แอปเปิลฟ้องวิศวกรเชื้อสายจีน ฐานขโมยความลับ Apple Watch ก่อนย้ายไปทำงานกับ OPPO

บริษัท Apple ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา กล่าวหานายเฉิน สือ วิศวกรระบบเซ็นเซอร์ของ Apple Watch ว่าลอบดาวน์โหลดเอกสารลับ 63 ชิ้น ก่อนลาออกไปเข้าทำงานกับ OPPO บริษัทสมาร์ตโฟนสัญชาติจีน โดยอ้างว่าเขาตั้งใจถ่ายโอนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบเซ็นเซอร์สุขภาพ เพื่อช่วยพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่ของ OPPO ให้สามารถแข่งขันได้
ในคำฟ้องระบุว่า นายเฉิน ซึ่งทำงานด้านสถาปัตยกรรมระบบเซ็นเซอร์ ลาออกจากแอปเปิลในเดือนมิถุนายน 2568 โดยก่อนลาออกเพียงสามวัน เขาได้ดาวน์โหลดไฟล์ลับจากระบบของแอปเปิลช่วงเวลากลางคืน และถัดมาในวันสุดท้ายของการทำงาน ก็ได้ย้ายไฟล์ทั้งหมดไปยัง USB drive โดยที่ไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบถึงการย้ายไปทำงานกับ OPPO และอ้างกับแอปเปิลว่าจะกลับจีนเพื่อดูแลพ่อแม่ที่ป่วย
แอปเปิลกล่าวว่า ขณะยังทำงานอยู่ นายเฉินได้เข้าร่วมประชุมแบบตัวต่อตัวกับทีมวิศวกร Apple Watch หลายครั้งเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ และต่อมาได้ส่งข้อความภาษาจีนถึงรองประธานฝ่ายอุปกรณ์สุขภาพของ OPPO ระบุว่า “ผมได้ค้นหาข้อมูลภายในและเข้าประชุมหลายครั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลมากที่สุด แล้วจะนำมาแบ่งปันกับทุกคน”
ด้าน OPPO ยืนยันว่าบริษัทให้ความเคารพในความลับทางการค้าของทุกบริษัท รวมถึงแอปเปิล และพร้อมให้ความร่วมมือในกระบวนการทางกฎหมาย
แอปเปิลระบุว่า หากพฤติกรรมของนายเฉินและ OPPO ไม่ได้รับการลงโทษ จะบั่นทอนความพยายามด้านนวัตกรรมของแอปเปิล และอาจทำให้เทคโนโลยีของบริษัทถูกใช้อย่างไม่เป็นธรรมโดยคู่แข่ง แอปเปิลจึงขอให้ศาลออกคำสั่งห้ามไม่ให้ทั้งคู่ใช้เทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร์สุขภาพและข้อมูลลับอื่น ๆ ของแอปเปิลในผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันกันโดยตรง
ข่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีจีนกำลังเผชิญกับการตรวจสอบเข้มงวดด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่นานมานี้ ศาลจีนได้ตัดสินคดีละเมิดความลับทางการค้าครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอดีตพนักงาน Huawei ซึ่งถูกกล่าวหาว่าลอกเลียนแบบเทคโนโลยีชิปจากบริษัทแม่ไปใช้ในบริษัทที่ตนเองก่อตั้ง โดยใช้วิธีจดจำมือ, ถ่ายภาพหน้าจอ และดึงบุคลากรภายในไปทำงานด้วย