สั่ง AI ทำภาพฟิกเกอร์ ง่ายๆ ด้วย Gemini Nano Banana

หน้าฟีดโซเชียลมีเดียของใครหลายคนตอนนี้ น่าจะเห็นการนำภาพตนเอง หรือ สัตว์เลี้ยง ที่ชื่นชอบทำรูปออกมาเป็นฟิกเกอร์ตัวละครในสไตล์ต่างๆ มากมาย นี่นับเป็นความสามารถใหม่ของ AI จาก Google ในชื่อ Gemini ที่เพิ่งออกอัปเดตโมเดลในการสร้างภาพ หรือแก้ไขภาพต่างๆ จากที่เราอัปโหลดเข้าไป
ขั้นตอนใช้งานก็ง่ายมากๆ
1.เข้าใช้งาน Gemini ผ่านลิงก์ gemini.google.com เลือกโหมดในการสร้างภาพ (Create Images)
2.อัปโหลดรูปภาพที่ต้องการเข้าไป
3.ป้อนคำสั่ง (Prompt) ตามตัวอย่างด้านล่างเข้าไป หรือจะปรับแต่งให้มีความเฉพาะตัวเพิ่มเติมก็ได้
“Photorealistic product shot of a 1/7 scale commercial figure based on an original character illustration. The figure stands on a Oak modern computer desk, transparent circular acrylic base. In the background, an Pink iMac 21" screen displays the ZBrush software interface, showing the 3D sculpting process of the same figure. Next to the iMac, there is a BANDAI-style toy packaging box featuring the original character art. Detailed, studio lighting, sharp focus.”
หรือจะใช้คำสั่งภาษาไทยก็ได้เช่นกัน
“ภาพถ่ายสินค้า, ฟิกเกอร์เชิงพาณิชย์ 1/7 สร้างจากตัวละครต้นฉบับ, ตั้งบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้โอ๊ค, ฐานอะคริลิกใสทรงกลม, ฉากหลังเป็นจอ iMac สีชมพู 21 นิ้ว แสดงโปรแกรม ZBrush กำลังปั้นโมเดลฟิกเกอร์, ข้างจอมีกล่องของเล่นสไตล์ BANDAI พิมพ์ลายต้นฉบับ, ภาพสมจริง, รายละเอียดสูง, แสงสตูดิโอ, โฟกัสคมชัด”
หลังจากป้อนคำสั่ง Gemini ก็จะสร้างภาพในรูปแบบที่เราต้องการออกมา
ปัจจุบัน Prompt ฮิตนี้กลายเป็นเทรนด์ยอดนิยมช่วงข้ามคืนในวันที่ 31 สิงหาคม 2025 สำหรับใช้ Google Gemini ในการสร้างภาพ figure หรือฟิกเกอร์แบบเหมือนจริงที่ดูเหมือนของเล่นหรือโมเดลสินค้า กระแสนี้เริ่มฮิตจากชุมชนคนทำงานศิลปะบนแพลตฟอร์มอย่าง X (Twitter), Reddit, และ Facebook ซึ่งทำให้หลายคนแชร์กันว่าสามารถใช้ prompt นี้เพื่อแปลงภาพที่วาดเอง, รูปถ่ายตัวเอง หรือแม้แต่รูปสัตว์เลี้ยง ให้กลายเป็นฟิกเกอร์ขนาด 1/7 scale (ขนาดมาตรฐานของโมเดลฟิกเกอร์) วางในสภาพแวดล้อมที่ดูสมจริง เช่น บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ มีฐานอะคริลิคใสกลม (ไม่มีตัวอักษร), หน้าจอ iMac หรือคอมพิวเตอร์แสดงกระบวนการขึ้นรูปโมเดลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงมีกล่อง packaging สไตล์แบรนด์ของเล่นชื่อดังวางไว้ด้วย
ในส่วน Prompt ที่ส่งต่อกันมานั้นเป็นเวอร์ชันที่เฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะวางแนวทางให้ AI สร้างภาพสไตล์ภาพถ่ายสมจริงโดยไม่เบลอหรือผิดเพี้ยนมาก และยังเป็นสิ่งที่ nano-banana model ชำนาญและถูกยกว่าดีกว่าหลายโมเดลอื่น ที่ผ่านมา ชาวออนไลน์หลายคนได้อัปโหลดรูปตัวเองหรือหรือภาพต่างๆเข้า Gemini แล้ววางคำสั่ง prompt นี้เข้าไป ซึ่งบางรายอาจมีการเพิ่มรายละเอียดคำสั่ง เช่น "Pay attention on generate the correct character limbs and body scales. No extra legs or hands." เพื่อแก้ปัญหา AI สร้างมือเท้าผิดปกติ ขณะที่บางรายมีการเลือกใช้ในแอปอื่นที่มีระบบ nano-banana ฝังไว้ เช่น BeautyCam หรือ LMArena.ai เพื่อทำฟิกเกอร์อย่างง่ายโดยไม่ต้องพิมพ์ prompt เอง
สำหรับปรากฏการณ์ไวรัลนี้เกิดการแพร่กระจายเร็วเพราะการแชร์ผลลัพธ์บนโซเชียล แต่ในมุมไอที ปรากฏการณ์นี้สะท้อนถึงการพัฒนาของโมเดล generative AI ที่เข้าถึงง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมาก เสริมภาพให้ nano-banana (หรือ Gemini 2.5 Flash Image) เป็นตัวอย่างสำคัญของปัญญาประดิษฐ์แบบ multimodal AI ที่ผสมทั้งการทำงานแบบ text-to-image กับการแก้ไขตัดต่อภาพได้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้ฟรีหรือราคาถูกผ่านเว็บหรือแอป.
nano banana 模型真的牛
