Xiaomi เปิดตัวไลน์อัปใหม่ ‘Pad Mini’ พร้อมผลิตภัณฑ์ AIoT ครบวงจร

เสียวหมี่ (Xiaomi) เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ AIoT รุ่นใหม่ ครั้งแรกกับ Xiaomi Pad Mini แท็บเล็ตไซส์เล็กสเปกแฟลกชิป พร้อมอุปกรณ์สวมใส่ทั้ง สมาร์ทวอทช์ สมาร์ทแบนด์ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในกลุ่มสมาร์ททีวี หุ่นยนต์ดูดฝุ่น เครื่องฟอกอากาศ และกล้องวงจรปิด ทำตลาดช่วงปลายปีนี้
อเล็กซ์ ถัง ผู้จัดการเสียวหมี่ ประเทศไทย กล่าวถึงความสำเร็จของ เสียวหมี่ ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมาว่าได้ขึ้นเป็นผู้นำสมาร์ทโฟนในภูมิภาคอาเซียน และอยู่ในลำดับท็อป 3 ในประเทศไทย เช่นเดียวกับในกลุ่มของสมาร์ทแบนด์ เป็นอันดับ 1 ในตลาดทั่วโลก และเป็นผู้จำหน่ายแท็บเล็ตอันดับ 3 ในประเทศไทย
“เสียวหมี่ ยังตอกย้ำถึงการเดินหน้าลงทุนในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการกิจกรรมเพื่อกลุ่มหมี่แฟน อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายหน้าร้าน ที่ตอนนี้เสียวหมี่ มีสโตร์กว่า 62 แห่ง และมีแผนที่จะขยายเป็น 100 สาขา ภายในปี 2026 พร้อมกับการนำสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง”
สำหรับ Xiaomi Pad Mini แท็บเล็ตมินิเรือธงรุ่นแรกในตลาดโลกที่ออกแบบมาเพื่อการพกพาและความคล่องตัวสูงสุด ชูจุดเด่นด้วยหน้าจอขนาด 8.8 นิ้ว ความละเอียด 3K (3008 x 1880) รีเฟรชเรทสูงสุด 165Hz รองรับ Dolby Vision ให้ภาพที่สดใสและลื่นไหล
ทำงานบนชิป MediaTek Dimensity 9400+ บนสถาปัตยกรรม 3 นาโนเมตร รองรับการทำงานหนักและมัลติทาสก์ รวมถึงฟีเจอร์ AI อัจฉริยะจาก Xiaomi HyperAI และ Google Gemini ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น AI Writing, AI Interpreter และ Circle to Search with Google
ตัวเครื่องดีไซน์โลหะ Unibody บางเบา ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการใช้งานมือเดียว พร้อมพอร์ต Type-C คู่ และแบตเตอรี่ 7500mAh รองรับชาร์จเร็ว 67W วางจำหน่าย 2 รุ่นคือ 8GB + 256GB: 12,990 บาท (ผ่าน mi.com และ Shopee) และ 12GB + 512GB: 16,990 บาท (ผ่าน mi.com และ Lazada)
ตามมาด้วย REDMI Pad 2 Pro แท็บเล็ตที่เน้นความบันเทิงบนหน้าจอขนาดใหญ่ 12.1 นิ้ว ความละเอียด 2.5K รีเฟรชเรท 120Hz มากับลำโพง 4 ตัวระบบเสียง Dolby Atmos แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 12000 mAh พร้อมชาร์จเร็ว 33W ทำงานบนชิปเซ็ต Snapdragon 7s Gen 4 ในราคารุ่น 6GB + 128GB 7,999 บาท
ในกลุ่มของอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ (Wearables) มีทั้ง Xiaomi Watch S4 ขนาด 41 มม. สมาร์ทวอทช์ หน้าจอ AMOLED พร้อมเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจที่แม่นยำยิ่งขึ้น, โหมดกีฬามากกว่า 150 โหมด และแบตเตอรี่ใช้งานสูงสุด 8 วัน ราคาเริ่มต้น 4,690 บาท
ตามด้วย Xiaomi Open Wear Stereo Pro หูฟังแบบ Open-ear ดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์ สวมใส่สบายตลอดวัน ให้คุณภาพเสียงระดับ Hi-Res Audio Wireless พร้อมระบบลดเสียงรบกวนที่ได้รับการปรับปรุง และใช้งานได้นานสูงสุด 45 ชั่วโมงเมื่อรวมกับเคส ราคา 4,590 บาท
นอกจากนี้ ยังมี Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition สมาร์ทแบนด์รุ่นฉลองครบรอบ 10 ปี มาในดีไซน์พรีเมียมสีทอง สามารถสวมใส่เป็นจี้ห้อยคอได้ หน้าจอ AMOLED ขนาดใหญ่ 1.72 นิ้ว และแบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด 21 วัน ราคา 2,890 บาท
ขณะที่กลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน มีทั้ง Xiaomi Robot Vacuum 5 Series หุ่นยนต์ดูดฝุ่น 2 รุ่นใหม่ที่มาพร้อมพลังดูดมหาศาลถึง 20,000Pa ส่วนรุ่น Pro มาพร้อมระบบตรวจจับสิ่งสกปรกและหลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วย AI และกล้องสามตัว พร้อมแท่นซักผ้าถูด้วยน้ำร้อน 80 องศาเซลเซียส ในราคา 24,990 บาท ส่วนรุ่นมาตรฐาน มีระบบเรดาร์ dToF และไฟส่องสว่าง S-Cross เพื่อการหลบหลีกที่แม่นยำ ราคาพิเศษ 19,990 บาท
Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 สมาร์ททีวีที่ใช้เทคโนโลยีจอภาพ QD-Mini LED ให้ความคมชัดระดับ 4K UHD รองรับ Dolby Vision, รีเฟรชเรทสูงสุด 144Hz (เร่งได้ถึง 288Hz) เหมาะสำหรับคอหนังและเกมเมอร์ มีให้เลือก 3 ขนาด คือ 55, 65 และ 75 นิ้ว ราคาเริ่มต้น 24,990 บาท
รวมถึง Xiaomi Smart Camera C701 กล้องวงจรปิดความคมชัดสูง 4K Ultra HD พร้อมระบบ AI ตรวจจับมนุษย์, สัตว์เลี้ยง และเสียงเด็กร้องไห้ได้อย่างแม่นยำ รองรับ Wi-Fi 6 เพื่อการเชื่อมต่อที่เสถียร ราคา 1,900 บาท
นอกจากนี้ เสียวหมี่ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกหลายรายการ เช่น เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องพรินเตอร์พกพา, ลำโพง และโมเดลรถยนต์ไฟฟ้า Xiaomi SU7 ซึ่งทั้งหมดนี้เริ่มวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านทาง Xiaomi Store, ร้านตัวแทนจำหน่าย และช่องทางออนไลน์ชั้นนำทั่วประเทศ