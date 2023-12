ZTE - True Online ประเดิม FTTR 2 Gbps ในโครงการ Wyndham Royal Lee Phuket

ZTE นำเทคโนโลยี FTTR (Fibre to The Room) ร่วมให้บริการกับ ทรู ออนไลน์ ซึ่งให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูง 2 Gbps ภายในโครงการ Wyndham Royal Lee Phuket พร้อมติดตั้งโซลูชัน Wi-Fi ออปติคอลรับการใช้งานปัจจุบันประเทศไทยมียอดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์อยู่ประมาณ 14.27 ล้านราย โดยมีจำนวน 58.96 เป็นกลุ่มผู้ใช้ในบ้านเรือน ในขณะที่มีผู้ใช้เทคโนโลยี Fiber To The Home (FTTH) เป็นจำนวนถึง 95% ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ [FBB]ดังนั้น ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานและวิดีโอรายใหญ่ของประเทศไทย จึงมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดและยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ด้วยแพ็คเกจบริการที่ดีที่สุดส่งผลให้ภายในโครงการ Wyndham Royal Lee Phuket ได้นำโซลูชันเครือข่ายออปติคอลในรูปแบบ Fiber To The Room (FTTR) สามารถบริการ Gigabit Bandwidth ไปยังห้องพักทุกห้องสำหรับการให้บริการ อินเทอร์เน็ต แบนด์วิธสูง และ Wi-Fi ระดับพรีเมี่ยม ผ่าน ZTE FTTR ใน Wyndham Royal Lee Phuket จะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น ทั้งในแง่ของแบนด์วิดท์ สู่ระดับ Gigabit และเทคโนโลยี Wi-Fi 6 เพื่อความมั่นใจในการใช้งานทั้งการ เล่นเกมส์ การสตรีมวิดีโอ รวมไปถึง การประชุมที่ให้ความเสถียรสูงนอกจากนี้ การขยายไฟเบอร์จากกล่องข้อมูลไปยังห้องพักทุกห้อง เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งาน Wi-Fi ได้อย่างทั่วถึงทุกจุด ด้วยอัตราการส่งข้อมูลความเร็วสูง สามารถป้องกันการรบกวน ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกมุมห้อง จะได้รับสัญญาณแรงอย่างเต็มอัตรารวมถึงระบบโรมมิ่งอัจฉริยะ และกระจายสัญญาณอย่างราบรื่น ที่จะตรวจจับ อัลกอริธึม ผ่านโรมมิ่งอัจฉริยะ จะช่วยให้การส่งสัญญานในทุกเสี้ยววินาทีมีความเสถียร สัญญาณไม่หยุดชะงัก แม้ว่าลูกค้าจะเดินสัญจรไปมาภายในอาคารขณะเดียวกัน แม้ว่าจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่และการเชื่อมต่อที่หลากหลาย แต่ละชั้นมีเครือข่ายครอบคลุมเต็มรูปแบบ ประกอบด้วยฮอตสปอต Wi-Fi จำนวนมากถึง 26 จุด พร้อมกับ เชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะได้สูงสุด 256 เครื่อง