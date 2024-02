6 ศูนย์การค้าในเครือ AWC ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน และเดือนแห่งความรัก ในแคมเปญ “THE HEART OF THE DRAGONS”

ฉลองเทศกาลตรุษจีน ปีมังกรทอง พร้อมเบิกบานกับเทศกาลแห่งความรักที่ 6 ศูนย์การค้าในเครือ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC นำทัพโดยคุณอานนท์ วิทยะสิรินันท์ Head of Marketing กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าในเครือ AWC ทั้ง 6 แห่ง ร่วมกับ กลุ่มโรงแรมในเครือง AWC พร้อมกับ บัตรเครดิต KTC และบัตรเครดิตกสิกรไทย จัดแคมเปญ “CHINESE NEW YEAR 2024: THE HEART OF THE DRAGONS” ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567 เอาใจขาช้อปพร้อมมอบความคุ้มค่าด้วยโปรโมชั่นพิเศษในการช้อปปิ้งฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมังกรทองและเทศกาลแห่งความรัก ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการทั้ง 6 ศูนย์การค้าในเครือ AWC ประกอบด้วย โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ศูนย์การค้าลาซาล อเวนิว ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ แอท งามวงศ์วาน และ ศูนย์การค้าตะวันนา บางกะปิรวมโปรโมชั่นสุดปัง*ต่อที่ 1 รับส่วนลด สูงสุด 50% จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าต่างๆต่อที่ 2 Top Spender ลูกค้าที่ช้อปจากศูนย์การค้าในกลุ่ม AWC ทั้ง 6 แห่ง ที่มียอดสะสมสูงสุดตลอดรายการ 4 อันดับแรก ยอดขั้นต่ำ 1,000 บาท / ใบเสร็จ และ ยอดสะสมตลอดรายการไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท รับของรางวัลพิเศษจากโรงแรมในเครือ AWC:อันดับที่ 1 ห้องพัก Superior Room 2 คืนพร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน จาก โรงแรมเชอราตัน สมุย รีสอร์ท มูลค่า 26,600 บาทอันดับที่ 2 ห้องพัก Premium Room 2 คืนพร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน จาก โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล มูลค่า 12,000 บาทอันดับที่ 3 ห้องพัก Classic Room 2 คืนพร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน จาก โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล มูลค่า 10,000 บาทอันดับที่ 4 ห้องพัก Standard Room 1 คืนพร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 ใบ จาก โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร มูลค่า 2,500 บาท/ ใบ มูลค่ารวม 5,000 บาทประกาศผลผู้ได้รับรางวัล Top Spender 4 อันดับแรก : วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2667 ทาง Facebook ของทุกศูนย์การค้าที่ร่วมกิจกรรมต่อที่ 3 สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำ แลกรับเครดิตเงินคืน 10%บัตรเครดิต KTC ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 (เฉพาะที่ประกอบด้วย โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ และศูนย์การค้าลาซาล อเวนิว)บัตรเครดิต KBank ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567นอกจากนี้ ภายในศูนย์การค้าต่างๆ ยังมาพร้อมการตกแต่งและจุดถ่ายภาพในธีม “THE HEART OF THE DRAGONS” ด้วยการผสมผสานระหว่างมังกรทอง ความมั่งมีบารมี พร้อมหัวใจและดอกไม้ที่เบิกบานเพิ่มพูนความสุขความรัก ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินเก็บภาพบรรยากาศกับครอบครัวและคนรัก กระจายส่งต่อให้กับผู้คนรอบข้างร่วมมีความสุขไปพร้อมกันร่วมชมการแสดงเชิดสิงโตเสริมบารมี และ มังกรทรัพย์เพิ่มพูน ต้อนรับตรุษจีน ในวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์การค้าต่างๆ ทั้ง 6 แห่ง (โปรดติดตามรายละเอียดจากทาง Facebook และช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของทั้ง 6 ศูนย์การค้า)รวมถึงกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมจากศูนย์การค้าในเครือ AWC ทั้ง 6 แห่ง*ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย ช้อปสินค้าครบ 4,999 บาท และสำหรับลูกค้าที่เกิดปีชง ชงร่วม หรือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ช้อปเพียง 4,499 บาทรับฟรี ผ้าพันคอพรีเมี่ยม The color of Chinese มูลค่า 899 บาท (1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / วัน) จำนวน 800 สิทธิ์ตลอดรายการ สามารถสะสมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จต่อวันเฉพาะวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ช้อปสินค้า 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับเพิ่ม! ถุงรับทรัพย์ มูลค่า199 บาท จำนวน 200 สิทธิ์ตลอดรายการ (1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / วัน / ใบเสร็จ) และ รับอั่งเปา จากร้านฮาจิบัง ราเมน มูลค่า 200 บาท จำนวน 25 สิทธิ์ตลอดรายการ (1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / วัน / ใบเสร็จ)ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ช้อปสินค้าครบ 1,999 บาท และสำหรับลูกค้าที่เกิดปีชง ชงร่วม หรือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ช้อปเพียง 1,599 รับฟรี กระเป๋ารับทรัพย์ มูลค่า 499 บาท (1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / วัน) จำนวน 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ สามารถสะสมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จต่อวันพร้อมสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าฯ จาก JETTS 24 HOURS FITNESS และร้าน KUTSUYA & SYLVANIAN FAMILIESโครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ช้อปสินค้าครบ 1,999 บาท และสำหรับลูกค้าที่เกิดปีชง ชงร่วม หรือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ช้อปเพียง 1,599 รับฟรี กระเป๋ารับทรัพย์ มูลค่า 499 บาท (1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / วัน) จำนวน 800 สิทธิ์ตลอดรายการ สามารถสะสมใบเสร็จได้ไม่เกิน 2 ใบเสร็จต่อวันเฉพาะวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ช้อปสินค้า 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรี พัดมงคล มูลค่า 199 บาท (1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / วัน / ใบเสร็จ) จำนวน 100 สิทธิ์ตลอดรายการศูนย์การค้าลาซาล อเวนิว เฉพาะวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ช้อปสินค้า 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรี ถุงรับทรัพย์ มูลค่า 199 บาท (1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / วัน / ใบเสร็จ) จำนวน 100 สิทธิ์ตลอดรายการศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ แอท งามวงศ์วาน เฉพาะวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ช้อปสินค้า 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรี เครื่องรางมังกร หรือ ถุงนำโชค มูลค่า 199 บาท (1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / วัน / ใบเสร็จ) จำนวน 200 สิทธิ์ตลอดรายการและศูนย์การค้าตะวันนา บางกะปิ พิเศษช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 พบกิจกรรมชมหนังกลางแปลงฟรี กับ “ตะวันนาปิ้งรักกลางแปลง” ที่ลานกิจกรรมด้านหน้า เวลา 16.00 – 20.00 น.พลาดไม่ได้กับแคมเปญดีๆ แบบคุ้มสุดๆ พร้อมช้อปสินค้าเฮงเฮงรับตรุษจีน เติมเต็มความรักไปกับเทศการแห่งความรัก พร้อมจุดถ่ายภาพต่างๆ และบรรยากาศที่หลากหลายจากศูนย์การค้าทั้ง 6 แห่งในเครือ AWC ตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567ผู้สนใจสามารถติดตามโปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ จากทั้ง 6 ศูนย์การค้าในเครือ AWC ได้ทาง Facebook ประกอบด้วย โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น www.facebook.com/Asiatique.Thailand ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย www.facebook.com/gatewayekamai ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ www.facebook.com/GatewayatBangsue ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ แอท งามวงศ์วาน www.facebook.com/pantipplaza.ngamwongwan ศูนย์การค้าลาซาล อเวนิวwww.facebook.com/LasallesAvenue และศูนย์การค้าตะวันนา บางกะปิ www.facebook.com/TawannaBangkapi.twn*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ ธนาคารกำหนด,ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี