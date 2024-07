True ปลื้ม! แคมเปญ “Better Together” พิชิต 4 รางวัลจาก 3 เวทีระดับโลก และเวทีแบรนด์ชั้นนำประเทศไทย

กล่าวว่า “ทรูให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืนมาโดยตลอด การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและชื่นชอบถือเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับเราในภาวะที่การแข่งขันสูงมากขึ้นในตลาด ถ้ามองความสำเร็จของงานทรูจากหลายๆ มิติจะพบว่า นอกจากผลลัพธ์ด้านธุรกิจและยอดขายแล้ว สิ่งสำคัญคือการพัฒนาออกแบบสินค้าและบริการให้ตอบสนองกับความต้องการ พฤติกรรมและความชื่นชอบของลูกค้าได้ดีซึ่งผลงานแคมเปญ Better Together ในครั้งนี้ เป็นความตั้งใจและทุ่มเทอย่างเต็มที่ของทีมงานที่จะสื่อสารสะท้อนภาพแบรนด์ทรูภายหลังการรวมทรูดีแทค ด้วยแนวคิด “ชีวิตดีกว่า เมื่อมีกันและกัน” ในมุมที่แตกต่างและสร้างสรรค์ และแน่นอนว่าการได้รับรางวัลจากเวทีต่างๆ ในครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องการันตีถึงศักยภาพของทรู ในการวางกลยุทธ์ด้านแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในเวทีการแข่งขันระดับท็อปทั้งในไทยและเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งการใช้สื่อโฆษณาโซเชียลมีเดียมาครองให้ประเทศไทยได้อย่างสำเร็จสำหรับรางวัลที่ได้รบในครั้งนี้รวม 4 รางวัลจาก 3 เวทีใหญ่ โดย 1 รางวัลได้จากเวที Festival of Media Asia Pacific 2024 หรือ FOMA 2024 ในสาขา Best Branded Content ซึ่งทรูเป็นตัวแทนจากประเทศไทยแบรนด์เดียวที่ได้เข้าชิงรางวัลสาขานี้และคว้ารางวัลสูงที่สุดในสาขานี้มาครองได้ และ 2 รางวัลจากเวทีสมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (Media Agency Association of Thailand หรือ MAAT) คือ Best Use of Social Media (Bronze) และ Best Media Full Funnel Strategy (Bronze) และอีก 1 รางวัลจากเวทีประกาศรางวัลอินฟลูเอนเซอร์แห่งปี Thailand Influencer Awards by Tellscore (TIA Award 2023) คือ Best Apps & Platforms Influencer Campaign (2nd)” นอกจากนี้ ยังเข้ารอบสุดท้ายในการชิงรางวัลในเวทีระดับโลกอื่นๆ เช่น YouTube Work Awards อีกด้วย#True5G # BetterTogether