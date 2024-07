'ดีป้า' เปิดตัว UNSEEN I SEE The Show Reel ปั้นครีเอเตอร์ ดึงต่างชาติ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.67เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของ 2 โครงการที่ ดีป้า ดำเนินการ ได้แก่ โครงการ CONNEXION ส่งเสริมดิจิทัลคอนเทนต์ครีเอเตอร์กับดิจิทัลอินฟลูเอนเซอร์ อาชีพใหม่ในยุคดิจิทัลที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซไทย และโครงการ Digital Tourism เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล จึงเป็นที่มาของกิจกรรมออนไลน์ใหม่อย่าง UNSEEN I SEE The Show Reel ต่อยอดการส่งเสริมการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าไทยสู่สายตาคนทั่วโลก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำหรับผู้สนใจอยากเป็นดิจิทัลคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ สายท่องเที่ยว สามารถร่วมแข่งขันในกิจกรรมออนไลน์ UNSEEN I SEE The Show Reel ได้ตั้งแต่วันนี้-10 ส.ค.67 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://short.depa.or.th/RlMRj