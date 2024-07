TP-Link เห็นโอกาสนำ AI เสริมกล้องวงจรปิด บุกไทย

ไบรอัน ตง รองประธานบริษัท ทีพี-ลิงค์ เอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา TP-Link ได้ย้ายศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ไปยังแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาเพื่อมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาผนึกรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขยายไลน์ผลิตภัณฑ์อย่าง VIGI และ OMADA ที่นำประสิทธิภาพของ AI มาทำงานร่วมกับระบบ Cloud“ทุกวันนี้ AI เข้ามาอยู่ในทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะใช้งานกับเครือข่ายแบบมีสาย หรือ Wi-Fi AI จะสร้างโอกาสมหาศาลให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย รวมถึงผู้ใช้งานทั่วไป ทั้งภาคการศึกษา บริการภาครัฐ ที่สำคัญคือสามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น การตรวจจับและประมวลผลรวดเร็วขึ้น ลดการใช้บุคลากรในการดูแลจัดการระบบ”ไบรอัน ย้ำว่า การดำเนินธุรกิจของ TP-Link ในประเทศไทยจะมุ่งเสริมความแข็งแกร่ง (Empower) ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ควบคู่การติดอาวุธทางความรู้ที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในตลาด ผ่านกลยุทธ์ธุรกิจในกลุ่ม VIGI ที่เน้นใช้งานง่าย (Easy to use) และติดตั้งง่าย (Easy to deploy) บริหารจัดการผ่านแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์เฉิน คุน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมถึง การทำธุรกิจในประเทศไทย จะแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่าย OMADA และกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจระดับ SMEs และธุรกิจระดับ SMBs ผ่านจุดขายเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่ใช้งานง่าย มีราคาที่เหมาะสมรวมทั้ง การเปิดตัว OMADA Pro เพื่อจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise) ที่มองหาโซลูชันมาตอบโจทย์ความต้องการใช้งานขององค์กร อีกทั้งการที่ TP-Link มีแพลตฟอร์มการจัดการแบบรวมศูนย์ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมอบการให้บริการกับลูกค้าได้ทั่วถึง