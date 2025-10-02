ไทม์ไลน์+สถิติน่ารู้ "25 ปีเทเลนอร์ในประเทศไทย"

รวมสถิติและตัวเลขทั้งหมดที่มีการพูดถึงโดย 3 แม่ทัพใหญ่เทเลนอร์ กรุ๊ป (Telenor) ผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกและเอเชีย ที่ฉลองครบรอบ 25 ปีของการดำเนินงานในประเทศไทย
ตัวเลขเหล่านี้มาจาก "Benedicte Schilbred Fasmer" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทเลนอร์ กรุ๊ป ผู้รับไม้ต่อจาก Sigve Brekke ที่ขึ้นเป็นผู้บริหารทรู ร่วมด้วย "Jens Petter Olsen" ประธานคณะกรรมการ เทเลนอร์ กรุ๊ป และ "Jon Omund Revhaug" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เทเลนอร์ เอเชีย
Telenor โยงวาระครบรอบ 25 ปีบริษัทเข้ากับช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ ขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลทางการเงินและมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทในเอเชีย ยังมีเป้าหมายด้านบุคลากรและทักษะ AI รวมถึงสถิติการใช้ดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยที่อัปเดทล่าสุด
***วาระครบรอบและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
- 25 ปี: วาระครบรอบการดำเนินงานของ Telenor ในประเทศไทย
- 36 ปีที่แล้ว: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทเลนอร์ กรุ๊ป อย่าง Benedicte กล่าวว่าสามีของเธอได้ขอเธอแต่งงานขณะเดินทางมาเที่ยวเมืองไทย
- 2025: ไม่เพียงตรงกับการครบรอบ 25 ปีของ Telenor ในประเทศไทย แต่ยังเป็นวาระครบรอบ 120 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างนอร์เวย์กับประเทศไทย
- 1905: ปีที่ความสัมพันธ์ระหว่างนอร์เวย์และประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้น
- 2000: ปีที่ Telenor เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
- 28 ปีที่แล้ว: Telenor เข้าสู่ตลาดเอเชีย
- ธันวาคมปี 2024: Benedicte ได้เข้ารับตำแหน่งประธานและ Group CEO ของ Telenor
- 2022: ปีที่ True Corporation ถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากการรวมกิจการ
- 2024: True ได้รับรางวัล "Deal of the Year" จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- 8 ไตรมาส ติดต่อกัน: Telenor ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกมีการเติบโตของรายได้จากบริการมือถือที่ไม่ใช่บริการหลัก (non-core mobile service revenue grow)
- 2 ทศวรรษ: จำนวนปีที่ Telenor IoT ได้ริเริ่มและพัฒนาโซลูชัน IoT
- 2030: ปีที่เป็นเป้าหมายระยะสั้นด้านสภาพภูมิอากาศของ True ได้รับการอนุมัติ
***ข้อมูลทางการเงินและมูลค่าสินทรัพย์ของ Telenor
- 200 ล้านราย: จำนวนลูกค้าที่ Telenor ให้บริการในเอเชีย (บังกลาเทศ, ไทย, มาเลเซีย, ปากีสถาน)
- 95%: สัดส่วนของฐานลูกค้าทั้งหมดของ Telenor ที่อยู่ในเอเชีย
- 9 พันล้านโครนนอร์เวย์: ส่วนของผู้ถือหุ้นของ Telenor ในเอเชียมีมูลค่า 8-9 พันล้านโครนนอร์เวย์
- 40%: สัดส่วนของมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของ Telenor ที่มาจากพอร์ตโฟลิโอในเอเชีย
- 45,000 ล้านบาท: มูลค่าการถือครองหุ้นของ Telenor ที่เพิ่มขึ้นโดยประมาณ นับตั้งแต่การเปิดตัว True Corporation
- ไตรมาสที่ 2: True มีผลกำไรติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สองในปีนี้
***สถิติการใช้ดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยและนอร์เวย์
- 71 ล้านคน: จำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศไทย
- 95.5%: อัตราการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือของผู้คนในประเทศไทย
- 89.5%: อัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชากรในประเทศไทย
- Top 2: นอร์เวย์เป็น 1 ใน 2 ประเทศที่มีความเป็นดิจิทัลมากที่สุดในยุโรป
- อันดับ 2: เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแง่ของมูลค่าธุรกรรมออนไลน์ทั้งหมด
- 1 ใน 7: ประเทศไทยเป็น 1 ใน 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีเครือข่าย 5G แบบ Standalone เชิงพาณิชย์
***เป้าหมายด้านบุคลากรและทักษะ AI
- 90,000 คน: เป้าหมายของคณะกรรมการ AI แห่งชาติที่จะฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ในไทย Telenor จะส่งเสริมผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อขยายขีดความสามารถด้าน AI ในสังคม โดยการทำงานในตลาดจะเป็นหน้าที่ของ True
- 50,000 คน: เป้าหมายของคณะกรรมการ AI แห่งชาติที่จะฝึกอบรมนักพัฒนา AI
- 2 ปี: กรอบเวลาสำหรับสานต่อเป้าหมายของคณะกรรมการ AI แห่งชาติ เรื่องการฝึกอบรมบุคลากร AI
***ไทม์ไลน์ความร่วมมือ 25 ปีของเทเลนอร์ในประเทศไทย (พ.ศ.)
- 2567: ทรู คอร์ปอเรชั่น คว้ารางวัล “ดีลแห่งปี” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากความสำเร็จของการควบรวมกิจการ
- 2566: การควบรวมทรูและดีแทคเสร็จสมบูรณ์ โดยเทเลนอร์และเครือเจริญโภคภัณฑ์ถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน ทรู คอร์ปอเรชั่นให้บริการลูกค้าประมาณ 60 ล้านราย ครอบคลุมบริการมือถือ บรอดแบนด์ และทีวี
- 2564: เทเลนอร์ กรุ๊ป และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกาศความตั้งใจควบรวมทรูและดีแทค เพื่อสร้างบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำ
- 2563: ดีแทคเปิดตัวบริการ 5G
- 2561: ดีแทคจัดตั้งห้องปฏิบัติการ AI ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
- 2560: ดีแทคได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment Award จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2557: ดีแทคเปิดให้บริการ 4G ในกรุงเทพฯ ก่อนขยายไปยัง 40 เมืองใหญ่ในปี 2558 และต่อยอดสู่การครอบคลุมทั่วประเทศ
- 2556: ดีแทคเปิดตัวโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ “dtac accelerate” เพื่อกระตุ้นระบบนิเวศดิจิทัล และเชื่อมต่อสู่ตลาดต่างประเทศ โดยดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปี 2564 รวม 8 รุ่นที่ประสบความสำเร็จ
- 2554: ดีแทคเปิดให้บริการ 3G บนคลื่น 850MHz และต่อมาในปี 2555 เปิดให้บริการ 3G บนคลื่น 2.1GHz เพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพของข้อมูล
- 2552: ดีแทคย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่อาคารจามจุรีสแควร์ ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสำนักงานใหญ่เทเลนอร์ที่นอร์เวย์ ได้รับการยกย่องจาก Business Insider ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในโลก ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและเปิดกว้าง
- 2550: ดีแทครีแบรนด์สู่โทนสีน้ำเงิน พร้อมใช้โลโก้ ค่านิยม และวัฒนธรรมการทำงานของเทเลนอร์
- 2549: เทเลนอร์ตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียที่อาคารเอ็กเชนจ์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
- 2549: ซิกเว เบรกเก ได้รับการแต่งตั้งเป็นซีอีโอ โดยเป็นผู้บริหารที่เทเลนอร์เสนอชื่อเข้ามาคนแรก
- 2546: ดีแทคเปิดตัวแบรนด์ระบบเติมเงิน Happy ให้บริการเติมเงินแบบไมโครท็อปอัพ ช่วยให้คนไทยเข้าถึงการสื่อสารได้ในราคาย่อมเยา
- 2545: ดีแทคแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมชาวนอร์เวย์และชาวไทย ผสานความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติกับความเข้าใจตลาดท้องถิ่น
- 2543: เทเลนอร์เข้าถือหุ้นในบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (TAC) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย.