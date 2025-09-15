ศูนย์ AOC 1441 เพิ่มคู่สาย รับแจ้งบัญชีถูกอายัด

ดราม่าบัญชีถูกอายัด! กระทรวงดีอี ดัน AOC ปลดล็อกเร็ว แค่โทร 1441 กด 2 ตรวจเสร็จถอนทันที คัดเฉพาะบัญชีม้า แก้สายล้นเพิ่มคู่สายใหม่กว่า 100
เมื่อวันที่ 15 ก.ย.68 นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปอท.) หรือ AOC 1441 เปิดเผยถึงการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเรื่องอายัดบัญชี ได้สรุปในเบื้องต้นว่า ให้ศูนย์ AOC 1441 รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการถอนการระงับใช้วงเงินชั่วคราวในบัญชี หากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อสงสัย โดยประชาชนสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์ AOC 1441 แล้วกด 2 เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบ หากไม่พบความเชื่อมโยงกับคดีหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัย ศูนย์จะเร่งถอนอายัดให้โดยเร็ว อาศัยอำนาจของหัวหน้าศูนย์ AOC 1441 ดำเนินการโดยตรง
ในกรณีที่มีหมายอายัดบัญชีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการต่อไป ขณะที่ ธนาคารพาณิชย์เองก็จะมีแนวทางที่สอดคล้องกับการดำเนินการของศูนย์ AOC 1441 เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ นายเอกพงษ์ ยืนยันว่า ปัญหาการโทรติดยากของ AOC 1441 ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดสองปีที่ผ่านมา โดยมีสถิติการโทรติดกว่า 90% อย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์เปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.68 ที่ผ่านมา หลังจากมีการโอนสายจากธนาคารมายังศูนย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อแจ้งระงับบัญชีได้เร็วขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณสายโทรเข้าพุ่งสูงขึ้นจนเกิดภาวะคอขวดในบางช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ได้แก้ไขโดยการเพิ่มจำนวนคู่สายมากกว่า 100 คู่สาย และเพิ่มเจ้าหน้าที่รับสายเพิ่มเติมแล้ว
สำหรับกรณีที่มีพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดปฏิเสธการรับโอนเงินจากลูกค้า เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับการถูกระงับบัญชี นายเอกพงษ์ กล่าวว่า อยากให้เชื่อมั่นในกระบวนการของเจ้าหน้าที่และธนาคาร เพราะการตรวจสอบจะเน้นเฉพาะบัญชีที่มีพฤติกรรมผิดปกติ เช่น มีเงินโอนเข้าออกจากบัญชีม้ามากกว่าร้อยครั้งต่อวัน ซึ่งถือว่าเข้าข่ายผิดปกติอย่างชัดเจน โดยธนาคารมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามพระราชกำหนดที่เกี่ยวข้อง
"ผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีโดยสุจริตและถูกระงับการใช้วงเงินมีจำนวนไม่มาก แต่เนื่องจากระบบยังใหม่และอยู่ระหว่างการพัฒนา จำเป็นต้องมีการปรับการทำงานเพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งศูนย์ AOC 1441 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มที่ในทุกกรณีที่พบปัญหา" นายเอกพงษ์ กล่าว