TikTok Shop พร้อมชน Temu โชว์ยอดขายแม่ค้าไลฟ์สดเพิ่ม 500%

TikTok Shop (ติ๊กต็อกช็อป) ไม่หวั่นนักชอปออนไลน์พฤติกรรมเปลี่ยนหลัง เทมู (Temu) ทุบตลาดไทย เผยยอดขายรวมผ่านช่องทางไลฟ์สดครึ่งแรกปีนี้เพิ่มขึ้น 500% ย้ำจำนวนผู้ขายที่ลงทะเบียนใน TikTok Shop Mall ทยาน 3 เท่า ดัน GMV ของ TikTok Shop Mall พุ่งกระฉูด 18 เท่าตัวน.ส.กรณิการ์ นิวัติศัยวงศ์ หัวหน้าฝ่ายอีคอมเมิร์ซและสินค้าอุปโภคบริโภค Head of FMCG, E-Commerce ของ TikTok Shop Thailand แสดงความมั่นใจในงานเปิดตัวโซลูชัน Holistic Solutions รับเทศกาล Mega Sales 2024 ว่า TikTok Shop ไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ที่มีพฤติกรรมมองหาโปรโมชันลดราคา แต่ยังมีกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับเนื้อหาด้วย ธีมหลักของ TikTok Shop ในปลายปีนี้จึงไม่ใช่แค่การมอบโปรโมชันที่ดี แต่ยังเน้นเรื่องการมีคอนเทนต์ที่ดี และบริการที่ดี รวมถึงความไว้ใจระหว่างแบรนด์ แพลตฟอร์ม และผู้ใช้ ด้วยการล็อกราคาดีที่สุดของปีนี้"TikTok Shop เห็นโอกาสสำหรับคนเน้นโปรโมชัน เพราะโปรโมชัน 9 เดือน 9 ถึง 12 เดือน 12 รับรองว่าดีไม่แพ้ที่ไหน เราตั้งใจจริงจังในการทำ Mega Sales ปีนี้ โปรโมชันและการทำ Livestreaming ซึ่งเป็นธีมหลักจึงไม่ใช่แค่การตามหาโปรโมชันที่ดี แต่ยังมี content ที่ดีและเซอร์วิสที่ดี"TikTok Shop มองตัวเองเป็นแพลตฟอร์มการชอปปิ้งที่เน้นความบันเทิงมาก่อน (Entertainment First Shopping Platform) ที่นำเสนอข้อมูลและประสบการณ์การชอปแบบอินเตอร์แอ็กทีฟเต็มประสิทธิภาพ มุ่งสร้างแรงบันดาลใจใหม่ให้ผู้บริโภคที่มองการชอปปิ้งเป็นกิจกรรมสนุกสนาน โดยปัจจุบัน TikTok มีจำนวนผู้ใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม 325 ล้านราย มีภาคธุรกิจกว่า 15 ล้านรายที่ดำเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์มของ TikTok ในประเทศไทยวันนี้ TikTok Shop เป็นแพลตฟอร์มที่ทำยอดขายเพิ่มขึ้นก้าวกระโดด นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงแคมเปญ 8.8 ที่ผ่านมา TikTok Shop มียอดขาย (GMV) เพิ่มขึ้น 500% ผ่านช่องทางการซื้อสินค้าผ่าน Livestream นอกจากนี้ Shop Tab ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เปิดตัวเมื่อปี 2023 เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าในการค้นหาสินค้าที่ต้องการอย่างรวดเร็ว มียอดการเติบโต 100%นอกจากนี้ ยอดผู้ขายที่ลงทะเบียนเป็นร้านค้าใน TikTok Shop Mall ยังมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 3 เท่า ส่งผลให้ยอด GMV ของ TikTok Shop Mall มีการเติบโตถึง 18 เท่าในช่วงเทศกาลลดราคา TikTok Shop พบว่าผู้ใช้ TikTok ถึง 80% มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าใน TikTok Shop ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายของแบรนด์และร้านค้าผ่านช่องทาง Live Commerce ใน TikTok Shop ที่เพิ่มขึ้นถึง 140% ในช่วง Mega Sales เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาปกติน.ส.สิรินิธิ์ วิรยศิริ หัวหน้าฝ่ายการตลาดธุรกิจ Head of Business Marketing - TikTok Thailand กล่าวว่า TikTok มอง Mega Sales เป็นโอกาสที่สำคัญ และการสำรวจพบว่าผู้คนเตรียมตัวซื้อสินค้าในปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว ดังนั้นช่วงครึ่งหลังปีนี้ TikTok Shop ได้วางแผนมุ่งเน้นไปที่ 3 กลไกที่ขับเคลื่อนความสำเร็จให้ Mega Campaign เพื่อสนับสนุนทุกฝ่ายในวงการอีคอมเมิร์ซ ได้แก่ 1) การจัด Year-End Mega Campaigns Sales 2) ส่งเสริม Live Commerce และ 3) เปิดโอกาสให้แบรนด์และร้านค้าพาร์ตเนอร์กับ Creators Affiliate โดยจะ Plug-In เข้ากับกิจกรรมทางการตลาดของ TikTok Shop ที่ร่วมกับทั้งพาร์ตเนอร์ แบรนด์-ร้านค้า และครีเอเตอร์"พฤติกรรมคือก่อนเริ่มเทศกาล 7 เดือน 7 ลูกค้าเตรียมตัวตั้งแต่ 6 เดือน 6 แล้ว แบรนด์จึงต้องเริ่มตั้งแต่ 6 เดือน 6 เริ่มตั้งแต่วันนี้ด้วยการวางกลยุทธ์ หลังจากที่รู้แล้วว่าจะเริ่มพูดกับกลุ่มเป้าหมายไหน จึงใช้สินค้าและวางแผนทำโปรโมชันและ content ไล่ขึ้นมาตั้งแต่เตรียมทีเซอร์จนถึงการใช้สื่อโฆษณา ที่ผลักดันให้คนเห็นแบรนด์ เพื่อถึงวัน Mega Sales จะได้รับผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ"ในส่วน Mega Sales ปีนี้ TikTok Shop เน้นการถ่ายทอดสดและเนื้อหาแบบเรียลไทม์ที่จะพลิกโฉมแพลตฟอร์มวิดีโอให้เป็นประสบการณ์การชอปปิ้งแบบครบวงจร ซึ่งเมื่อถามถึงกลยุทธ์การเพิ่มผู้ซื้อรายใหม่ให้ TikTok Shop บริษัทมองว่าจะไม่ใช่แค่กลุ่มผู้ซื้อสินค้า แต่ TikTok Shop วางเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้ใช้ทั้งระบบนิเวศ หรือ ecosystem ของบริษัท ทั้งครีเอเตอร์ผู้สร้างคอนเทตต์ แบรนด์ ผู้ขายสินค้า และผู้ใช้ทั่วไปที่เข้ามาคลิกซื้อสินค้า"เรามองเป็นหลายจุด ทั้ง Buyer, Seller, Content Community และอีกหลายส่วน ทั้งหมดนี้ TikTok มองว่าที่ไหนที่ฮอตฮิต เมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะค่อยๆ ขยายขึ้นเอง วันนี้คนเป็น Seller ก็เป็น Creator คนเป็น Creator ก็เป็น Buyer คนเป็น Buyer ก็ยังเป็น Buyer ของ Seller อีกทอดหนึ่ง ดังนั้น การขยายจะเกิดในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ ผู้ขาย หรือครีเอเตอร์" กรณิการ์ กล่าวสำหรับ Holistic Solutions ที่ TikTok เปิดตัวล่าสุดถูกการันตีว่าจะช่วยให้แบรนด์และร้านค้าสามารถกำหนดกลยุทธ์เพื่อใช้โอกาสจากกระแส Shoppertainment ในช่วง Mega Sales ซึ่งประกอบด้วย 3 โซลูชันหลักได้แก่ Ads Solution, In-App Shop Solution และ Live Commerce Solution ทั้ง 3 โซลูชันถูกออกแบบให้ครอบคลุมกิจกรรมการตลาดใน TikTok อย่างครบวงจร ช่วยให้แบรนด์และร้านค้าสามารถเพิ่มยอดขาย สร้างการรับรู้แบรนด์ปัจจุบัน TikTok มีครีเอเตอร์มากกว่า 3 ล้านรายที่สร้างรายได้จาก TikTok และมีผู้ขายมากกว่า 2.4 ล้านคน โดย 99% เป็นผู้ขายในประเทศไทย