Metthier ร่วมยกระดับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ สู่ Smart Government Complex

เมทเธียร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ธพส. - บช.ก. ยกระดับมาตรการความปลอดภัยและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ก้าวสำคัญของการบูรณาการข้อมูลด้านความปลอดภัยระหว่างภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการสืบสวน ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม
นายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมทเธียร์ จำกัด กล่าวว่า เมทเธียร์มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน Smart Facility Management มาสนับสนุนภาครัฐในทุกมิติโดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลความปลอดภัย การบริหารจัดการอาคารขนาดใหญ่ และการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม METTRIQ ที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อบูรณาการระบบต่าง ๆ อย่างครบวงจร
หัวใจสำคัญของความร่วมมือนี้คือ แพลตฟอร์ม METTRIQ (Metthier Reformative IQ) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะครบวงจรแพลตฟอร์มแรกในประเทศไทยที่เมทเธียร์พัฒนาขึ้น สามารถรวม 12 ระบบเทคโนโลยีที่จำเป็นไว้ในที่เดียว
ไม่ว่าจะเป็น ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV), ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control), ระบบตรวจจับและจดจำใบหน้า (Face Recognition), ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition), ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศและพลังงาน, การแสดงผลแบบจำลองเสมือน (Digital Twin) และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI แบบเรียลไทม์
ด้วยศักยภาพของ METTRIQ จะทำให้เกิด ศูนย์ควบคุมกลางอัจฉริยะ (Intelligent Operations Center) ที่สามารถตรวจสอบและบริหารจัดการข้อมูลจากทุกระบบภายในศูนย์ราชการฯ ได้จากจุดเดียว ช่วยลดความซับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการบริหารจัดการอาคารสาธารณะระดับประเทศ
เมทเธียร์เชื่อมั่นว่า โครงการนี้ไม่เพียงแต่จะเสริมความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยให้กับศูนย์ราชการฯ เท่านั้น แต่ยังจะเป็น ต้นแบบสำคัญของการพัฒนาสู่ Smart Government Complex ที่สามารถต่อยอดไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็นเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Smart Sustainable City) ต่อไป