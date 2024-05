การ์นิเย่ กวาด 2 รางวัลเหรียญทองจาก MAAT Media Awards 2024 ด้วยแคมเปญสุดล้ำนำโดยปัญญาประดิษฐ์

MAAT Media Awards เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) เพื่อยกย่องผลงานการตลาดที่ใช้กลยุทธ์ทางการสื่อสารผ่านการใช้สื่อโฆษณาที่ยอดเยี่ยม โดยพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ประสิทธิผล กลยุทธ์การใช้สื่อที่ชาญฉลาด และความสามารถในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการตลาดของประเทศไทยแคมเปญ Garnier AI Synthetic Voice นี้มีเป้าหมายที่จะทำให้การ์นิเย่ รักษาตำแหน่งผู้นำตลาดเซรั่มผิวขาว ท่ามกลางความท้าทายบนการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยในการยกระดับการรับรู้แบรนด์ สนับสนุนการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และท้ายที่สุดคือการกระตุ้นยอดขายสิ่งที่ทำให้การ์นิเย่สามารถชนะใจกรรมการบนหมวดหมู่ของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม คือ เสียงสังเคราะห์โดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในวงการการตลาดไทย โดยโซลูชันอันล้ำสมัยนี้ ช่วยสร้างสรรค์วิดีโอที่ปรับแต่งตามลักษณะของผู้บริโภคที่เห็นได้มากถึง 392 เวอร์ชัน แต่ละวิดีโอจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลตำแหน่งแบบเรียลไทม์ของผู้บริโภคเพื่อแจ้งชื่อร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายการ์นิเย่ที่ใกล้ที่สุด แนวทางนี้ช่วยให้แบรนด์มั่นใจว่าผู้บริโภคแต่ละคนจะได้รับข้อความที่เกี่ยวข้องมากที่สุด และนำทางพวกเขาไปยังร้านค้าใกล้เคียงเพื่อซื้อสินค้าความสำเร็จของแคมเปญ "Garnier AI Synthetic Voice" เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความร่วมมืออันทรงพลังระหว่างการ์นิเย่นำโดยฝ่ายดิจิทัลและการตลาดของลอรีอัล ประเทศไทย และเวฟเมคเกอร์ ประเทศไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้และส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งการทำงานร่วมมืออย่างแข็งแกร่ง การ์นิเย่ ประเทศไทย ได้ขีดเส้นแบ่งใหม่ของการตลาดแบบตรงเป้าหมาย ปูทางสู่อนาคตของความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมนี้ญาดา ศาสตรสาธิต ประธานบริหารฝ่ายดิจิทัลและการตลาด บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า"แคมเปญ Garnier AI Synthetic Voice นี้ สะท้อนพันธกิจการสร้างความงามที่ขับเคลื่อนโลกของลอรีอัล กรุ๊ป ในยกระดับการสร้างความงามสำหรับทุกคน (Beauty for All) สู่ความงามสำหรับแต่ละคนอย่างสมบูรณ์แบบ (Beauty for Each) ด้วยการเป็นผู้นำในด้าน Beauty Tech เราได้ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อมอบประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลที่เข้าถึงหัวใจผู้บริโภคแต่ละคน"คริสโตเฟอร์ ออกัส กรรมการผู้จัดการ เวฟเมคเกอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า "ในนามของทีมงาน Beauty Tech Labs พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยผลักดันให้แคมเปญของการ์นิเย่คว้า 2 รางวัลใหญ่บนเวที MAAT Media Awards 2024 รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จของความคิดริเริ่มด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเวฟเมคเกอร์และการ์นิเย่ ผมขอขอบคุณลอรีอัล ประเทศไทย สำหรับโอกาสอันยอดเยี่ยมและไว้วางใจเวฟเมคเกอร์ในการผลักดันขอบเขตด้านการตลาด ผ่านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมอย่างแข็งแกร่ง"