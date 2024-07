ม.ศรีปทุม เปิดดวลฝีมือเขียน Prompt รับดีมานด์ 3,000 บริษัทต้องการทักษะ AI

ม.ศรีปทุม เปิดดวลฝีมือเด็กไทยเขียน Prompt รับดีมานด์ 3,000 บริษัทต้องการทักษะ AI ระบุปัญญาประดิษฐ์มาแรงหลัง 3,000 บริษัทในโครงการฝึกงานแสดงจุดยืนต้องการทักษะ AI ผนึกพันธมิตร ปลุกพลังเยาวชนด้วยทักษะปัญญาประดิษฐ์ผ่านเวทีแข่งขันผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือ SPU เปิดเผยว่า ปัจจุบันทักษะการใช้ AI เป็นที่ยอมรับและกลายเป็นทักษะที่สำคัญ ภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆ มุ่งเน้นการนำมาช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจและการทำงานในทุกๆ ด้าน โดยมีเสียงสะท้อนจาก 3,000 บริษัท ในโครงการสหกิจศึกษา SPU ส่งนักศึกษาไปฝึกงานด้วยทุกสาขา ถามถึงความสามารถในการใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการทำงาน"สะท้อนให้เห็นว่า AI กลายเป็นสมรรถนะหลักที่ภาคธุรกิจมองหา และให้ความสำคัญ ฉะนั้นการส่งเสริม ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของธุรกิจและการพัฒนาประเทศ เตรียมความพร้อมเป็นกำลังคนสำคัญที่รู้จักใช้ AI ปลดล็อกศักยภาพในการทำงานถือเป็น ภารกิจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งผลักดัน"เพื่อสะท้อนเสียงจาก 3,000 บริษัท ในโครงการสหกิจศึกษา SPU ให้สังคมได้ทราบถึงทักษะหลักที่ธุรกิจองค์กรต้องการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงจับมือพันธมิตรชั้นนำด้าน AI จัดการแข่งขัน SPU AI Prompt Mini Hackathon: Unlock Your Coding ครั้งที่ 2 เปิดเวทีให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ แสดงฝีมือการเขียน Prompt หรือ คำสั่ง ให้ AI ตอบคำถาม และประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพการแข่งขันนี้มุ่งส่งเสริมทักษะ AI ให้เยาวชน เตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสทางการศึกษาและการทำงานในอนาคต เล็งผลักดันเป็นเวทีแข่งขันระดับประเทศหนุนเพิ่มจำนวนขุนพล AIผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการจุดประกาย ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ หันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะการใช้ AI มหาวิทยาลัยได้จับมือกับพันธมิตรที่เป็นฟันเฟืองสำคัญด้านการส่งเสริมศักยภาพ AI ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AiAT), Super AI Engines, AI Thailand, สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยี ไซเบอร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขัน SPU AI Prompt Mini Hackathon 2024: Unlock Your Coding ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จในการแข่งครั้งแรก เมื่อต้นปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 300 คน จากโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันผลักดันเวทีนี้ให้กลายเป็นเวทีระดับประเทศโดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับผลตอบรับอย่างท่วมท้น จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาทั่วประเทศ มีทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันถึง 127 ทีม มีจำนวนผู้เข้าร่วม 380 คน โดยในการแข่งขัน นักเรียนทุกคนจะได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน Prompt หรือ คำสั่ง ให้ AI ตอบคำถามและประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งถือเป็น “หัวใจสำคัญ” ของการใช้ AI ยกศักยภาพการทำงานให้กับผู้ใช้ และผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เพื่อการันตรีความสามารถด้านทักษะในการใช้ AI เพื่อการทำงาน และการเรียนต่อไปสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ทีม Deno จากโรงเรียน The Newton Sixth Form ,โรงเรียนวัดราชบพิธ และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ทีม Champion จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รองชนะอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีมไม่ได้เบียวแค่เป็นหนึ่งเดียวกับ Prompt Engineer จากโรงเรียนคณะรางวัลชมเชยจำนวน 2 ทีม รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท ได้แก่ ทีม Yakeatmatcha จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และ ทีมกะเพราหมูนิ่ม จากโรงเรียนวัด ราชบพิธ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์