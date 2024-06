คอบอลเฮลั่น! 'กสทช.' ให้ดูยูโร 2024 ฟรีครบทุกแมตช์

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.67 ที่ประชุม กสทช.พิจารณาไป 44 วาระ จากทั้งหมด 91 วาระ หลังเสร็จสิ้นในเวลา 14.00 น.เปิดเผยกรณีการถ่ายทอดสดยูโร 2024 ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบเปิดสนามระหว่างทีมชาติเยอรมนีและสกอตแลนด์ ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 15 มิ.ย.67 เวลา 02.00 น.ว่า ประชาชนสามารถรับชมได้ผ่านระบบโทรทัศน์โครงข่ายอินเทอร์เน็ต (IPTV) ตามข้อกำหนดกฎมัสต์แคร์รี่ (Must Carry) ของ กสทช. หรือหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปด้านกล่าวว่า ให้ทุกช่องทีวีดิจิทัลทำตามคำแถลงของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ขณะที่กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ศาลปกครองมีคำวินิจฉัยว่า ระหว่างกฎหมายของ กสทช. คือกฎมัสต์แคร์รี่ และกฎมัสต์แฮฟ (Must Have) มีอำนาจเท่ากับกฎหมายลิขสิทธิ์