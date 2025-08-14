มาแล้ว! "มาตรฐานดิจิทัล" วัดผลบริษัทไทย พนักงานมีทักษะไฮเทคพร้อมสู้ตลาดโลก

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) จับมือกับพันธมิตรระดับโลก ICDL Thailand และ ICDL Foundation เปิดตัว "ตรารับรององค์การนายจ้างดิจิทัลระดับสากล" หรือ IDE Recognition พร้อมตั้งสถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลของสภาฯ – ECOT Digital Academy เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลของคนทำงานไทยให้ไปถึงมาตรฐานสากล
หากองค์กรใดผ่านเกณฑ์มาตรฐานนี้ แปลว่ามีการพัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลของพนักงานอย่างเป็นระบบจริง และมีการฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานยุคดิจิทัล ผลประเมินตามมาตรฐานสากล ICDL จะการันตีว่าบริษัทสามารถนำเอาทักษะไปใช้ได้จริงในกระบวนการทำงาน และมีการส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ต่อเนื่อง
***ก้าวสำคัญเอกชนไทย
นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ชี้ว่าโครงการนี้นับเป็นก้าวสำคัญของภาคเอกชนไทยในการขับเคลื่อนประเทศด้วยทรัพยากรบุคคล ที่มีศักยภาพด้านดิจิทัลอย่างแท้จริง ตอกย้ำบทบาทขององค์กรนายจ้างไทยในการนำพาธุรกิจเข้าสู่โลกแห่งอนาคตได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพ
ECOT มองว่าการดึงพันธมิตรสากล ICDL Thailand มายกระดับภาคเอกชนไทยสู่มาตรฐานสากลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการร่วมมือจัดตั้ง “สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลของสภาฯ” (ECOT Digital Academy) และ “ตรารับรององค์การนายจ้างดิจิทัลระดับสากล” (IDE Recognition) นั้นจะเป็นการเติมแต้มต่อองค์กรไทยในสมรภูมิการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับโลก ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนเกมธุรกิจอย่างรวดเร็ว ภาคเอกชน กำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญ
สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยชี้ว่าการเปิดตัวตรารับรององค์การนายจ้างดิจิทัลระดับสากล จะผลักดันให้องค์กรเอกชนไทยตื่นตัวและปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรให้มีมาตรฐานสากล พร้อมรับมือการแข่งขันระดับโลก
ในอีกด้าน โครงการนี้เป็นไปเพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจในประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลของแรงงานอย่างจริงจัง ทั้งในระดับนโยบายและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากการใช้เทคโนโลยี ไปสู่การสร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัลของคนในองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมกับยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความท้าทายด้านการเกณฑ์ค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ ส่งผลสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริง
มาตรฐานองค์การนายจ้างดิจิทัลระดับสากล (IDE Recognition) จะมอบให้แก่องค์กรที่มีนโยบายและแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของพนักงานตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ 4 มาตรฐานหลัก ได้แก่ การฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคดิจิทัล การประเมินผลตามมาตรฐานสากล ICDL การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทำงานจริง และการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องภายในองค์กร
ส่งผลเชิงบวกแบบทวีคูณต่อองค์กร
"องค์กรที่ได้รับตรารับรอง “องค์การนายจ้างดิจิทัลระดับสากล” (IDE Recognition) ไม่เพียงแค่สร้างความเชื่อมั่นในหมู่พันธมิตรทางธุรกิจและองค์กรคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ในสายตาของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต อสังหาริมทรัพย์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน การท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจบริการระดับพรีเมียม ที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานการดำเนินงานที่เทียบเท่าระดับสากล นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการค่าแรงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรให้ผลิตงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น คุ้มค่ากับค่าแรงที่เป็นต้นทุนสำคัญ พร้อมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหาร Business Ecosystem ทำให้องค์กรมีโอกาสขยายตลาดและสร้างธุรกิจใหม่ได้อย่างเหนือกว่าองค์กรคู่แข่งที่ยังขาดมาตรฐานด้านทักษะดิจิทัลหลายเท่าตัว" แถลงการณ์ระบุ
นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์จากการเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และมาตรฐานสากล ICDL ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ พร้อมสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา และเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัล ตลอดจนได้รับการยกย่องเป็น ต้นแบบ (Best Practice) ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กรไทยสู่ความเป็นเลิศในเศรษฐกิจดิจิทัล.