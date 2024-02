ทรู 5G ชวนรับสิ่งดีๆ กับ BETTER LUCK TOGETHER LOVE เติมรักให้ปัง มั่งคั่งรับปีมังกร

ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบความปังให้ลูกค้าทรู ดีแทค รับสิ่งดีๆ กับ BETTER LUCK TOGETHER LOVE เติมรักให้ปัง มั่งคั่งรับปีมังกร แบบไม่ต้องเลือก ไม่ต้องลุ้น ครบครัน ทั้งดวงดี.. ด้วยปฏิทินเสริมดวง เริ่มต้นสิ่งดีในทุกวันมงคลสีแดง งานดี.. ด้วยเบอร์มงคล ก้าวหน้าเรื่องงาน ก้าวล้ำข้ามปัญหา ก้าวไกลในหน้าที่การงานรักดี.. ด้วยโปรโมชันถึงใจ แพ็กเกจเสริม และสิทธิพิเศษมากมาย แบบปังๆ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567นายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ ทรู คอร์ปอเรชั่น จึงคัดสรรสิ่งดีๆมามอบให้ลูกค้าทรู ดีแทคอย่างต่อเนื่อง และสำหรับเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ ในปีมังกรนี้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “HAPPIER TOGETHER” สุขยิ่งกว่าเมื่อมีกันและกัน กับแคมเปญ “BETTER LUCK TOGETHER LOVE เติมรักให้ปัง มั่งคั่งรับปีมังกร” ชวนรับสิ่งดีๆ กันแบบไม่ต้องเลือก ไม่ต้องลุ้น ทั้ง ดวงดี.. ด้วยปฏิทินเสริมดวง งานดี.. ด้วยเบอร์มงคลก้าวล้ำข้ามปัญหา ก้าวไกลในหน้าที่การงาน รักดี.. ด้วยโปรโมชัน จัดเต็มทั้งรายเดือน และเติมเงิน แพ็กเกจเสริม แบบเน้นๆ เฉพาะกลุ่มตามไลฟ์สไตล์ สิทธิพิเศษ อิ่ม ช้อป เพลิน แลกแต้ม ร้านโปรด ที่คัดสรร สินค้าและบริการจากทรูและดีแทค เพื่อมอบให้ลูกค้ารับความปังในเดือนแห่งความพิเศษนี้”ลูกค้าทรู ดีแทค เติมรักให้ปัง มั่งคั่งรับปีมังกร ดังนี้- ลูกค้ารายเดือนรับเน็ตเพิ่มฟรี 9 GB นาน 9 เดือน เมื่อซื้อเครื่อง 4G l 5G พร้อมแพ็กเกจรายเดือนที่กำหนดที่ทรูช็อป ดีแทคช็อปในโลตัส ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1-29 ก.พ. 67คู่สุดเลิฟ คุ้มรับปีมังกร ซื้อ iPhone 15 Pro 256GB คู่ iPad Air 5 64GB WiFi ลดสูงสุด 12,300 บาท ผ่อนเพียง 1,598 บาทต่อเดือน ผ่อน 0% นานสูงสุด 36 เดือน ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี ได้ตามยอดซื้อจริง สูงสุด 50,000 บาท ตั้งแต่ 1-15 ก.พ. 67พิเศษเฉพาะวัยเก๋า โปรปัง รับปีมังกร รับโบนัสค่าโทร เน็ต และดูซีรีย์ VIP iQIYI ฟรี แพ็กเกจเริ่มต้นเพียง 250 บาท ตั้งแต่ 1-15 ก.พ. 67Luck : รับอั่งเปาแพ็กเน็ตปังๆ มั่งคั่งรับปีมังกร เน็ตเต็มสปีด 99GB 10 วันเพียง 299 บาท ตั้งแต่ 8-12 ก.พ.67Love : รักฉ่ำแบบดับเบิ้ล กับแพ็กเน็ตคู่ ทรู ดีแทค เพิ่มเน็ตให้เป็น 2 เท่า ฉลองวันแห่งความรัก รับทันที 28GB เน็ตเต็มสปีด 14GB + 14GB 5 วัน 159 บาท ตั้งแต่ 13-29 ก.พ.67เปิดดวงปัง รับตรุษจีนปีมังกร ด้วยเบอร์มงคล เสริมโชคดี เสริมรักปัง เลือกได้ครบทั้ง เบอร์คู่มงคลคัดพิเศษ คู่ดีทุกคู่ เบอร์สวยผลรวมดี เบอร์หงส์ เบอร์มังกร และพิเศษ! กับ "เบอร์ฟันธง" เบอร์ตรงดวงลงลึกถึงลัคนาราศี โดย อ.ลักษณ์ ราชสีห์ และ "เบอร์มงคลเฉพาะคุณ" เบอร์มงคลตรงวันเกิดตรงเลขบัตรประชาชน โดย อ.ช้าง ทศพร ที่คำนวณเบอร์ให้ตรงดวงคุณที่สุด เพื่อให้เป็นเบอร์สำหรับคุณคนเดียวเท่านั้น เปิดเบอร์ใหม่ เริ่มเพียง 499 บาท/เดือนเฉพาะลูกค้าทรู 5G สมัคร Whoscall Premium แบบรายเดือน และจ่ายผ่านเบอร์ทรู ทดลองใช้ฟรี 60 วัน เดือนถัดไปคิดค่าบริการ 49 บาทเดือน ให้รับสายคนสำคัญได้อย่างปลอดภัย- ลูกค้าเติมเงินโปรเสริมเลขมงคล Flash Sale! ซื้อเน็ตเต็มสปีด เน็ตเยอะสะใจ 88 GB 88 บาท นาน 8 วัน ตั้งแต่ 7-21 ก.พ. 67- ทรูออนไลน์สมัครเน็ตบ้านไฟเบอร์ 500/500Mbps เพียง 600 บาท รับฟรี! กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ พร้อม Cloud Service ดูความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ และดูย้อนหลังได้ 7 วัน ผ่านแอป True พร้อมรับฟรี! ประกันภัยที่อยู่อาศัย และประกันชีวิต เมื่อเสียชีวิตจากกรณีอุบัติเหตุ พิเศษลูกค้าที่ใช้ซิมทรู ดีแทครายเดือน รับสิทธิ์สมัครแพ็กเกจราคาพิเศษ และสิทธิพิเศษทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ true.th/trueonline- ทรูทรูเอ็กซ์Smart CCTV Outdoor Camera แจกความเฮงต้อนรับปีใหม่ CNY 2024 ราคาสุดพิเศษ 1,390 บาท จาก 1,990 บาทSmart Robot Cleaner มอบของขวัญในเดือนแห่งความรัก ราคาสุดพิเศษ 2,790 บาท จาก 3,990 บาทTrue Protech l dtac Mobile Care : บอกรักให้ปัง รับอั่งเปา เฮง เฮง เฮงเฮง 1 รับอั่งเปา 500 ทรูพอยท์ เมื่อสมัคร True Protech หรือ 2,500 ดีแทค คอยน์ เมื่อสมัคร dtac Mobile Careเฮง 2 รับสิทธิพิเศษใช้ 6 ฟรี 6 ให้รักครั้งใหม่นี้ ยาวนานยิ่งกว่าใคร เมื่อสมัคร True Protech กับ Galaxy S24 Series หรือ รับส่วนลด 50% เสริมความเฮงตลอดปี เมื่อสมัคร dtac Mobile Care กับ Galaxy S24 Series- Gamingเติมเกมผ่าน Gaming Nation และ Game Up รับส่วนลด 10% ไม่จำกัดจำนวนส่วนลดสูงสุด เพียงกรอกโค้ด FBALL10 แล้วจ่ายผ่านเบอร์ทรูและดีแทคใน Gaming Nation และ Game Up ตั้งแต่ 1 - 29 ก.พ. 67 (จำกัด 5 ครั้ง/เบอร์)สนุกปังรับปีมังกร ลูกค้าทรู ดีแทค ลุ้นรับ Nintendo Switch OLED เมื่อสมัครแพ็กเกจ UP2U PUBGM เพียง 200 บาท พร้อมรับ ฟรี! ไอเทมลับจากเกม PUBG Mobile ตั้งแต่ 15 ก.พ.-29 ก.พ. 67- True iServiceสื่อรักแทนใจ เมื่อดาวน์โหลดและเปิดใช้งานแอป True iService ครั้งแรก รับเน็ตฟรี 3GB 1 วัน ตั้งแต่ 1-29 ก.พ. 67- Privilegeฉลองตรุษสุดอลัง 1-13 ก.พ. 67o แจกจัดเต็ม อั่งเปา 9 ล้านทรูพอยท์ 9 ล้านดีแทคคอยน์ พร้อมใช้แลกดีลปัง ลูกค้าทรูคลิกรับเฮง ฟรี 10 ทรูพอยท์ ทางแอปทรูไอดี 7-29 ก.พ. 67 ลูกค้าดีแทคดาวน์โหลดแอปใหม่หรือเล่นเกมจับคู่ภาพ รับอั่งเปา 30 คอยน์ 1-29 ก.พ. 67o เน็ตเฮง เน็ตฟรี 1GB ใช้เพียง 8 ทรูพอยท์ 88 ดีแทคคอยน์ 1-13 ก.พ. 67o ฟรี ปฏิทินมงคลปีมังกร พร้อมเสี่ยงทายโชคลาภกับเซียมซี และลุ้นทรัพย์กับเกมวงล้อและเล่นเกม หมุนวงล้อและเล่นเกมลุ้นโชคo อิ่มหนำ ช้อปเพลิน กับแบรนด์ดัง อาทิ KFC, Katsuya, Nars, Onyx, Flash Coffeeฉ่ำหวานเทศกาลแห่งรัก 1-29 ก.พ. 67o รวมดีลใจฟูจากร้านขนมหวาน และเครื่องดื่มแบรนด์ดัง แลกรับฟรีหรือรับส่วนลดสูงสุด 60% อาทิ Swensen’s, Dairy Queen, After You, McDonald’s, KOI Theo เน็ตเชื่อมใจ แลกฟรี 1GB ใช้เพียง 29 ทรูพอยท์ 1-29 ก.พ. 67o ลูกค้าทรูแบล็คและดีแทค PLATINUM BLUE MEMBER รับดีลหวานพิเศษเฉพาะคุณ พร้อมบริการผู้ช่วยส่วนตัว 24 ชม. ที่จะทำให้ทุกอีเวนต์เป็นเรื่องประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นส่งดอกไม้ จองโต๊ะในร้านพิเศษ หรือจอง Romantic Hideaway กับดีลลับเฉพาะคุณ