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น่าสะสม!? ประมวลภาพ "เจ้าพ่อเทค" ที่ AI จำลองเป็นหุ่น art toy และตุ๊กตา action figure สุดเท่ห์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากกระแสแชร์ภาพเหมือนตัวเองในสไตล์การ์ตูนแอนิเมะ ล่าสุดชาวเน็ตพร้อมใจกันส่งภาพใบหน้าของตัวเองมาจำลองเป็นตุ๊กตาฟิกเกอร์สะสมที่บรรจุในกล่องสวยงามเหมือนของเล่นสุดพรีเมียม ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งภาพของผู้มีชื่อเสียงในวงการเทคโนโลยีมากมาย ก็ถูกนำมาให้ AI จำลองเป็นหุ่น art toy และตุ๊กตา action figure สุดเท่ห์เช่นกัน

เจ้าพ่อวงการเทคโนโลยีคนดังที่ถูกนำมาให้ AI จำลองเป็นหุ่น art toy นั้นมีตั้งแต่อีลอน มัสก์, ทิม คุก, มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก และบิล เกตส์ ซึ่งทุกภาพมีสไตล์กระตุ้นต่อมน่าสะสมจริง ๆ

ภาพเหล่านี้มีวิธีการสร้างที่ง่ายมาก โดยชาวเน็ตทุกคนสามารถเปลี่ยนภาพถ่ายของตัวเองให้กลายเป็นฟิกเกอร์สุดเท่ด้วยเครื่องมือ AI อย่าง ChatGPT, Copilot, Grok 3 และเครื่องมืออื่นๆ สำหรับการสร้าง AI Action Figure ด้วย ChatGPT นั้นขับเคลื่อนด้วยโมเดล GPT-4o ของ OpenAI ซึ่งได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ในเดือนมีนาคม 2025 ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างภาพ และรองรับสไตล์ศิลปะหลากหลายแบบ











การอัปเกรดนี้ช่วยให้ผู้ใช้ ChatGPT สามารถสร้างและแก้ไขภาพได้โดยตรง ใช้งานได้ทั้งผู้ใช้ฟรี ผู้ใช้ Plus และ Pro รวมถึงนักพัฒนาผ่าน API ด้วย ขั้นตอนที่ 1 คือการป้อนคำสั่ง (Prompt) สำหรับ AI Action Figure ของผู้ที่ต้องการ

ตัวอย่างคำสั่งที่ทำให้ AI จำลองภาพ Art Toy ของอีลอน มัสก์คือ "สร้างภาพฟิกเกอร์ในบรรจุภัณฑ์ที่มีป้ายกำกับว่า 'Elon Musk' ใช้ภาพที่แนบมาเป็นตัวอ้างอิงสำหรับใบหน้า เขาสูง 6 ฟุตและแต่งตัวด้วยแจ็กเก็ตหนัง ถือแก้วกาแฟ ส่วนกระดาษแข็งขอให้เป็นสีเทา ส่วนอุปกรณ์เสริมนั้นมีของเล่นเช่น โทรศัพท์มือถือ ขอให้ออกแบบดูน่าสนใจและสะท้อนถึงอุตสาหกรรมไฮเทค"

ขั้นตอนที่ 2 คืออัปโหลดภาพอ้างอิง โดยควรอัปโหลดภาพที่ชัดเจน เพราะ ChatGPT ใช้การจดจำใบหน้าเพื่อความแม่นยำ จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 คือสร้างและดาวน์โหลด AI Action Figure ที่ระบบประมวลผลมาให้ จากนั้นสามารถดาวน์โหลดภาพที่สร้างขึ้นและพร้อมแชร์บนแพลตฟอร์มโซเชียลได้ทันที











นอกจากภาพนิ่ง ภาพ AI Action Figure สามารถแปลงเป็นวิดีโอได้ด้วยเครื่องมืออย่าง YouCam AI Pro และ KlingAI ที่มีฟีเจอร์แปลงภาพเป็นวิดีโอ ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวจากฟิกเกอร์โปรด ทำให้หุ่นตุ๊กตานั้นมีชีวิตชีวาด้วยการเคลื่อนไหวที่สมจริง

วิธีการคือไปที่ฟีเจอร์ Image-to-Video ในส่วน AI Editing จากนั้นอัปโหลดภาพ AI Action Figure แล้วเลือกเทมเพลตแอนิเมชันหรือเขียนคำสั่งเพื่ออธิบายว่าต้องการให้ภาพเคลื่อนไหวอย่างไร จากนั้นกดตกลงเพื่อสร้างและบันทึกวิดีโอ

ขั้นตอนแสนง่ายเหล่านี้เป็นที่มาของนานาสีสัน AI Action Figure รูปคนดังวงการเทคโนโลยีโลก ซึ่งเชื่อว่านอกจาก AI Action Figure ชาวเน็ตจะมีกระแสการสร้างภาพรูปแบบใหม่อื่นตามมาในอีกไม่กี่อึดใจนับจากนี้.









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