซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์/อินเทลลิเจนท์ เอชคิว)