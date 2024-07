ทรู - สยามพิวรรธน์ - Conexus มอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เอาใจนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ เพื่อส่งมอบประสบการณ์เวิล์ดคลาสให้กับลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล โดยเฉพาะไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวที่กำลังกลับมาบูม เป็นเทรนด์เที่ยวล้างแค้นทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรชั้นนำทั่วโลก Conexus อย่างบริษัท ฟาร์อีสต์โทน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ไต้หวัน, บริษัท เคที คอร์เปอเรชั่น จำกัด ประเทศเกาหลีใต้ และพันธมิตรอื่น อาทิ ไชน่า โมบาย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการ CMLink และศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ มอบสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า ท้้งสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ซื้อซิมทรู ดีแทคทัวริสต์หรือเปิดสัญญาณโรมมิ่งทรูดีแทค พร้อมสมัครบัตร ONESIAM TOURIST CARD จะได้รับส่วนลดพิเศษที่ศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามเซ็นเตอร์, สยามพารากอน, ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมียม เอาท์เล็ต กรุงเทพ มูลค่ารวมมากกว่า 20,000 บาท และสำหรับนักท่องเที่ยวไทย ที่เป็นสมาชิก ONESIAM SuperApp ช็อปครบตามเงื่อนไข* รับซิม GO Travel Asia & Australia (6GB 10 วัน) ฟรี รวมทั้งสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย ตอกย้ำซิมทัวริสต์ทรูดีแทค อันดับ 1 เครือข่ายที่ดีที่สุดของประเทศไทย ใช้งานได้มากกว่า 700 เครือข่ายทั่วโลก”ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “การร่วมมือกับกลุ่มทรู และพันธมิตรชั้นนำระดับโลกครั้งนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจสู่ความสำเร็จร่วมกัน เพื่อมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายอีกขั้นให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ Co-create & Collaboration to Win ที่เป็นหัวใจสำคัญในการขยายโกลบอล อีโค่ซิสเต็ม (Global Ecosystem) เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า สยามพิวรรธน์ในฐานะผู้นำในการพัฒนาโกลบอลเดสติเนชั่น จึงมุ่งที่จะนำเสนอความแปลกใหม่อย่างต่อเนื่อง โดย ONESIAM SuperApp จะช่วยเชื่อมต่อการบริการแบบไร้ขีดจำกัด เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงในทุกช่องทางการจับจ่ายใช้สอยของศูนย์การค้าในเครือทั้งหมด และสิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อตอกย้ำการเป็น Top of Mind ครองความเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าทั้งชาวไทยและผู้คนทั่วโลก อีกทั้งร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ต้องมามาเยือนของนักเดินทางจากทั่วโลก”• รับส่วนลดจากศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ มูลค่ารวมมากกว่า 20,000 บาท เพียงสมัครบัตร ONESIAM TOURIST CARD ที่จุดบริการ Information Counter ทั้ง 4 ศูนย์การค้าในเครือ• รับส่วนลดสูงสุด 30% กว่า 200 แบรนด์ที่ร่วมรายการ ที่ Siam Center, Siam Discovery, Siam Paragon , ICONSIAM และ Siam Premium Outlets Bangkok• รับสิทธิ์เข้าใช้บริการทัวริสต์เลานจ์ฟรี (Tourist Lounge) 2 ช.ม. ที่สยามพารากอน และไอคอนสยาม• เมื่อซื้อทรูดีแทคซิมท่องเที่ยว ที่ทรูช้อปและดีแทคช้อป เฉพาะสาขาสยามพารากอนและไอคอนสยาม รับส่วนลดทันที 5% จากทรูคอฟฟี่ เมนูโบราณ• รับฟรีส่วนลดจาก ICONCRAFT ที่ไอคอนสยาม มูลค่า 500 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท• รับฟรีภาพถ่ายและกรอบรูปขนาด A4 มูลค่า 450 บาท เมื่อถ่ายรูปชุดไทยแพ็คเกจครอบครัวที่ SOOKSIAM ไอคอนสยาม*เงื่อนไข SHOP Your Journey โดนใจขาช้อป พาทะยานสู่ฮ่องกงรวมรางวัลมูลค่ากว่า 2.1 ล้าน• e-Cash Voucher ของสายการบิน Cathay Pacific มูลค่า 10,000 บาท• สิทธิ์รับ e-Voucher ของ Times Square, Hong Kong รวมมูลค่า HK$1,000• รับซิมทรู GO Travel Asia and Australia (6GB 10 วัน) มูลค่า 399 บาท• e-Cash Voucher ของสายการบิน Cathay Pacific มูลค่า 20,000 บาท• รับ Gift Card ของ Times Square, Hong Kong มูลค่า HK$2,000• รับซิมทรู GO Travel Asia and Australia (6GB 10 วัน) มูลค่า 399 บาท