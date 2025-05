รพ.ธนบุรีเปิดตึกผู้ป่วยนอกหลังใหม่ ชูเทคโนโลยีAI-บริการดิจิทัลครบวงจร

ผู้จัดการรายวัน 360 - โรงพยาบาลธนบุรี ประกาศความพร้อมเต็มรูปแบบในปี 2568 เปิดอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ ‘อาคาร 8’ พร้อมเทคโนโลยี AI และบริการดิจิทัลครบวงจร ภายใต้แนวคิด “รพ.-เราพร้อมที่ธนบุรี”ตอกย้ำเป้าหมาย การเป็น Hospital of Choice อย่างเต็มภาคภูมิ สะท้อนวิสัยทัศน์การเป็นโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเลือก บุคลากรภูมิใจ และสังคมให้คุณค่าศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี กล่าวว่า ปี 2568 เป็นปีที่ รพ.ธนบุรี มีความความพร้อมอย่างเต็มรูปแบบที่จะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การเป็น "โรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจและมีคุณค่าสูงสุดในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง" โดยล่าสุดได้ เปิดอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ หรืออาคาร 8 ที่พร้อมบริการภายใต้แนวคิด“รพ.-เราพร้อมที่ธนบุรี” อาคาร 8 ถือเป็นสัญลักษณ์ของยุคใหม่ของโรงพยาบาลธนบุรี - ยุคที่ก้าวสู่การเป็น Hospital of Choice อย่างเต็มภาคภูมิ เป็นโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเลือก โรงพยาบาลที่บุคลากรภูมิใจ และโรงพยาบาลที่สังคมให้คุณค่าทั้งนี้โรงพยาบาลธนบุรีก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520 เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกบนฝั่งธนบุรี เริ่มต้นด้วยเตียงผู้ป่วยเพียง 60 เตียง วันนี้เราเติบโตเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำพร้อมเตียงผู้ป่วย 435 เตียง มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 ท่าน พยาบาลวิชาชีพ 400 คน และบุคลากรที่ทุ่มเทอีกกว่า 1,400 คน ตลอดระยะเวลากว่า 48 ปี เราได้ขยายการบริการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่มอาคารในปี 2523 ตามด้วยการเปิดโรงพยาบาลธนบุรี 2 ในปี 2536 และการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ล้ำสมัยมาให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนฝั่งธนบุรีที่เพิ่มขึ้นเป้าหมายของ รพ.ธนบุรี คือ การเป็น "Hospital of Choice for both Customer & Employee" โรงพยาบาลที่ทั้งผู้ป่วยและบุคลากรเลือกเป็นที่แรก บนพื้นฐานของเสาหลักห้าประการประกอบด้วยหนึ่ง: การเป็นโรงพยาบาลทางเลือกทั้งสำหรับผู้ป่วยและบุคลากร โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลเป็นเลิศและบุคลากรเติบโตในวิชาชีพอย่างมั่นคงสอง: การรักษาผลประกอบการทางการเงินที่ยั่งยืน ช่วยให้เราสามารถลงทุนพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องสาม: การสร้างกระบวนการที่ไร้รอยต่อโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันเรามีคะแนนความพึงพอใจสูงถึง 97-98% แต่เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นสี่: การส่งมอบผลลัพธ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ตามมาตรฐานระดับนานาชาติอย่าง HA และ AACI พร้อมทั้งความภาคภูมิใจในการติดอันดับ 1 ใน 10 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับโดย Newsweek ร่วมกับ Statista เป็นเวลา 5 ปีต่อเนื่องห้า: การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บูรณาการนวัตกรรมและสติปัญญา ผสมผสานเทคโนโลยีและความเป็นมนุษย์ได้อย่างลงตัวเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ รพ.ธนบุรี กำลังขับเคลื่อนโครงการสำคัญหลายด้าน อาทิ การฟื้นฟูแบรนด์และพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วย โดยยึดความต้องการและประสบการณ์ของผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลางในการให้บริการ การพัฒนาแบรนด์บุคลากรและวางรูปแบบการบริการที่เป็นเลิศ การยกระดับการจัดการประสบการณ์ผู้ป่วย นวัตกรรมทางการแพทย์ผ่านผลิตภัณฑ์บูรณาการและการผสมผสานระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์ การจัดการต้นทุนด้านบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ การกำหนดราคาตามคุณค่าและการพัฒนาความเข้าใจด้านต้นทุนศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ กล่าวต่อไปว่า การเป็น Hospital of Choice ในยุคปัจจุบันไม่อาจสำเร็จได้หากปราศจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เมื่อต้นปีที่ผ่านมา รพ.ธนบุรี ได้ร่วมมือกับ Agnos Health บริษัท Startup ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ เปิดให้บริการ Smart Registration เพื่อพลิกโฉมการลงทะเบียนผู้ป่วยเป้าหมายของเราชัดเจน: "ให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด โดยที่มีคุณภาพดีที่สุด และสามารถเข้าถึงได้สะดวกที่สุด ในต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด และทำให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากที่สุด"ระบบ Smart Registration ได้นำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในหลายด้าน อาทิ ระบบ AI Nurse ช่วยซักประวัติและแนะนำแผนกที่เหมาะสมกับอาการป่วย ระบบยืนยันตัวตนด้วย AI Face Recognition ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติจากเอกสารผู้ป่วยผ่าน AI OCR ระบบตรวจสอบสิทธิของผู้ป่วยด้วย Robotic Process Automation ระบบ E-consent สำหรับเก็บการยินยอม PDPA ช่วยลดกระดาษที่ไม่จำเป็นนอกเหนือจากระบบการจัดการคนไข้อัจฉริยะ นวัตกรรมทางการแพทย์ของโรงพยาบาลธนบุรี คือการก้าวล้ำเทคโนโลยีเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะ "ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการรักษา คือหัวใจที่โรงพยาบาลธนบุรีไม่เคยหยุดพัฒนา" โรงพยาบาลธนบุรีภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมการแพทย์ชั้นนำที่ครอบคลุมทุกมิติการรักษา ทั้ง Endoscopic Spine Surgery ที่ใช้แผลผ่าตัดเพียง 7-8 มิลลิเมตร ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น 3 เท่า หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด Da Vinci ที่เพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัดข้อเข่าเทียมและมะเร็งต่อมลูกหมาก เทคโนโลยี O-Arm Navigator ที่สร้างภาพสามมิติแบบเรียลไทม์ระหว่างผ่าตัดกระดูกสันหลัง เครื่อง CT Scan 256 Slice และ MRI 3.0 Tesla ที่ให้ภาพระดับรายละเอียดสูงรพ.ธนบุรี ต้องการให้ประสบการณ์ของการมาโรงพยาบาลสะดวกเหมือนมาห้างสรรพสินค้า โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง แต่ยังคงไว้ซึ่งความเอาใจใส่อันเป็นหัวใจของการดูแลสุขภาพสำหรับ อาคาร 8 ที่เปิดให้บริการในวันนี้ นับเป็นมิติใหม่ของการดูแลผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่มิใช่เพียงอาคารทันสมัย แต่เป็นการยกระดับประสบการณ์การรักษาด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัย พื้นที่ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน และระบบดิจิทัลที่บูรณาการเพื่อการประสานงานที่ราบรื่น อาคารนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยได้มากขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังคงรักษาการดูแลที่เป็นส่วนตัวและอบอุ่น สะท้อนวิสัยทัศน์ของ รพ.ธนบุรีในการดูแลสุขภาพที่ผสมผสานความเป็นเลิศทางเทคนิคและความเอาใจใส่ในความเป็นมนุษย์อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ คือรากฐานสำคัญสู่การเป็น Hospital of Choice ด้วยการผสมผสาน พื้นที่ที่ออกแบบโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สะดวก เข้าถึงง่าย และสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกจุดสัมผัส เทคโนโลยีล้ำสมัย ทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ ความเป็นส่วนตัวและความอบอุ่น สร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความเป็นมนุษย์ ความยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย ESG ของเราในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาคารนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย ลดเวลารอคอย และมอบประสบการณ์ที่ประทับใจซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเลือกกลับมาใช้บริการอีกครั้งและอีกครั้งสำหรับการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง ในโลกการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รพ.ธนบุรีได้นำเทคโนโลยีมาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ตั้งแต่ระบบลงทะเบียนด้วย AI ที่ช่วยลดเวลารอคอย ไปจนถึงการบูรณาการระบบเวชระเบียนดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานดูแลผู้ป่วยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ก้าวต่อไปของโรงพยาบาลธนบุรี เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็น Hospital of Choice รพ.ธนบุรีจะมุ่งพัฒนาในหลายมิติสำคัญ อาทิ พัฒนาการบริการที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการยกระดับการจัดการประสบการณ์ผู้ป่วย พัฒนาการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ป่วย ฟื้นฟูและสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ส่งเสริมแบรนด์ของบุคลากรและแบบแผนการบริการที่เป็นเลิศ นำนวัตกรรมและ AI มาใช้ในทุกมิติของการบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการกำหนดราคาตามคุณค่า ซึ่งมั่นใจจากจากความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ ทีมสนับสนุน คณะผู้บริหาร ผู้ป่วย และพันธมิตรในชุมชน คือพลังขับเคลื่อนสำคัญสู่การ Hospital of Choice อย่างแท้จริง