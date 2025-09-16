ข้ามเวลามาจริงแล้ว! iPhone 17 แบบ 0 บาท อัปเกรดรุ่นต่อรุ่น ได้ชัวร์ คุ้มจริง ไม่มีแอบแฝง

ลืมภาพการจอง iPhone รุ่นใหม่แบบเดิมๆ ได้เลย ไม่ต้องลุ้นกดคิว ไม่ต้องตื่นตีห้า ไม่ต้องยืนรอนาน ปีนี้ทรู ดีแทค 5G ดูแลลูกค้า “โปรข้ามเวลา” แบบเทียบเชิญ ให้คุณอัปเกรด iPhone 17 ง่ายกว่าที่เคย รุ่นต่อรุ่น เคยใช้ iPhone 16 รุ่นไหน ก็อัปเกรดเป็น iPhone 17 รุ่นนั้น แค่เลือกสี เลือกวัน เลือกช็อป แล้วเดินชิล ๆ ไปรับเครื่องได้เลย เหมือนหลุดออกมาจากหนังไซไฟ แต่เกิดขึ้นจริงในไทย! ลูกค้าทรู ดีแทคที่ซื้อ iPhone 16 พร้อมโปรข้ามเวลา ระหว่าง 13 ก.ย. 67 – 28 ก.พ. 68 บอกเลยว่านี่คือ “ผู้โชคดีข้ามเวลา” ที่จะได้สิทธิ์พิเศษอัปเกรด iPhone 17 ในราคาเริ่มต้นเพียง 0 บาทแบบไม่ต้องลุ้น ไม่ต้องรอใคร
โปรข้ามเวลา: สิทธิพิเศษที่อัปเกรดข้ามปีได้จริง
ปีนี้ทรู ดีแทค 5G ก้าวสู่ปีที่สองของ “โปรข้ามเวลา” พาลูกค้าสัมผัสความสะดวกและความคุ้มค่าที่จับต้องได้จริง พิสูจน์แล้วจากปีแรกที่พาลูกค้าอัปเกรด iPhone 17 รุ่นเดียวกัน ได้จริงในราคา 0 บาท เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหมัดเด็ดที่ตอกย้ำว่าทรู ดีแทค 5G แตกต่าง และยืนหนึ่งเรื่อง “ความสะดวกเหนือชั้น” แถมยังจัดสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มให้คุ้มยิ่งกว่าเดิม
• ราคาดีที่สุด iPhone 17 ทุกรุ่น ลดสูงสุด 19,700 บาท*
• นำเครื่องเก่าแลกใหม่ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาท
• ใช้ทรูพอยท์ หรือดีแทคคอยน์ ลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาท
• ยิ่งอยู่นานยิ่งลดเพิ่ม ลดสูงสุด 2,000 บาท
• บันเทิงเต็มอิ่ม 1 ปี ดูฟรีสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มยอดนิยม อาทิ TrueVisions NOW ENT Netflix Standard , YouTube Premium และ YouTube Music (ระยะเวลาสูงสุด 12 รอบบิล เมื่อซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจรายเดือน 1,699 ขึ้นไป)
• Apple Service ฟรี! 3 เดือน* เมื่อซื้อ iPhone เครื่องใหม่
โปรโมชั่นพิเศษนี้มีตั้งแต่ วันที่ 12 ก.ย. 68 – 31 ต.ค. 68 และ 19 กันยายนนี้ ยังมีเครื่องพร้อมให้ Walk-in จับจองได้ทันที ที่ทรูช็อปและดีแทคช็อป รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://deal.true.th/apple/iphone-17.html
3 ขั้นตอนง่าย ๆ สู่การอัปเกรด iPhone รุ่นถัดไป กับ "โปรข้ามเวลา"
อยากใช้ iPhone รุ่นล่าสุดทุกปี ไม่ต้องลุ้น ไม่ต้องเตรียมงบก้อนโต?? ทรู ดีแทค 5G ชวนอัปเกรดได้ง่าย ๆ ด้วยโปรพิเศษ “โปรข้ามเวลา” การันตีราคาดีที่สุด เพียงทำตาม 3 ขั้นตอนนี้
1. ซื้อ iPhone 17 วันนี้เลย
เลือก iPhone 17 ทุกรุ่นในราคาพิเศษ พร้อมสมัคร “แพ็กเกจ โปรข้ามเวลา" ที่เริ่มต้น 1,299 บาท (สัญญา 12 เดือน)
2. ใช้งานต่อเนื่อง
ใช้เครือข่ายทรู ดีแทค และชำระค่าบริการต่อเนื่องนาน 12 เดือนขึ้นไป
3. นำเครื่องมาอัปเกรดปีหน้า ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2569 นำเครื่อง iPhone 17 ที่ซื้อจากโปรแกรมนี้มาประเมินสภาพ (ตามเงื่อนไข Grade A) เพื่อรับสิทธิ์อัปเกรดเป็น iPhone รุ่นใหม่ในปีนั้นได้ในราคาเริ่มต้น 0 บาท พร้อมใช้งานแพ็กเกจรายเดือนต่ออีก 12 เดือน
เช็กลิสต์ก่อนเอาเครื่องไปแลก ต้องทำอะไรบ้าง? ยิ่งเตรียมครบ เครื่องก็ยิ่งได้ราคาดี แลก iPhone รุ่นใหม่ได้สบายใจกว่าเดิม
• ชาร์จแบตให้พร้อม – ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดติด ใช้งานได้ปกติ
• แบ็กอัพทุกความทรงจำ – เซฟรูป ข้อความ ไฟล์สำคัญไว้บน Cloud หรือคอมพิวเตอร์
• เคลียร์ข้อมูลส่วนตัว – รีเซ็ตเครื่องคืนค่าโรงงาน ให้เครื่องสะอาดไร้ข้อมูลส่วนตัว
• ดูแลสภาพภายนอก – เช็ดทำความสะอาด ใส่เคสป้องกันระหว่างนำไปที่ช็อป
• เช็กเกรดล่วงหน้า – ไม่มีรอยแตก / ร้าว สภาพใกล้เคียงใหม่ที่สุด จัดว่า Grade A ได้ราคาคุ้มสุด!
ประเมินเกรดล่วงหน้า ก่อนเอามาแลก iPhone รุ่นใหม่
อยากได้ราคาคุ้มสุดต้องเช็กกันหน่อย!เพื่อให้ได้สิทธิ์ที่คุ้มค่าสุด ลูกค้าควรเช็กสภาพเครื่องของตัวเองก่อน โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
• Grade A
เครื่องทำงานปกติ 100% / ตัวเครื่องเหมือนใหม่ ไม่มีรอยขีดข่วน ไม่มีบุบ แตก หรือร้าว
ได้ราคาซื้อคืน 100%
• Grade B
เครื่องทำงานปกติ 100% / มีรอยขีดข่วนเล็กน้อยไม่เกิน 3 จุด ขนาดไม่เกิน 1 ซม. / ไม่มีบุบ แตก หรือร้าว
ได้ราคาซื้อคืน 70%
• Grade C
เครื่องทำงานปกติ 100% / มีรอยขีดข่วนมากกว่า 3 จุด แต่ไม่มีบุบ แตก หรือร้าว
ได้ราคาซื้อคืน 55%
• Grade D
เครื่องมีปัญหาการทำงาน หรือมีรอยบุบ แตก ร้าว
ไม่เข้าเงื่อนไขโปรข้ามเวลา แต่ยังสามารถเข้าร่วมโปรแกรมเทรดอินทั่วไปได้
สำหรับใครที่เห็นความสะดวกเหนือระดับของ “โปรข้ามเวลา” ในปีนี้ และไม่อยากพลาดสิทธิ์อัปเกรดสู่ iPhone รุ่นใหม่ในปีหน้า เริ่มต้น 0 บาท ทรู ดีแทค 5G เตรียมมอบข้อเสนอสุดคุ้มที่ดีที่สุดให้ลูกค้าอีกครั้งแล้ววันนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://deal.true.th/apple/iphone-17.html
