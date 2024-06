Cisco ลงทุน 1 พันล้านดอลล์ อัดฉีดสตาร์ทอัป AI รับตลาดเติบโต

ซิสโก้ (Cisco Systems Inc.) ประกาศแผนลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ใน 3 สตาร์ทอัปที่ให้บริการด้านปัญญาประดิษฐ์แบบปลอดภัยและเชื่อถือได้ คาดการลงทุนจะผลักดันให้ Cisco เป็นผู้เล่นที่ใหญ่ขึ้นในตลาดเทคโนโลยี AIเดฟ เวสท์ ประธานบริหารซิสโก้ประจำเอเชียแปซิฟิก ญี่ปุ่น และ Greater China กล่าวในงานประชุมประจำปี Cisco Live 2024 ว่าการลงทุนครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการลงทุนในชุมชนสตาร์ทอัป AI ที่บริษัทได้ดำเนินการในหลายประเทศ บางบริษัทอยู่ในอินเดียซึ่งเป็นประเทศเอเชีย โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนในบริษัทด้าน AI ไม่ต่ำกว่า 11 แห่ง และคาดว่าจะมีการลงทุนด้าน AI เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต"เราเห็นการเร่งความเร็วของ AI ซึ่งเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ทั้งในเรื่องพื้นฐาน ไปจนถึงการสร้างแรงผลักดันการเติบโตใหม่สำหรับ Cisco และลูกค้าทุกคน ภาวะนี้เป็นเทรนด์ที่เห็นได้แทบทุกภูมิภาคทั่วโลกและรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นกองทุนรวมมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ซึ่งขยายไปยังบริษัท AI ทั่วโลกและในภูมิภาคนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการดันให้ซิสโก้เป็นผู้เล่นหลักด้านแพลตฟอร์ม AI แสดงถึงความมุ่งมั่นจากซิสโก้ในการสนับสนุนระบบนิเวศสตาร์ทอัปและขับเคลื่อนการพัฒนา AI ในภูมิภาค"การลงทุนรอบนี้สามารถมองว่าซิสโก้กำลังชุบตัวในยุคที่ AI กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการลงทุนครั้งนี้ทำให้ซิสโก้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัย รวมถึงได้จับมือกับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ คู่ไปกับการเพิ่มจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจจะสามารถบูรณาการเข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการของซิสโก้ได้ ซึ่งเมื่อซิสโก้สามารถสร้างระบบนิเวศ AI และส่งเสริมความร่วมมือกับสตาร์ทอัป นักวิจัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ก็อาจเสริมความแข็งแกร่งให้สถานะของบริษัทในฐานะผู้เล่นในตลาดแพลตฟอร์ม AIแม้จะไม่ได้พูดตรงๆ แต่นักสังเกตการณ์เชื่อว่าเป้าหมายระยะยาวของซิสโก้คือการเปลี่ยนสถานะจากผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์แบบดั้งเดิมไปเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นซอฟต์แวร์และบริการเทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น AI การประมวลผลแบบคลาวด์ และ Internet of Things (IoT) ซึ่งในกรณีของ AI ความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์นั้นมีพลังมากพอที่จะทำให้บริษัทมีโอกาสปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ทั้งโซลูชันเครือข่าย ระบบเพื่อการทำงานร่วมกัน และบริการรักษาความปลอดภัยสำหรับการลงทุนในตลาด AI สื่อต่างประเทศระบุว่าการลงทุนครั้งนี้ของซิสโก้เกิดขึ้นหลังจากการทุ่มเงินไปแล้วประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ โดยล่าสุด บริษัทกำลังลงทุนในสตาร์ทอัปชื่อ Mistral AI, Scale AI Inc. และ Cohere Inc. เพื่อดำเนินการตามแปลนที่ซิสโก้วางไว้ในการร่วมมือกับบริษัทเหล่านี้Mistral เป็นสตาร์ทอัปในฝรั่งเศส ก่อตั้งโดยอดีตพนักงาน Meta Platforms Inc. และ Google DeepMind ขณะที่ Scale AI ตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโก เป็นสตาร์ทอัปที่มุ่งเน้นไปที่การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการฝึกอบรมซอฟต์แวร์ AI และ Cohere เป็นบริษัทในโทรอนโต นำเสนอซอฟต์แวร์ AI ที่สามารถเข้าใจเนื้อหาของข้อความ และสร้างคำตอบที่ดูเป็นธรรมชาติรายละเอียดการลงทุนครั้งนี้ถูกประกาศในงาน Cisco LIVE 2024 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นในลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา ภายในงานมีการแสดงนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้ผู้ร่วมงานรู้สึกได้ว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงจุดเปลี่ยนล่าสุดของเทคโนโลยี แต่เป็นแหล่งที่มาของความยืดหยุ่นทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและชาญฉลาด ตั้งแต่ความสามารถในการเชื่อมต่อ การปกป้ององค์กร การเติบโต การขยายขนาด และอนาคตที่ครอบคลุมสำหรับทุกคนในงานนี้ ซิสโก้เปิดตัวโซลูชันเครือข่าย ระบบการรักษาความปลอดภัย และความสามารถในการสังเกตการณ์ที่เสริมสมรรถนะด้วย AI ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นและข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นให้ลูกค้าในการเชื่อมต่อและปกป้องดิจิทัลฟุตพรินต์ทั้งหมด และสร้างความยืดหยุ่นทางดิจิทัล