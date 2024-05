wow gadget : realme, Sony, HPE และ Jabra

realme - สมาร์ทโฟน realme 12 5G และ realme 12X 5G มีจุดเด่นกล้อง Portrait ซูม 3 เท่ารุ่นแรกในเซกเมนต์บนความละเอียด 108 ล้านพิกเซล พร้อมกับดีไซน์ขอบตัวเครื่องสุดหรูหราที่มีแรงบันดาลใจจากนาฬิกาสวิส โดดเด่นด้วยหน้าปัด Sunburst และฝาหลังลายตะเข็บ 3D Jubilee Bracelet และขอบ PVD ขัดเงา ภายใต้บอดี้ที่เพรียวบางเพียง 7.69 มม. พร้อมฟีเจอร์สุดล้ำมากมายทั้ง Dynamic Button รุ่นแรกในเซกเมนต์เพื่อการปรับแต่งและเรียกใช้คำสั่งต่าง ๆได้อย่างรวดเร็ว นำเสนอในสเปกความจุเดียว 8/256GB ราคา 7,999 บาทHPE - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi 7 ไร้สายใหม่ AP Wi-Fi 7 จุดเด่นคือการมอบ AI-ready Edge IT Solution ที่ครอบคลุม เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความปลอดภัยสูง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการเชื่อมต่อ IoT เพื่อกำหนดเส้นทางข้อมูลให้กับการฝึกระบบ AI และการอนุมาน อุปกรณ์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการรับส่งข้อมูลแบบไร้สายได้สูงสุด 30% เพิ่มความปลอดภัยของเครือข่ายและปรับปรุงบริการเทคโนโลยีระบุตำแหน่ง (Location-based services) เพื่อให้การเชื่อมต่อสำหรับ AI ระดับองค์กรที่มีความต้องการสูง, Internet of things (IoT), แอปพลิเคชันระบุตำแหน่ง และแอปพลิเคชั่นความปลอดภัย ราคาขึ้นอยู่กับโซลูชันSony - กล้อง VENICE 2 อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ CineAlta Digital Cinema สำหรับการถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัลระดับแนวหน้า ออกแบบมาเพื่อใช้ในการถ่ายภาพยนตร์ระดับมืออาชีพ เป็นกล้องถ่ายภาพยนตร์ฟลูเฟรมตัวรับภาพแบบ CMOS เซ็นเซอร์รุ่นเรือธงสูงสุดที่ให้ความละเอียดสูงระดับ 8.6K สามารถบันทึก RAW File ประเภท X-OCN Internal Recording และความละเอียดแบบ 4K Pro-Res Internal Recording เลือกได้ Dual Base ISO 800/3200 เพื่อไดนามิกเรนจ์กว้าง 16-stop แสดงผลบนจอภาพด้วย 4K LUT มี 8-step Mechanical ND Filters สำหรับลดแสงได้ 8-step ราคาขึ้นอยู่กับโซลูชันJabra - หูฟังไร้สายสำหรับผู้บริหาร Jabra Evolve2 65 Flex สามารถรองรับทั้งการทำงานและความบันเทิงได้อย่างครบครัน สามารถพับเก็บได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดเสียงรบกวนภายนอกด้วยเทคโนโลยี Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) มีไมโครโฟน 6 ตัว และเทคโนโลยี Jabra ClearVoice ที่ช่วยให้เสียงสนทนาคมชัดแม้ต้องอยู่ในที่เสียงดัง มาพร้อมไดร์เวอร์ขนาด 28 มม.มีเทคโนโลยีช่วยปกป้องหูจากการอยู่ในที่เสียงดังเป็นเวลานาน มีตัวช่วยระบายอากาศ ทำให้หูไม่อับชื้น ราคา 11,590 บาท