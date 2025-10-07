'BDI' ใช้งบ 89 ล้าน ปั้น AI ภาษาไทย เปิดใช้ฟรี ก.พ.69

'BDI' ใช้งบ 89 ล้าน ปั้น AI ภาษาไทย ติดตั้งบนคลาวด์ NT จ่อเปิดใช้ฟรี ก.พ.69 ดึงสื่อ-สตาร์ทอัปช่วยเทรน แยกข่าวจริงข่าวปลอม ยกระดับการสื่อสารเข้าใจคนไทย
รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาแบบจำลองภาษาไทยขนาดใหญ่ หรือ ThaiLLM ว่า ขณะนี้โมเดลมีความพร้อมแล้วกว่า 70% และเวอร์ชันแรกได้ติดตั้งบนระบบคลาวด์ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดให้สตาร์ทอัป นักพัฒนา และหน่วยงานต่างๆ เข้าถึงและใช้งานได้ฟรี คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้งานได้ภายในเดือน ก.พ.69
สำหรับเฟสแรกใช้งบประมาณ 89 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 1 ปีครึ่ง โดยช่วงเริ่มต้นจะมุ่งเน้นการใช้งานใน 2 อุตสาหกรรมหลักของไทย ได้แก่ การแพทย์ และ การท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของประเทศ จากนั้น BDI จะระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการใช้คลาวด์และฝึกโมเดลต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้มีผู้ให้บริการคลาวด์และภาคเอกชนบางรายแสดงความสนใจจะเข้าร่วมสนับสนุนในเฟสถัดไปแล้ว
ขณะเดียวกัน หน่วยงานที่น่าเชื่อถือจากหลายภาคส่วนเริ่มทยอย บริจาคข้อมูล เพื่อใช้ฝึกโมเดล เช่น หน่วยงานภาครัฐ ธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งให้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้า รวมถึงสื่อมวลชนที่ให้ข้อมูลข่าวสาร และร่วมมือกันพัฒนา ระบบตรวจจับข่าวปลอม (Fake News Detection) เพื่อให้โมเดลสามารถแยกแยะข่าวจริงและข่าวปลอมได้อย่างแม่นยำ
นอกจากนี้ BDI ยังเปิดโอกาสให้ภาคสื่อเสนอคำถามหรือโจทย์ที่อยากให้ระบบสามารถตอบได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ ThaiLLM เรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างลึกซึ้ง และเข้าใจบริบทการสื่อสารของคนไทยมากยิ่งขึ้น
รศ.ดร.ธีรณี กล่าวว่า BDI ตั้งเป้าว่า ภายในปี 2570 ThaiLLM จะสามารถสร้างรายได้ โดยเปิดให้หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่สนใจสามารถทำ custom training เพื่อสร้างแชตบอทเฉพาะทาง เช่น แชตบอทด้านกฎหมายไทย ระบบตอบคำถามนโยบายรัฐ หรือแชตบอทบริการภายในองค์กร โดยไม่ต้องฝึกโมเดลใหม่ตั้งแต่ต้น ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการพัฒนาได้อย่างมาก
"ThaiLLM ถือเป็นครั้งแรกที่ภาครัฐลุกขึ้นมาสร้างโมเดลภาษาไทยด้วยพลังร่วมจากทุกภาคส่วน เป้าหมายไม่ใช่การแข่งขันกับ ChatGPT หรือ Gemini แต่ต้องการสร้างระบบเปิดที่ทุกคนสามารถต่อยอดได้ เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านภาษาของชาติ ไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือน และไม่มุ่งเน้นกำไร เพราะรัฐเป็นผู้ลงทุน" รศ.ดร.ธีรณี กล่าว
สำหรับงานแถลงข่าวเปิดตัว ThaiLLM ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดวัน โดยคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือน ธ.ค.68 หรือ ต้นเดือน ม.ค.69 ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนับเป็น ก้าวสำคัญของประเทศไทยในการเข้าสู่ยุค AI ที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาไทยของตัวเองอย่างเต็มรูปแบบ