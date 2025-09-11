AI ไม่ตั้งใจทะลึ่ง! เข้าใจผิดอ่านภาพขาเป็น "ปืนใหญ่" สร้างฟิกเกอร์ที่มีเป้ากางเกงตุงโด่ง

จากเทรนด์ฮิตโซเชียลมีเดียที่มีการใช้ AI สร้างภาพฟิกเกอร์จากรูปถ่ายของตัวเอง แต่ล่าสุดพบเคส AI เกิดอาการเข้าใจผิด ทำให้ภาพของนักตกปลาชาวญี่ปุ่นกลายเป็นภาพที่ต้องเซ็นเซอร์ เพราะความสับสนของ AI ที่ทำให้ขาขวาของนายแบบที่พาดกับกาบเรือนั้นถูกมองเป็นอวัยวะในร่มผ้า และสร้างฟิกเกอร์ที่มีเป้ากางเกงตุงโด่งออกมาแทน
***เหตุเกิดที่ญี่ปุ่น
เรื่องราวสุดฮานี้มาจากประเทศญี่ปุ่น ชาวเน็ตรายหนึ่งชื่อ @tsurinomad ซึ่งเป็นนักตกปลาตัวยง ได้ลองใช้ AI ทำภาพตัวเองเป็นฟิกเกอร์ตามเทรนด์ที่กำลังฮิต โดยเอารูปที่ตัวเองนั่งบนเรือและโชว์ปลาที่จับได้มาใส่ในระบบ
แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นต้องใช้คำว่า "พลิกผัน" มาก เพราะ AI ดูไม่ออกว่าขาด้านขวาที่พาดกับกาบเรืออยู่นั้นคือขา แต่กลับคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของเป้ากางเกง ทำให้ภาพฟิกเกอร์ที่ออกมาดูแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร
ข้อความจาก tsurinomad ที่โพสต์บนโซเชียลมีเดีย X นั้นระบุว่า "ลองใช้ฟิลเตอร์ AI ที่กำลังฮิตอยู่ ปรากฏว่าพังเละเลย 555" โดยล่าสุดโพสต์นี้กลายเป็นไวรัล มีคนรีโพสต์กว่า 11,000 ครั้ง ยอดวิวทะลุ 7.7 ล้าน พร้อมกับคอมเมนต์แซวจากชาวเน็ตมากมาย
สำหรับเทรนด์สร้างภาพฟิกเกอร์นี้เทรนด์นี้เริ่มฮิตเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2025 และแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น X (Twitter), Reddit และ Facebook ไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังได้รับความนิยมในต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการสร้างภาพโดย AI นี้เป็นความสามารถใหม่ของ Google Gemini ที่เพิ่งอัปเดตโมเดลในการสร้างภาพ ผู้ใช้สามารถอัปโหลดรูปภาพของตัวเองหรือสัตว์เลี้ยง แล้วใช้คำสั่งเฉพาะเจาะจงเพื่อแปลงให้เป็นฟิกเกอร์สมจริง
ขั้นตอนการสร้างภาพนั้นค่อนข้างง่าย เริ่มที่การเข้าไปที่ gemini.google.com เลือกโหมดสร้างภาพ จากนั้นอัปโหลดรูปที่ต้องการ และป้อนคำสั่งพิเศษที่ระบุรายละเอียดของฟิกเกอร์ เช่น ขนาด 1/7 scale ฐานอะคริลิกใส มีฉากหลังเป็นจอคอมพิวเตอร์แสดงโปรแกรมสร้างโมเดล และกล่องบรรจุภัณฑ์สไตล์แบรนด์ของเล่นชื่อดัง
ผู้ใช้สามารถใช้คำสั่งภาษาไทยได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้ใช้บางรายต้องเพิ่มคำสั่งพิเศษเพื่อแก้ปัญหาการสร้างมือเท้าที่ผิดปกติ ซึ่งที่ผ่านมามีการส่งต่อภาพที่มีการสร้างไว้ผิดพลาดหลายภาพทีเดียว.