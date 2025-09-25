เปิดตัว "Xiaomi 15T Series" ชูกล้อง Leica ระดับโปร เริ่มต้น 15,990 บาท

เสียวหมี่ ประเทศไทย เปิดตัวสมาร์ทโฟน Xiaomi 15T ซีรีส์ ชูจุดเด่นด้านการถ่ายภาพที่ร่วมมือกับ Leica ยกระดับประสิทธิภาพทั้งกล้องหลัก 50 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ซูม 5 เท่า ในราคาเริ่มต้นรุ่น 15T Pro 21,990 บาท
จุดเด่นของ Xiaomi 15T Series คือระบบกล้องสามตัวที่พัฒนาร่วมกับ Leica โดยในรุ่น Xiaomi 15T Pro มาพร้อมชุดเลนส์ระดับโปร ประกอบด้วยกล้องหลัก 50 ล้านพิกเซล ที่ใช้เลนส์ Leica Summilux รูรับแสงกว้างถึง ƒ/1.62 ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ Light Fusion 900 ที่มี Dynamic Range สูงถึง 13.5 EV ช่วยให้เก็บรายละเอียดและสีสันได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ในที่แสงน้อย เสริมด้วยกล้องอัลตร้าไวด์ และไฮไลท์อย่าง กล้องเทเลโฟโต้ Leica 5x Pro ที่รองรับการซูมออปติคอล 5 เท่า, ซูมระดับออปติคอล 10 เท่า และซูมดิจิทัลสูงสุดถึง 20 เท่า
ส่วน Xiaomi 15T มากับระบบกล้องสามตัว ประกอบด้วยกล้องหลัก 50MP เลนส์ Leica Summilux รูรับแสง ƒ/1.7, กล้องอัลตร้าไวด์ และกล้องเทเลโฟโต้ รองรับการถ่ายภาพหลากหลายระยะตั้งแต่ 15 มม. ถึง 92 มม.
ทั้งสองรุ่นมาพร้อม Xiaomi AISP 2.0 แพลตฟอร์มประมวลผลภาพถ่ายรุ่นใหม่ที่ช่วยปรับแต่งภาพให้สวยงามสมจริงเป็นธรรมชาติ, โหมด Master Portrait ที่มีเอฟเฟกต์โบเก้ให้เลือกหลากหลาย และ โหมดถ่ายภาพสตรีทของ Leica ที่ช่วยให้ไม่พลาดทุกช็อตสำคัญ
ในด้านวิดีโอ ทั้งสองรุ่นรองรับการบันทึกที่ความละเอียด 4K 30fps HDR10+ ในทุกเลนส์ โดยรุ่น Pro สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูง 4K 120fps ที่กล้องหลัก และรองรับการบันทึกไฟล์ 10-bit Log เพื่อความยืดหยุ่นในการนำไปปรับแต่งสีในระดับมืออาชีพ
ชิปเซ็ตที่ใช้งานบน Xiaomi 15T Pro ขับเคลื่อนด้วยชิ MediaTek Dimensity 9400+ ส่วน Xiaomi 15T ใช้ชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 8400-Ultra ทั้งสองรุ่นให้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 5500mAh โดยรุ่น Pro รองรับ HyperCharge 90W แบบมีสาย และ 50W แบบไร้สาย ส่วนรุ่นเริ่มต้นรองรับ HyperCharge 67W
พร้อมกันนี้ Xiaomi ยังได้แนะนำระบบเชื่อมต่อใหม่ Offline Communication เป็นครั้งแรกใน T Series ทำให้สามารถสื่อสารด้วยเสียงโดยตรงระหว่างเครื่องได้แม้ไม่มีสัญญาณมือถือหรือ Wi-Fi ในระยะสูงสุด 1.9 กม. (ในรุ่น Pro) เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง ตัวเครื่องทำงานบน Xiaomi HyperOS 3 ที่ปรับปรุงการทำงานให้รวดเร็วและลื่นไหลยิ่งขึ้น
สำหรับ Xiaomi 15T Series มาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ถึง 6.83 นิ้ว ความละเอียด 1.5K ให้ความสว่างสูงสุดถึง 3,200 nits สู้แสงแดดได้สบาย โดย Xiaomi 15T Pro โดดเด่นด้วยขอบจอบางเฉียบเพียง 1.5 มม. และมีอัตรารีเฟรชสูงสุด 144Hz ส่วน Xiaomi 15T รองรับอัตรารีเฟรช 120Hz พร้อมเทคโนโลยีถนอมสายตาครบครัน
ขณะที่ ตัวเครื่องได้รับการออกแบบอย่างประณีตด้วยฝาหลังไฟเบอร์กลาส กรอบเครื่องแบบเรียบแต่มีขอบโค้งมนเล็กน้อยเพื่อการจับถือที่สบายมือ ทนทานด้วยกระจกหน้าจอ Corning Gorilla Glass 7i และมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP68 โดยรุ่น Pro เสริมความแข็งแกร่งด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียมอัลลอยด์
ทั้งนี้ Xiaomi 15T Series เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 3 ตุลาคม 2568 ผ่านช่องทาง Xiaomi Store, ร้านตัวแทนจำหน่าย และช่องทางออนไลน์ โดย Xiaomi 15T Pro วางจำหน่ายด้วยกัน 3 สี คือ Black, Gray, Mocha Gold เริ่มต้น 12GB+512GB: ราคา 21,990 บาท และ 12GB+1TB ราคา 24,990 บาท
ส่วน Xiaomi 15T มีทั้งหมด 3 สี Black, Gray, Rose Gold ในราคา 12GB+256GB: ราคา 15,990 บาท และ 12GB+512GB: ราคา 17,990 บาท นอกจากนี้ เสียวหมี่ยังจับมือกับ เอสจี แคปปิตอล มอบโปรแกรมผ่อน SG Finance+ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ดาวน์เริ่มต้นเพียง 10% เพื่อให้เป็นเจ้าของได้ง่ายยิ่งขึ้น