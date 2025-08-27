"Apple ฟ้อง OPPO" เปิดจุดจับโป๊ะไส้ศึกคาหนังคาเขา สมรภูมิมือถือระอุไม่แพ้นิยายนักสืบ?!

เข้มข้นเหลือเกินสำหรับคดีที่แอปเปิล (Apple) เปิดฉากฟ้อง ออปโป (OPPO) เมื่อ 22 สิงหาคม 2025ความน่าตื่นเต้นคือวิธีจับพิรุธพนักงานที่ Apple คิดว่าเป็นไส้ศึกแบบละเอียดยิบเหมือนนักสืบในนิยายอาชญากรรม นำไปสู่การจับโกหกที่สามารถฟ้องร้องอย่างมีน้ำหนัก ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการแข่งขันในตลาดอุปกรณ์พกพาทั่วโลก
แกนหลักของคดีนี้คือ Apple ได้ยื่นฟ้องอดีตพนักงานคนหนึ่งชื่อ Chen Shi (หรือ Shi Chen) และบริษัท OPPO รวมถึงบริษัทลูกอย่าง InnoPeak Technology ในข้อหาขโมยความลับทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับ Apple Watch คดีนี้ถูกยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐฯ เขตเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดย 1 ใน 4 พิรุธที่ Apple ชี้แจงต่อศาล คือก่อนลาออก Chen Shi ได้ดาวน์โหลดเอกสารลับ 63 ชุดจากโฟลเดอร์ที่ได้รับการปกป้อง (protected Box folder) ลง USB Drive เพียงวันเดียวก่อนวันสุดท้ายของการทำงาน ต้องยอมรับว่าการกระทำนี้เหมือนฉากในหนังสายลับ ที่มักมีการดาวน์โหลดข้อมูลลับจำนวนมากในวันสุดท้ายก่อนลาออก
พิรุธต่อมาคือ Chen Shi นัดประชุมแบบตัวต่อตัว (one-on-one) กับวิศวกร Apple Watch ทีมอื่นถึง 33 ครั้งในเดือนสุดท้ายของการทำงาน ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 7 ครั้งต่อเดือนในปีก่อนหน้า จุดนี้ Apple มองว่าการนัดประชุมถี่ผิดปกตินี้แสดงถึงความพยายามอย่างเป็นระบบในการ “สูบ” ข้อมูลจากเพื่อนร่วมงาน ชวนให้มองเหมือนการวางแผนจารกรรมที่ซับซ้อน เพื่อนำเอาข้อมูลไปใช้ต่อยอดในอนาคต
พิรุธที่ 3 นั้นเป็นหลักฐานคาหนังคาเขา เพราะ Chen Shi ส่งข้อความถึงรองประธานอุปกรณ์ฝ่ายสุขภาพของ OPPO ชื่อ Zeng Zijing ว่า "กำลังตรวจสอบเอกสารภายในและนัดประชุม 1:1 เยอะมากเพื่อเก็บข้อมูล – จะแชร์ให้ทุกคนทีหลัง" ซึ่งผู้บริหาร OPPO ตอบว่าโอเค พร้อมอิโมจิ OK
นอกจากข้อความที่ผู้บริหาร OPPO ตอบรับด้วยคำว่า “โอเค” ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่า OPPO รู้เห็นหรือสนับสนุนพฤติกรรมนี้หรือไม่ ความดราม่าในคดียิ่งเพิ่มขึ้นด้วยพิรุธที่ 4 ที่ Apple ค้นพบหลักฐานจากโทรศัพท์ที่บริษัทออกให้ ซึ่งบันทึกการค้นหาที่น่าสงสัย เช่น ‘วิธีลบข้อมูลจากคอมพิวเตอร์’ หรือ ‘การโอนข้อมูลลับ’ ซึ่งการค้นพบการเสิร์ชด้วยข้อความนี้ยิ่งสื่อว่า Chen Shi พยายามปกปิดร่องรอยอย่างชัดเจน แต่กลับทิ้งหลักฐานดิจิทัลไว้ จนทำให้ Apple มีเบาะแสชี้มูลในคดีนี้
***หนังสายลับ ชีวิตจริง
ตัวละครหลักของเรื่องนี้คือ Chen Shi ผู้เคยเป็นวิศวกรอาวุโสในตำแหน่ง Sensor System Architect ในทีมพัฒนา Apple Watch ของ Apple ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 จนถึงมิถุนายน 2025 หนุ่ม Chen Shi นั้นได้รับเงินเดือนสูงและมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลลับสุดยอด เช่น แผนการพัฒนา (roadmap), เอกสารการออกแบบ, สเปกเซ็นเซอร์สุขภาพ (รวมถึงเทคโนโลยี ECG สำหรับวัดคลื่นหัวใจ), และข้อมูลวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชิปและเซ็นเซอร์
จนเดือนเมษายน 2025 ขณะที่ยังทำงานกับ Apple อยู่ Chen Shi เริ่มติดต่อหางานกับ OPPO ซึ่งเป็นบริษัทสมาร์ทโฟนยักษ์ใหญ่จากจีน เจ้าของแบรนด์ OnePlus) เขาได้รับตำแหน่งนำทีมพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่สำนักงานใน Silicon Valley ของ OPPO ภายใต้ชื่อ "อินโนพีค เทคโนโลยี" (InnoPeak Technology)
ปรากฏว่ากลิ่นตุเริ่มโชยในหลายเหตุการณ์ก่อนการลาออก เพราะ Apple พบว่าช่วงก่อนลาออก Chen Shi ได้ดาวน์โหลดเอกสารลับ 63 ชุดจากโฟลเดอร์ที่ได้รับการปกป้อง (protected Box folder) ลง USB Drive เพียงวันเดียวก่อนวันลาบริษัท นอกจากนี้ ยังนัดประชุมแบบตัวต่อตัว (one-on-one) กับวิศวกร Apple Watch ทีมอื่นๆ ถึง 33 ครั้งในเดือนสุดท้าย ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีนัดประชุมเพียง 7 ครั้งต่อเดือนเท่านั้น
Apple อนุมานว่านี่ไม่ใช่การประชุมเพื่อส่งต่องาน แต่ Chen Shi กำลังรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุด เพราะ Apple พบว่า Chen Shi ได้ส่งข้อความถึงรองประธานฝ่ายสุขภาพของ OPPO ชื่อ Zeng Zijing ว่ากำลังตรวจสอบเอกสารภายในและนัดประชุม 1:1 หลายนัดมากเพื่อเก็บข้อมูล และมีการแสดงความตั้งใจจะ "แชร์ให้ทุกคนทีหลัง" ซึ่งผู้บริหาร OPPO ได้ตอบกลับข้อความว่า "โอเค"
Apple ชี้ว่า Chen Shi ตั้งใจปกปิดความจริง โดยเมื่อลาออก Chen Shi บอกเพื่อนร่วมงานที่ Apple ว่าจะเดินทางกลับจีนเพื่อดูแลพ่อแม่สูงอายุ และไม่มีแผนหางานใหม่ แต่แท้จริงแล้วได้ย้ายไปทำงานกับ OPPO ทันที
ในอีกด้าน Apple ก็ค้นพบหลักฐานอื่นจากโทรศัพท์ที่บริษัทออกให้ Chen Shi ใช้ระหว่างทำงาน นั้นคือประวัติการค้นหาซึ่งบันทึกการค้นหาที่น่าสงสัยของ Chen Shi เช่น "วิธีลบข้อมูลจากคอมพิวเตอร์" หรือ "การโอนข้อมูลลับ"
หลักฐานเหล่านี้ทำให้ Apple เรียกร้องให้ศาลออกคำสั่งห้าม OPPO และ Chen Shi ไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยความลับเหล่านี้ รวมถึงเรียกค่าชดเชย ความเสียหาย ค่าปรับ และค่าทนาย
***Apple VS OPPO
หากมองที่บริบทอุตสาหกรรม ต้องบอกว่า OPPO เข้าสู่ตลาดสมาร์ทวอทช์ช้ากว่า Apple โดย OPPO เปิดตัวรุ่นแรกปี 2020 ขณะที่ Apple Watch เปิดตัวปี 2015 แต่สินค้าของ OPPO กำลังเติบโตเร็วมากในตลาดเอเชีย โดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของ Apple
ในปี 2024 ยอดส่งออกอุปกรณ์สวมใส่ในจีนเพิ่ม 19% และ OPPO เป็นหนึ่งในผู้เล่นหลัก (ภายใต้ BBK Electronics ร่วมกับ Vivo, OnePlus) Apple มองว่า OPPO กำลังพยายามไล่ตามในเทคโนโลยีเซ็นเซอร์สุขภาพ ซึ่งเป็นจุดแข็งของ Apple Watch
ในอีกด้าน คดีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ตึงเครียดขึ้นต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ Apple เคยฟ้องคดีคล้ายกัน เช่น กรณีพนักงานขโมยความลับ Vision Pro ไปให้ Snap หรือคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจีนอย่าง Huawei และ Xiaomi ทั้งหมดสะท้อนถึงความกังวลเรื่อง "การจารกรรมอุตสาหกรรม" (industrial espionage) ที่สหรัฐฯ มองว่าจีนใช้เพื่อไล่ตามเทคโนโลยี โดยเฉพาะในชิปและเซ็นเซอร์ AI ซึ่ง Apple กำลังพัฒนาเพื่อแข่งขัน
แน่นอนว่า OPPO ไม่นิ่งเฉย การตอบโต้ของ OPPO คือการออกแถลงการณ์จุดยืนเคารพความลับทางการค้าของทุกบริษัท รวมถึง Apple โดยปฏิเสธว่า OPPO ไม่เคยขโมยความลับของ Apple และการฟ้องร้องนี้ไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงพฤติกรรมของ Chen Shi กับการทำงานที่ OPPO และ OPPO จะร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป
ในขณะที่ Apple ยืนยันว่า OPPO รู้เห็นและสนับสนุนไส้ศึก เพราะข้อความที่พบแสดงถึงการอนุมัติ แต่ต้องยอมรับว่า Apple จะได้รับผลดีหากชนะคดีนี้ เพราะคดีนี้ช่วยปกป้องการลงทุนมหาศาลของ Apple ในเทคโนโลยี Apple Watch ซึ่งเป็นผู้นำในตลาดอุปกรณ์สวมใส่ โดยชัยชนะจะทำให้ Apple อาจได้คำสั่งห้าม ทำให้ OPPO จำเป็นต้องชะลอการพัฒนาสมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่ที่ใช้เซ็นเซอร์คล้ายกัน ภาวะนี้อาจจะช่วย Apple ในตลาดจีนที่กำลังหดตัวก็ได้ หลังจากที่ Apple ตกจากตารางท็อป 5 ในปี 2024 จนเริ่มฟื้นตัวในเดือนพฤษภาคม 2025)
ในฝั่ง OPPO ผลกระทบหากแพ้คดีคือ OPPO อาจเสียชื่อเสียงในตลาดตะวันตก และทันทีที่ศาลพิสูจน์ได้ว่า OPPO มีส่วนรู้เห็น ก็อาจนำไปสู่การแบนผลิตภัณฑ์หรือค่าปรับมหาศาล อย่างไรก็ตาม OPPO เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งในเอเชีย ก็อาจใช้คดีนี้เป็นโอกาสประชาสัมพันธ์ว่าตัวเอง "บริสุทธิ์" หากชนะ โดยคดีนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ OPPO ระวังมากขึ้นในการจ้างพนักงานจากบริษัทคู่แข่ง
ไม่ว่าจะอย่างไร การฟ้องร้องที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการเทค ซึ่งการขโมยทรัพย์สินทางปัญญา (IP) นั้นเป็นปัญหาใหญ่ของวงการมาตลอด โดยเฉพาะกับบริษัทจีนที่ถูกกล่าวหาบ่อยครั้ง (เช่น Huawei ในคดี 5G) ซึ่งอาจเร่งให้เกิดการแยกตัวทางเทคโนโลยีหรือ tech decoupling ระหว่างสหรัฐฯ-จีน ทำให้บริษัทอย่าง Apple ต้องย้ายการผลิตออกจากจีนมากขึ้น แม้จะเสี่ยงสูงเพราะจีนเป็นตลาดใหญ่
และหากคดีเกิดลากยาว อาจกระทบหุ้นทั้งสองบริษัท โดยเฉพาะ Apple ที่ราคาหุ้นผันผวนจากข่าวเทคสงคราม ซึ่งในที่สุด ภาวะนี้อาจนำไปสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายใหญ่ก็ได้
สำหรับผู้บริโภค โลกอาจได้เห็นนวัตกรรมช้าลงเพราะบริษัทใหญ่ทั่วโลกระวังตัวมากขึ้น เช่นเดียวกับ Chen Shi ที่อาจถูกจำคุกหรือปรับหนัก ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดจริง
ที่สุดแล้ว สิ่งที่เราต้องรอไม่ได้มีเพียงผลตัดสินของศาลว่า OPPO และ Chen Shi จะต้องรับผิดหรือไม่ แต่สิ่งที่ต้องลุ้นกันต่อคือคดีนี้จะกำหนดอนาคตของสมาร์ทวอทช์ในสงครามเทคโนโลยีสหรัฐฯ-จีนอย่างไร รวมถึงการเปลี่ยนวิธีที่บริษัทเทคยักษ์ใหญ่จะปกป้องนวัตกรรมของตัวเอง ซึ่งไม่แน่ เราอาจได้เห็นมิติใหม่ของการจับโป๊ะไส้ศึกแบบคาหนังคาเขา ที่เฉือนคมกันสุดขีดไม่แพ้นิยายนักสืบก็ได้.