wow gadget : JLab, Seagate, Dell และ Canon

Dell - แล็ปท็อป XPS ใหม่มาพร้อมจอ InfinityEdge ปรับอัตราการรีเฟรชหน้าจอแบบแปรผัน ความละเอียดระดับสูง สีสันสดใสตระการตา พร้อมเทคโนโลยี Dolby Vision ที่ให้รายละเอียดสมจริง ดีไซน์ลำโพง 4 ตัวรองรับเทคโนโลยีเสียง Dolby Atmos ที่สร้างความดื่มด่ำ พร้อมระบบเสียง 3 มิติรอบทิศทาง กล้องเว็บแคม FHD 1080p มีฟีเจอร์ AI acceleration ที่ built in อยู่ภายใน ขุมพลังจากโปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra ระบบปฏิบัติการ Windows 11 ชาร์จแบตเตอรี่ไว 80% ภายในเวลา 60 นาที ราคายังไม่เปิดเผยSeagate - โซลูชันจัดเก็บข้อมูล Seagate Ultra Touch มาตรฐานใหม่ในการจัดเก็บข้อมูลแบบพกพาไปทุกที่ ด้วยฮาร์ดไดรฟ์ Ultra Touch ผลิตจากวัสดุที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วนำมารีไซเคิล 30% และบรรจุภัณฑ์ทำจากวัสดุที่นำไปรีไซเคิลได้ 100% ผสมผสานการจัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูงเข้ากับความมุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืนของซีเกท มาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพสินค้า และบริการกู้คืนข้อมูล Rescue Data Recovery Service เป็นระยะเวลา 3 ปี ความจุขนาด 2TB ราคา 2,990 บาท และความจุขนาด 5TB ราคา 5,290 บาทCanon - เลนส์รุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูล Canon RF-S10-18mm f/4.5-6.3 IS STM เป็นเลนส์ซูมมุมกว้างพิเศษ (Ultra-wide-angle) รุ่นใหม่ที่พัฒนามาสำหรับกล้อง APS-C EOS R โดยมีขนาดกะทัดรัดเพียง 44.9 มม. และมีน้ำหนักเบาราว 150 กรัม มอบทางยาวโฟกัสเทียบเท่าฟูลเฟรมที่ระยะ 16-29mm จึงครอบคลุมมุมมองกว้างมากเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับการบันทึกภาพในที่แคบ โดยสามารถเก็บภาพได้ทั้งการถ่าย vlog และทิวทัศน์โดยรอบได้ในเฟรมเดียวกัน ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้เซลฟี่ ราคาขึ้นอยู่กับจุดจำหน่ายJLab - หูฟัง True Wireless รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน JLab GO AIR POP CLEAR เด่นด้วยดีไซน์แบบโปร่งใสที่มองเห็นวัสดุและโครงสร้างด้านในได้อย่างชัดเจนทั้งตัวเคสและหูฟัง มาพร้อมแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นาน 8 ชั่วโมง และสามารถชาร์จผ่านเคสได้อีก 24 ชั่วโมง ชาร์จไว 15 นาที ใช้งานได้นาน 1 ชั่วโมง มาพร้อมเคสชาร์จที่มีสายชาร์จ USB-A ในตัว ควบคุมได้ด้วยระบบสัมผัส เปลี่ยน Equalizer ได้ 3 รูปแบบ แยกใช้งานซ้าย-ขวาได้ ป้องกันน้ำกันเหงื่อระดับ IPX4 รองรับบลูทูธ 5.1 ราคา 1,390 บาท